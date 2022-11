Hy hữu: Bé trai 6 tuổi suýt phải cắt cụt dương vật do sùi mào gà thể nặng

Ths.Bs Nguyễn Duy Khánh - Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân nhi bị mắc sùi mào gà thể nặng ở dương vật rất hy hữu. Bệnh nhân là bé trai 6 tuổi, đang học lớp 1, trú ở Thanh Hoá. Bệnh nhân sống với ông bà ngoại, có hoàn cảnh khó khăn và phát hiện sùi ở dương vật không rõ nguồn lây đã 4 tháng.

Gia đình đã đốt sùi một lần ở địa phương nhưng không có kết quả. Khi bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám, thương tổn sùi mào gà đã lan toả quy đầu dương vật và lỗ tiểu, khiến bệnh nhân đi tiểu khó khăn.

Trước tình trạng bệnh, các bác sĩ bệnh viện đã xét nghiệm và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối sùi dương vật, tạo hình niệu đạo, tạo hình quy đầu dương vật. Kết quả xét nghiệm vi sinh cho thấy bệnh nhi dương tính với HPV type 11, giải phẫu bệnh loạn sản mức độ nặng.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam - thương tổn do HPV ở lứa tuổi nhỏ có khả năng tiến triển nhanh do trẻ nhỏ sức đề kháng yếu lại thêm yếu tố chăm sóc vệ sinh bao quy đầu kém bị bội nhiễm nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Với thương tổn do HPV hiện tại không có thuốc điều trị đặc hiệu, điều trị có tỉ lệ tái phát với mọi phương pháp điều trị.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Quang, trẻ mắc sùi mào gà nếu được điều trị tốt sẽ ít ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như quan hệ tình dục sau này. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách bệnh dễ tái phát, thậm chí có thể tiến triển thành ung thư và mất khả năng sinh sản sau này.

“Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ xuất hiện những triệu chứng sùi mào gà: thường biểu hiện bằng những nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám ở bộ phận sinh dục, bệnh nhân cũng có thể có nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau có hình như bông súp lơ thì các bậc cha mẹ cần phải nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra”- PGS.TS Nguyễn Quang khuyến cáo.