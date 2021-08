Hải Phòng mượn TP. HCM 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 Sinopharm để phòng, chống dịch COVID-19

Đáp ứng nhu cầu cấp bách tiêm vaccine phòng COVID-19 của người dân

UBND TP. Hải Phòng cho biết: Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, dịch có nguy cơ xâm nhập, lây lan và bùng phát tại TP. Hải Phòng rất cao nên việc chuẩn bị vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho người dân trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ cấp bách.

Theo UBND TP. Hải Phòng, Hải Phòng có hơn 2 triệu người, trong đó đủ điều kiện để tiêm vaccine phòng COVID-19 là khoảng 1,6 triệu người. Đến nay Bộ Y tế mới cấp cho Hải Phòng gần 165.000 liều vaccine nên số lượng vaccine cần bổ sung là rất lớn.

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân thành phố, UBND TP. Hải Phòng đã xin đăng ký với Bộ Y tế hỗ trợ thành phố 2 triệu liều vaccine phòng của Sinopharm và 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại khác.

Được biết, hiện nay TP. HCM có khoảng 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Sinopharm, để kịp thời có vaccine tiêm cho người dân trong thời gian TP. Hải Phòng chưa nhận được số lượng vaccine trên, UBND TP. Hải Phòng đề nghị UBND TP. HCM cho TP. Hải Phòng mượn tạm 500 nghìn liều vaccine phòng COVID-19 của Sinopharm.

UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: Thành phố rất mong Bộ Y tế và UBND TP. HCM quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ thành phố có vaccine để tiêm cho người dân.

Hiện, vaccine phòng COVID-19 của Sinopharm (Vero Cell) đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Vaccine Vero Cell do Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd.,- Trung Quốc sản xuất, đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ, đã được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đang sử dụng tại 59 quốc gia với khoảng 800 triệu liều đã được sử dụng.

Tại Việt Nam, Vero Cell đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ và đang triển khai tiêm chủng từ tháng 7. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm xong 88.100 liều mũi 1 và sẽ tiến hành tiêm mũi 2 từ ngày 4/8. Riêng Bình Liêu Quảng Ninh đã đạt độ bao phủ tiêm vaccine đối với 50% dân số toàn huyện.

Vaccine mà TP. HCM vừa được nhận là vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Sinopharm.

Quảng Ninh, Lào Cai đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Vero Cell cho người dân

Thông tin về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết: Chỉ trong vòng 10 ngày (10 - 20/7), các đơn vị y tế đã triển khai tiêm hơn 80.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên là chuyên gia, người lao động có quốc tịch Trung Quốc, du học sinh, người có kế hoạch đi học, làm việc tại Trung Quốc; cư dân biên giới; công nhân đang làm việc cho các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc trên địa bàn.

Tất cả địa phương tại Quảng Ninh đang tiêm vét mũi 1 để hoàn thành trước ngày 3/8, dự kiến đạt hơn 80.000 mũi. Mũi 2 cùng loại được triển khai từ ngày 4 - 31/8. Đáng chú ý, huyện Bình Liêu đã đạt 80% số đối tượng được tiêm, với 50% độ phủ toàn dân. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã triển khai 7 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với tổng số 126.645 liều. Trong đó, hơn 115.000 người đã tiêm 1 mũi và trên 11.500 người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Trong quá trình tiêm chủng, nhân viên y tế đã thực hiện đúng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19 bao gồm: Khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm; thực hiện tiêm đúng chỉ định; theo dõi sát sau tiêm; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm chủng.

Cùng với Quảng Ninh, Lào Cai đã kết thúc đợt tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm sau gần 1 tháng triển khai tại 5 điểm tiêm trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có 8.496 người được tiêm vaccine và đạt 99,95% kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, vaccine phòng COVID-19 Vero Cell được triển khai tiêm từ ngày 19/7 tại 5 điểm tiêm. Cụ thể: Bắc Hà tiêm được 897 người; Bát Xát 2.469 người; Mường Khương 2.300 người; Si Ma Cai 1.500 người và TP Lào Cai 1.330 người.

Với đối tượng tiêm là người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới và những đối tượng được ưu tiên khác như: người làm việc tại khu vực cửa khẩu, lái xe, công nhân các nhà máy xí nghiệp; doanh nghiệp.

Trong quá trình tiêm chủng, nhân viên y tế đã thực hiện đúng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19 gồm: Khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm; thực hiện tiêm đúng chỉ định; theo dõi sát sau tiêm; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm chủng.

Tính đến ngày 4/8, Lào Cai đã triển khai tiêm 4 loại vaccine phòng COVID- 19 là Vero Cell, Comirnaty, Moderna và AstraZeneca. Đã có 25.466 người được tiêm tại 14 điểm tiêm trên địa bàn toàn tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ và an toàn tiêm chủng, cả 2 tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai đều yêu cầu các đơn vị huy động mọi nguồn lực hiện có, tập huấn mở rộng cho các đối tượng tham gia; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là sử dụng phần mềm "Sổ sức khỏe điện tử", tạo thuận lợi cho người dân đăng ký tiêm chủng.