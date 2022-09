Kia và Hyundai bị kiện vì trào lưu trên TikTok

Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Kia và Hyundai do xe của nguyên đơn đã bị trộm bởi trào lưu nổi tiếng trên TikTok-Kia Challenge. Nhiều sở cảnh sát cho biết một trào lưu trên TikTok đang thịnh hành, công khai kỹ thuật bẻ khóa một số loại xe Kia và Hyundai, dẫn tới hậu quả là các vụ trộm xe tăng cao trên toàn nước Mỹ.

Vụ kiện cáo buộc các công ty “ngang nhiên coi trọng lợi nhuận hơn sự an toàn của khách hàng” khi không lắp đặt các thiết bị chống trộm giá rẻ mà tất cả các hãng xe khác đều có.

Theo đó, các mẫu xe Kia và Hyundai giá rẻ được sản xuất từ ​​năm 2010 đến năm 2020 đã trở thành mục tiêu trộm cắp trong nhiều năm vì chúng không có bộ cố định điện tử khiến động cơ không thể khởi động khi không có chìa khóa. Gần như tất cả các phương tiện khác đều có thiết bị cố định này. Theo Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS), một nhóm nghiên cứu trong ngành bảo hiểm, có tới 62% mẫu xe hơi có thiết bị cố định vào đầu năm 2000 và đến năm 2015, chúng đã có trong 96% xe hơi của các nhà sản xuất khác. Tuy vậy, Kia và Hyundai sở hữu thiết bị này trên 26% các mẫu xe của họ.

Do đó, những chiếc xe có thể bị trộm tương đối dễ dàng bằng cách mở cột lái, truy cập hệ thống chẩn đoán tích hợp (OBD) và cắm dây USB để khởi động xe. Theo IIHS, các vụ trộm cắp đặc biệt cao trong giai đoạn 2015-2019, tuy nhiên gần đây các những vụ trộm nhắm đến xe Kia và Huyndai ngày một nhiều.

Được biết, video lan truyền trên TikTok đã hướng dẫn cách khởi động xe Kia và Hyundai chỉ trong khoảng 30 giây. Trào lưu này được biết đến với cái tên "Kia Challenge" và một bộ phim tài liệu trên Youtube tên Kia Boys đã có 3,8 triệu lượt xem tính đến thời điểm viết bài này. IIHS cho biết xu hướng bắt đầu ở Wisconsin, nơi các vụ trộm cắp của Hyundai-Kia “tăng vọt lên hơn 30 lần so với mức năm 2019”. Khi các vụ trộm đã lan rộng trên toàn quốc vào mùa hè này, Hyundai Accent, Kia Rio và Kia Sportage — những chiếc xe với mức giá rẻ thường không phải là mục tiêu của hành vi trộm cắp — đã leo lên danh sách top 20 xe bị trộm nhiều nhất của IIHS.

Vụ kiện này là mới nhất trong số các vụ kiện tập thể chống lại Kia và Hyundai. CNBC báo cáo rằng Ken McClain, một luật sư ở Missouri, đã nộp đơn kiện ở 12 tiểu bang và có thể sẽ nộp thêm bảy vụ nữa. IIHS báo cáo vụ kiện đầu tiên được đệ trình về việc các công ty sản xuất xe không trang bị thiết bị cố định được đã xuất hiện vào năm 2020.

Người phát ngôn của Hyundai, ông Ira Gabriel, nói với Motherboard “Hyundai không bình luận về vụ kiện đang chờ xử lý” nhưng họ “lo ngại về sự gia tăng gần đây trong tình trạng trộm cắp ô tô đối với một số loại xe của Hyundai.” Gabriel cho biết các mẫu xe của Hyundai “hoàn toàn đáp ứng hoặc vượt quá Tiêu chuẩn An toàn cho Phương tiện Cơ giới của Liên bang”. Ông cho biết thêm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, Hyundai sẽ cung cấp một bộ phụ kiện an ninh do Firstech / Compustar sản xuất có sẵn thông qua các đại lý của Hyundai hoặc Campustar.

Người phát ngôn của Kia, James Bell cho biết, phía công ty cũng đang làm việc với sở cảnh sát địa phương để phân phát ổ khóa bánh xe cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Về phía TikTok, nền tảng này đang tích cực khuyến khích người dùng báo cáo các video về "Kia Challenge" để xóa chúng. Nhiều người sở hữu các loại xe này cũng được cảnh báo cần cẩn thận khi đỗ xe bên ngoài vào ban đêm.

Theo Vice