Lọc đầu nguồn Beluga - Lớp bảo vệ đầu tiên cho tổ ấm gia đình

Những nguy cơ tiềm ẩn từ nước sinh hoạt không được lọc sạch

Trong quá trình lưu thông qua hệ thống cấp nước, nguồn nước có thể bị nhiễm bẩn do đường ống bị rò rỉ, dẫn đến nước bên ngoài xâm nhập vào hệ thống. Ngoài ra sau một thời gian vận hành, hệ thống đường ống bị tích tụ các mảng cặn bám có thể làm cho nước bị nhiễm bẩn. Các tạp chất, vi khuẩn, cặn bẩn, kim loại nặng, clo dư thừa… lặng lẽ len lỏi vào từng vòi nước, thiết bị sinh hoạt hằng ngày của cả gia đình.

Khi không được lọc sạch ngay từ đầu nguồn, nước sinh hoạt sẽ:

- Giảm tuổi thọ và hiệu quả của thiết bị: Cặn bẩn tích tụ trong máy giặt, bình nước nóng khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả, nhanh hỏng.

- Gây kích ứng da và tóc: Da trở nên khô ráp, tóc xơ rối, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ: Thực phẩm được rửa bằng nguồn nước không đảm bảo, các loại vi khuẩn, chất ô nhiễm sẽ bám vào thực phẩm, sau đó đi vào cơ thể con người, lâu dần sinh ra các bệnh về đường tiêu hoá.

- Giảm tuổi thọ nội thất: Các thiết bị inox bị hoen gỉ, sen vòi ố vàng, bồn chứa nước đóng cặn gây mất thẩm mỹ và an toàn.

- Làm suy giảm chất lượng sống: Quần áo giặt xong không thơm tho, ố vàng, sàn nhà ố màu, nước tắm có mùi lạ…tất cả khiến trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày trở nên thiếu trọn vẹn.

Bộ lọc đầu nguồn Beluga - Tấm lá chắn đầu tiên bảo vệ ngôi nhà từ dòng nước

Với mong muốn kiến tạo một môi trường sống an toàn, bền vững ngay từ điều kiện cơ bản nhất là nguồn nước đầu vào của mỗi gia đình, Tân Á Đại Thành - tập đoàn tiên phong với hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp nước đã nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm Lọc đầu nguồn Beluga.

Đây không chỉ là một thiết bị lọc nước đơn thuần, mà là một giải pháp toàn diện cho hệ thống nước đầu vào, giúp loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn ngay từ “cửa ngõ” dẫn nước vào nhà.

Bộ lọc đầu nguồn Beluga có lớp ngoài là màng Polypropylene (PP), kết hợp công nghệ lọc đa lớp Laminated Multilayer với kích thước lỗ lọc trung bình 1,8 micron (nhỏ hơn nhiều so với các lõi lọc ngoài thị trường là 5 micron), giúp loại bỏ cặn bẩn, chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và các vật lạ trong nước. Với thiết kế gấp nếp tối ưu diện tích bề mặt, hiệu suất lọc của bộ lõi lọc đầu nguồn Beluga vượt trội hơn hẳn so với các lõi lọc thô thông thường, đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn cho mọi sinh hoạt gia đình.

Sau lớp màng Polypropylene là đến lõi lọc than hoạt tính chất lượng cao với khả năng khử mùi, khử màu, loại bỏ các chất ô nhiễm như clo tự do, chất hữu cơ và các tạp chất khác. Lõi than hoạt tính nhập khẩu Hàn Quốc với chỉ số Iod 1200 mg/g (thông thường với các hãng khác chỉ số này khoảng 800 mg/g) giúp nâng cao chất lượng nước và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho các thiết bị gia đình. Khi nước được lọc sạch, sức khỏe của gia đình bạn được bảo vệ, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh như đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, các bệnh về đường ruột, và các vấn đề về kích ứng da. Đồng thời, các thiết bị gia đình như máy giặt, máy rửa bát, bình nước nóng, thiết bị vệ sinh… sẽ được bảo vệ khỏi cặn bẩn và vi khuẩn, giúp kéo dài tuổi thọ của chúng.

Một tính năng đặc biệt của bộ lọc Beluga là hệ thống an toàn kép với van tránh và van xả áp, giúp bảo vệ hệ thống nước khỏi sự cố. Khi áp suất đường ống vượt quá 6 bar, van tránh sẽ tự động điều chỉnh dòng chảy qua bộ lọc, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và không bị hư hại. Đây là tính năng quan trọng giúp người sử dụng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.

Mùa hè tươi mát cùng Combo “Beluga - Hè xanh mát, Nước trong lành”

Mùa hè năm nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các gia đình đang mong muốn nâng cao chất lượng sống:

Khi mua Combo gồm Bộ lọc đầu nguồn Beluga, Bồn nước inox 1000L và Máy nước nóng năng lượng mặt trời của Tân Á Đại Thành, khách hàng sẽ được tặng ngay một bình nước nóng ROSSI cao cấp - món quà thiết thực, giúp hoàn thiện hệ thống nước toàn diện cho gia đình.

Combo “Beluga - Hè xanh mát, Nước trong lành” không chỉ là lựa chọn kinh tế thông minh, mà còn là cam kết cho một mùa hè trọn vẹn: nước sạch, thiết bị bền, làn da mịn màng và cảm giác thư thái trong từng dòng chảy.

Hãy để Bộ lọc đầu nguồn Beluga trở thành “người gác cổng” thầm lặng nhưng mạnh mẽ, giúp bạn an tâm mỗi khi bật vòi, mỗi lần tắm gội, mỗi bữa cơm nấu bằng nguồn nước tinh khiết. Với Beluga, sự an toàn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất nhưng mang lại giá trị bền lâu nhất cho cả gia đình.