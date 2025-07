Hòa Phát lần thứ 13 liên tiếp vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.020 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2023 và vượt 20% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép (bao gồm Gang thép và Sản phẩm thép) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo và khẳng định là mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng này lần lượt chiếm 93% và 86% của toàn Tập đoàn. Lợi nhuận lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 4,6 lần so với 2023.

Trong năm 2024, Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng, có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: 7 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia, Top 3 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước, Top 50 DN kinh doanh hiệu quả nhất,

Quý 1/2025, Hòa Phát đạt hơn 37.900 tỷ đồng doanh thu và hơn 3.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 22% và 16% so với cùng kỳ 2024.

Mới đây, Fortune đã công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp Đông Nam Á năm 2025 theo doanh thu trong năm tài chính 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hòa Phát có mặt trong danh sách này và thăng hạng 14 bậc từ vị trí số 76 năm 2024 lên vị trí thứ 62 năm 2025 nằm trong Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Từ cuối năm 2025, công suất thiết kế thép của Tập đoàn đạt 15 triệu tấn/năm, trong đó tập trung chủ yếu vào thép cán nóng, thép chất lượng cao phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo. Hòa Phát giữ vị thế thị phần số 1 ở thị trường trong nước và đã xuất khẩu nhiều loại thép khác nhau tới 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Để thực hiện Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025, các công ty niêm yết trên HSX và HNX được Forbes Việt Nam đánh giá qua nhiều vòng với các tiêu chí như: có lãi trong năm 2024, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng; đánh giá tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC,… Đồng thời dựa trên các điều tra định tính để đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng ngành;... Số liệu sử dụng tính toán là báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.