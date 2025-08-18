Khai trương chi nhánh Flagship Hà Nội – Dấu mốc chiến lược trên hành trình vươn tầm của VPBank

Ngày 12/8, nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, VPBank chính thức khai trương chi nhánh Flagship đầu tiên tại Hà Nội – cũng là chi nhánh Flagship thứ hai trên toàn quốc sau dấu ấn tại TP.HCM.

Không đơn thuần là hoạt động mở rộng mạng lưới, sự kiện khai trương chi nhánh Flagship thứ hai của VPBank là một bước đi chiến lược đánh dấu quyết tâm của ngân hàng trong việc nâng tầm dịch vụ, thay đổi hoàn toàn trải nghiệm khách hàng và tiến gần hơn tới mục tiêu vươn tầm châu lục.

VPBank khai trương chi nhánh flagship đầu tiên tại Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 32 năm thành lập ngân hàng

Với vị thế là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, VPBank đã khẳng định năng lực vượt trội cả về quy mô, hiệu quả kinh doanh lẫn tốc độ đổi mới. Nửa đầu năm 2025, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản vượt 1,1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.200 tỷ đồng – những con số ấn tượng phản ánh sức bật mạnh mẽ của chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và không ngừng đổi mới của VPBank. Trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, VPBank đang từng bước xây dựng nền móng để trở thành một định chế tài chính mang tầm vóc châu Á.

Bước tiến chiến lược sau hơn ba thập kỷ phát triển

Từ một ngân hàng non trẻ thành lập năm 1993, VPBank đã kiên định theo đuổi sứ mệnh “Vì một Việt Nam Thịnh vượng” và không ngừng đổi mới để thích ứng với những biến động kinh tế – tài chính. Ba thập kỷ qua, ngân hàng đã đi qua nhiều giai đoạn then chốt: mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, tiên phong số hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển hệ sinh thái tài chính – tiêu dùng toàn diện, hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế, và liên tục tái định hình trải nghiệm khách hàng.

VPBank Flagship tạo dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh một ngân hàng hiện đại chuẩn quốc tế

Trong hành trình đó, việc khai trương các chi nhánh Flagship là một chiến lược mang tính bước ngoặt. Nếu Flagship tại TP.HCM đã tạo dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh một ngân hàng hiện đại chuẩn quốc tế, thì Flagship Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của VPBank ngay tại trung tâm kinh tế – văn hóa – tài chính lớn nhất miền Bắc. Đây là minh chứng cho cách VPBank định nghĩa lại khái niệm “chi nhánh ngân hàng” – không chỉ là điểm giao dịch, mà là một không gian trải nghiệm toàn diện, một trung tâm tài chính kết hợp hài hòa giữa công nghệ, dịch vụ và phong cách sống.

Mô hình Flagship là dấu ấn riêng có của VPBank, khác biệt hoàn toàn so với các chi nhánh ngân hàng truyền thống. Tại đây, mọi yếu tố – từ thiết kế kiến trúc, quy trình vận hành, công nghệ tích hợp, đến phong cách phục vụ – đều hướng tới mục tiêu nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đồng thời phản ánh hình ảnh một ngân hàng Việt Nam năng động, sáng tạo và đang từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Không gian giao dịch toàn diện, lấy khách hàng làm trọng tâm

Toạ lạc tại số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa – một trong những vị trí đắc địa bậc nhất thủ đô – VPBank Flagship Hà Nội sở hữu tổng diện tích hơn 2.000 m², được bố trí thành nhiều khu vực chức năng liên thông, liền mạch. Không gian được thiết kế xoay quanh triết lý “Khách hàng là trung tâm của mọi điểm chạm dịch vụ”.

Ngay từ khu vực đón tiếp, khách hàng được nhận diện chân dung và phân luồng nhanh chóng, hỗ trợ bởi hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến. Khu tư vấn là nơi đáp ứng mọi nhu cầu – từ các dịch vụ cơ bản như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay tiêu dùng – cho tới các giải pháp tài chính cao cấp như quản lý tài sản, tư vấn đầu tư, lập kế hoạch tài chính dài hạn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và xác thực sinh trắc học giúp nâng cao độ chính xác, tối ưu quy trình và giảm thời gian chờ đợi.

Quầy giao dịch truyền thống được vận hành theo mô hình “paperless”

Khu vực giao dịch truyền thống tại Flagship Hà Nội được vận hành theo mô hình “paperless” – giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm thời gian và góp phần bảo vệ môi trường. Khu tự phục vụ 24/7 với hệ thống máy giao dịch đa chức năng cho phép khách hàng gửi – rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn… vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Digital Zone là nơi khách hàng chủ động khám phá sản phẩm, đăng ký dịch vụ, tiếp cận ưu đãi mới nhất thông qua các thiết bị màn hình cảm ứng hiện đại. Coffee Zone mang lại không gian thư giãn, kết nối, trong khi khu vực khách hàng Diamond tại tầng M được thiết kế riêng tư, sang trọng với trà, cà phê, bánh ngọt và đồ uống đặc biệt dành cho nhóm khách hàng cao cấp.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh vỏ sò – mang thông điệp “Shell of Community”

Điểm nhấn của Flagship Hà Nội còn nằm ở thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng. Hình ảnh vỏ sò – “Shell of Community” không chỉ gợi nhắc sự bao bọc và che chở, mà còn là thông điệp về việc VPBank luôn đồng hành và tạo điều kiện để cộng đồng phát triển bền vững. Sự liền mạch trong không gian, kết hợp giữa các chất liệu hiện đại và chất liệu truyền thống thân thiện môi trường như tre, xơ dừa, vỏ trấu mang đậm bản sắc Việt, biến chi nhánh không chỉ là nơi giao dịch tài chính mà còn là điểm gặp gỡ, kết nối và trải nghiệm.

Khẳng định vị thế tiên phong, hướng tới mục tiêu top 100 ngân hàng lớn nhất Châu Á

Việc khai trương Flagship Hà Nội diễn ra trong bối cảnh VPBank đang ở giai đoạn bứt phá mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Từ các chỉ số kinh doanh đến chiến lược phát triển, ngân hàng đều thể hiện rõ định hướng vươn tầm khu vực, tiến tới chuẩn mực của những định chế tài chính hàng đầu châu Á.

VPBank Flagship đã thay đổi cách nhìn nhận về dịch vụ ngân hàng

Mô hình Flagship chính là một trong những công cụ chiến lược giúp VPBank hiện thực hóa tầm nhìn đó. Đây không chỉ là “cửa ngõ” kết nối khách hàng với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, mà còn là “minh chứng” cho năng lực đổi mới, ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn hóa trải nghiệm của VPBank. Việc chuẩn hóa mô hình này trên phạm vi toàn quốc sẽ giúp VPBank tạo ra một dấu ấn thương hiệu nhất quán, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng quốc tế nếu mở rộng ra thị trường nước ngoài trong tương lai.

Theo đại diện VPBank, mục tiêu của mô hình Flagship không chỉ dừng lại ở việc mang lại sự tiện nghi và đẳng cấp, mà còn là thay đổi cách khách hàng nhìn nhận về ngân hàng – từ một nơi chỉ để giao dịch thành một không gian trải nghiệm tài chính – công nghệ – phong cách sống. Đây là hướng đi riêng biệt của VPBank, thể hiện mục tiêu tiên phong thu hút khách hàng bằng những trải nghiệm và dịch vụ khác biệt từ đó gia tăng giá trị lâu dài và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng ở tầm chiến lược.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, tốc độ đổi mới nhanh và khả năng triển khai chiến lược nhất quán, VPBank đang từng bước biến tham vọng trở thành ngân hàng đa năng hàng đầu khu vực thành hiện thực. Flagship Hà Nội là một minh chứng sống động cho tinh thần đó – một điểm tựa vững chắc để VPBank tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế dẫn dắt và đưa thương hiệu ngân hàng Việt vươn xa trên bản đồ tài chính quốc tế.