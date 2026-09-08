HDBank Krông Năng mở rộng không gian phục vụ tại vùng nông nghiệp giàu tiềm năng của Đắk Lắk

Ngày 4/9, HDBank Krông Năng chính thức khai trương địa điểm giao dịch mới tại số 37 Hùng Vương, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Không gian mới được đầu tư theo mô hình hiện đại của HDBank, mở rộng khả năng phục vụ và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Krông Năng là vùng sản xuất nông nghiệp giàu tiềm năng của Đắk Lắk, với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, mắc ca, hồ tiêu. Cùng với phát triển sản xuất, địa phương đang thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nông sản và ứng dụng chuyển đổi số, mở ra nhu cầu ngày càng đa dạng về vốn, thanh toán và các dịch vụ tài chính – ngân hàng.

Trong nhịp phát triển đó, địa điểm mới của HDBank Krông Năng được bố trí theo hướng hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp, kết hợp giữa tư vấn trực tiếp của đội ngũ nhân sự với các tiện ích ngân hàng số. Khách hàng có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm, dịch vụ từ tiền gửi, tín dụng, thanh toán, thẻ đến các giải pháp phục vụ đời sống, quản lý dòng tiền và sản xuất kinh doanh.

Không chỉ mở rộng về không gian, địa điểm mới còn tạo điều kiện để HDBank Krông Năng đưa nguồn vốn và các giải pháp tài chính đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người dân, hộ sản xuất, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Từ nguồn vốn phục vụ mùa vụ, mở rộng sản xuất đến thanh toán và quản lý dòng tiền, HDBank hướng tới đồng hành cùng khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh, từng bước gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất – thương mại tại địa phương.

Bên cạnh mạng lưới giao dịch, khách hàng có thể tải App HDBank trên App Store/Google Play để mở tài khoản và sử dụng các tiện ích ngân hàng số mọi lúc, mọi nơi.

Với diện mạo mới và năng lực phục vụ được nâng cao, HDBank Krông Năng tiếp tục củng cố sự hiện diện lâu dài tại Đắk Lắk, kết nối nguồn lực tài chính với những tiềm năng của địa phương, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên hành trình phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng hiệu quả và bền vững.