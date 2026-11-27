Nhà máy ô tô của Tập đoàn Tân Thành Đô tại Đà Nẵng có sản lượng dự kiến 150.000 xe/năm, tập trung vào các dòng xe điện hóa, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ngày 27/11, Tập đoàn Tân Thành Đô (NewCity Group) khởi công Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity tại Cụm công nghiệp Hòa Liên (Đà Nẵng).

Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, quy mô 58,42 ha, công suất thiết kế 40 xe/giờ và sản lượng dự kiến 150.000 xe/năm. Dự kiến, chiếc xe đầu tiên xuất xưởng vào quý IV/2028.

Phối cảnh Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity tại Đà Nẵng, với tổng diện tích 58,42 ha. Ảnh: Tân Thành Đô.

Trong tổng diện tích dự án, 43,17 ha là đất sản xuất công nghiệp. Khu sản xuất chính rộng hơn 30 ha, gồm 3 xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000 m².

Tân Thành Đô đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa trên 60%, với sự tham gia của các đối tác sản xuất linh kiện như pin, hệ thống chiếu sáng, khung gầm và nội thất.

Trong giai đoạn tiếp theo, tập đoàn cùng các đối tác dự kiến thành lập liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại Việt Nam.

Trong thông cáo gửi đến báo chí, Tân Thành Đô không công bố cụ thể thương hiệu ô tô sẽ được sản xuất tại nhà máy, chỉ cho biết các dòng xe lắp ráp gồm xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện phạm vi mở rộng (EREV).

Tuy nhiên, trong các thông tin được chính quyền TP Đà Nẵng công bố trước đó, dự án của Tân Thành Đô được đề cập là nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô thương hiệu Đức, trong đó có thông tin nêu cụ thể thương hiệu Volkswagen.

Hình ảnh minh họa dây chuyền sản xuất ô tô dự kiến tại nhà máy NewCity. Ảnh: Tân Thành Đô.

Trước đó, trao đổi với VietTimes, đại diện Volkswagen Việt Nam cũng xác nhận nhà máy tại Đà Nẵng sẽ sản xuất, lắp ráp xe của Volkswagen.

Tân Thành Đô có hơn 35 năm kinh nghiệm phân phối ô tô, kinh doanh các thương hiệu Volkswagen, Ford, Hyundai, VinFast và Maserati. Theo số liệu do tập đoàn công bố, doanh nghiệp có hơn 60 showroom và trung tâm dịch vụ, doanh số hơn 15.000 xe mỗi năm.