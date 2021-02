Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương: “Nghe tin học sinh là F0, tôi vô cùng hoảng hốt”

“Chuyện này tôi chưa bao giờ ngờ đến”

Hiện, 56 học sinh cùng giáo viên ở Trưởng Tiểu học Xuân Phương đang cách ly để thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống trong khu cách ly của các em học sinh cùng giáo viên ở trường, PV VietTimes đã liên hệ với cô Lê Thị Tuyết Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương.

Phải mất rất nhiều công sức cùng nhiều lần nỗ lực liên lạc, PV mới kết nối được với cô Lan vì cô phải thường xuyên quán xuyến công việc trong nhà trường mà bây giờ đã trở thành khu cách ly dịch COVID-19.

Sau vài phút chờ đợi, cô Lan đã đồng ý chia sẻ với PV về khoảng thời gian từ lúc phát hiện em K. nhiễm virus SARS-CoV-2 đến khi toàn bộ học sinh đang cách ly có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Với tông giọng nhẹ nhàng, trìu mến nhưng không giấu nổi sự xúc động, cô tâm sự: “Tôi thực sự vô cùng hoảng hốt và chưa bao giờ ngờ đến chuyện này có thể xảy ra. Tôi không nghĩ phụ huynh học sinh lại có người từng đến Hải Dương. Vì dịch COVID-19 là một dịch bệnh nguy hiểm ở Việt Nam và trên toàn thế giới nên tôi đã bị hoảng hốt mất 1 lúc.”

Mặc dù hoảng hốt khi nhận tin có học sinh mắc COVID-19 nhưng với vai trò là hiệu trưởng của một trường tiểu học trên địa bàn, cô Lan đã nhanh chóng suy nghĩ, tìm ra phương án để khoanh vùng dịch bệnh. Vì thế, cô Lan đã liên lạc với cơ quan chức năng cùng phụ huynh học sinh để truyền đạt thông tin về em học sinh là F0 ở lớp 3E và cả lớp sẽ phải cách ly ở trường học để phòng, chống dịch.

Việc cô Lan thông báo kịp thời cho các bậc phụ huynh đã giúp gia đình của các cháu chuẩn bị tâm lý cho con, không để các con bị “sốc” khi hay tin bạn mình nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thức trắng đêm cùng các con

Cô Lan chia sẻ: “Khoảng 11h đêm ngày 30/1, các học sinh đã được phụ huynh đưa đến trường. Thông thường, với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19, chính quyền địa phương cùng ban chỉ đạo phòng, chống dịch sẽ cử ô tô, xe cứu thương đến đón các cháu đến khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, do các em học sinh đều được cách ly ở trường nên tôi đã có ý kiến với chính quyền địa phương không sử dụng xe cứu thương có còi to, tránh gây náo động trong khu phố khiến tâm lý của các cháu bị ảnh hưởng. May mắn, khi được cách ly ở trường, gia đình cùng thầy cô đều tạo cho các con không khí thoải mái, không để các con bị lo lắng, hoảng sợ khi ở trường.”

Khi đến trường, một số em có khóc, mếu máo,…vì bố mẹ đi công tác xa, không đến ở cùng được nên một số cháu cảm thấy buồn. Nói đến đây, giọng cô Lan như nghẹn lại vì không kiềm chế được cảm xúc. Từ ngày 30/1 đến ngày hôm nay, đã hơn 40 giờ đồng hồ cô Lan chưa thể chợp mắt vì mải chăm lo, vỗ về cho học sinh của mình.

Mỗi người có một nhiệm vụ riêng Ở Trường Tiểu học Xuân Phương thời điểm này, ai cũng có một nhiệm vụ riêng. Các cô trong nhà trường lo về tinh thần cho các con, các nhân viên y tế lo về sức khoẻ còn quân đội lo cho các con từng bữa ăn. Việc ra, vào khu cách ly được lực lượng công an giám sát chặt chẽ, đảm bảo cách ly 4 vòng, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Hiện, có 13 cô giáo là F1 đang phải cách ly; 56 học sinh cùng 47 phụ huynh, 6 cán bộ của nhà trường.

Theo cô Lan, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên học sinh toàn trường đã được tuyên truyền từ năm ngoái đến năm nay về bệnh COVID-19. Mỗi em đều hiểu và nhận thức được đây là bệnh nguy hiểm, phải cách ly để chủ động phòng, chống dịch.

Vỡ oà khi nhận tin âm tính lần 1

Khi nhận được kết quả xét nghiệm toàn bộ học sinh lớp 3E đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, cô Lan thực sự vỡ oà vì vui mừng.

Thời điểm cuối năm, hơn nữa còn là lãnh đạo nên cô phải thường xuyên dự các cuộc họp với đồng nghiệp nên cô Lan rất lo lắng khi trường có học sinh mắc COVID-19. “Bản thân mình lo cho mình là một phần nhưng mình còn lo cho cả những người khác nếu không may mắc COVID-19. Chẳng ai trách tôi nhưng tôi tự cảm thấy áy náy” – cô Lan bày tỏ.

Với kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, cô Lan cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì đã giải toả được khoảng 40% sức nặng về mặt tâm lý. Chỉ còn 2 lần xét nghiệm nữa, các em học sinh đang cách ly ở trường sẽ được về nhà với bố mẹ.

Vì thế, mong mỏi lớn nhất lúc này của cô Lan là các em học sinh có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 2 (lấy mẫu vào chiều ngày 31/1). “Nếu các các con đều có kết quả xét nghiệm âm tính thì đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi” – cô Lan nói.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình của các học sinh đều ổn định vì mỗi con đều được phép có 1 bố mẹ đi kèm, luôn có người thân ở bên cạnh. Trong số các em học sinh đang phải cách ly vì COVID-19, có 10 em bố mẹ không thu xếp được nên nhà trường đã cử 10 cô giáo luôn túc trực chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con.

Cái Tết đầu tiên ở trường và cũng là khu cách ly COVID-19

Khi được hỏi về cảm xúc về lần đầu tiên đón Tết ở trường và cũng là khu cách ly phòng dịch COVID-19, cô Lan tiết lộ: “Thực ra tôi cảm thấy không ảnh hưởng nhiều vì tôi chưa phải là người phụ nữ “đảm đang”. Tôi chỉ công tác tốt ở trường, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc nhà thì may mắn có chồng tôi lo giúp”.

Chia sẻ về trường hợp một phụ huynh học sinh đòi vào khu cách ly ở trường để gặp con vào chiều hôm qua (1/2), cô Lan cho biết: Phụ huynh này đã làm xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, do có việc bận nên anh này đã xin phép nhà trường khoảng 6h tối được vào khu cách ly để ở với con.

Sau khi xin ý kiến của chỉ huy quân sự ở khu cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương, vị phụ huynh này đã được vào khu vực cách ly để đoàn tụ với con của mình.