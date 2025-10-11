Nhà vô địch thế giới môn bơi lội người Italy bị bắt vì trộm đồ ở sân bay Singapore

Vì bị cáo buộc trộm mỹ phẩm tại sân bay Changi (Singapore), ngày 9/10, Benedetta Pilato, nhà vô địch bơi lội thế giới người Italy, cùng một đồng đội đã bị Liên đoàn bơi lội cấm thi đấu 90 ngày.

Benedetta Pilato, 20 tuổi, là nhà vô địch nội dung 100m ếch nữ tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2022 và vừa giành huy chương đồng nội dung 50m ếch tại Giải vô địch thế giới tổ chức ở Singapore hồi tháng 8 năm nay.

Theo hãng tin DPA (Đức), sau khi kết thúc giải đấu, Pilato cùng đồng đội Chiara Tarantino (23 tuổi) sang Bali, Indonesia nghỉ dưỡng. Trên đường trở về Italy, khi quá cảnh tại sân bay Changi (Singapore), trong một cửa hàng miễn thuế, Tarantino đã nhét vài lọ tinh dầu vào túi xách của Pilato.

Hành động này bị camera giám sát ghi lại, hai người bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi được Bộ Ngoại giao Italy can thiệp, họ đã được thả và trở về nước.

Ngày 9/10, Liên đoàn Bơi lội Italy ra thông báo cho biết, dựa trên khuyến nghị của cơ quan công tố, đã quyết định phạt cấm thi đấu 90 ngày đối với cả hai vận động viên, bắt đầu từ ngày 9/10. Theo AFP, lệnh cấm này khiến họ không thể tham dự Giải vô địch bơi lội châu Âu tại Ba Lan vào tháng 12 tới.

Benedetta Pilato (phải) trên bục nhận Huy chương Đồng tại Singapore trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Sina.



Theo truyền thông Italy, Pilato và đồng đội Tarantino bị cáo buộc trộm hàng trong cửa hàng miễn thuế ở sân bay Singapore, bị cảnh sát câu lưu và tạm giữ nhiều giờ.

Sự việc đã được nhiều hãng tin lớn của Italy đưa tin. Theo đó, sau khi giải kết thúc, Pilato và Tarantino cùng vài đồng đội đi nghỉ ở Bali. Ngày 14/8, khi quá cảnh ở Singapore để về nước, camera giám sát đã ghi lại cảnh họ che chắn cho nhau khi trộm đồ, Tarantino trực tiếp ra tay, sau đó giấu đồ trong túi của Pilato. Cả hai bị bắt quả tang và lập tức bị tạm giữ.

Hai đồng đội khác là Bottazzo và Morini tuy không trực tiếp tham gia, nhưng cũng bị giữ lại để điều tra vì cảnh sát Singapore nghi ngờ có thể là nhóm trộm có tổ chức.

Vụ việc khiến Bộ Ngoại giao Italy phải nhanh chóng vào cuộc. Nhờ sự can thiệp của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani, nhóm vận động viên đã được thả sau vài giờ.

Theo báo Corriere della Sera, Pilato và Tarantino đã gửi lời xin lỗi phía Singapore, hứa sẽ “chấn chỉnh hành vi”. Sau khi bị cảnh cáo nghiêm khắc, họ ở lại Singapore vài ngày rồi trở về Italy ngày 20/8.

Pilato sau đó đăng tải bài viết trên mạng xã hội: “Trong những ngày lẽ ra để nghỉ ngơi và thư giãn, tôi lại trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn ở nơi xa nhà. Dù sự việc không hoàn toàn xuất phát từ ý chí của tôi, nhưng nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi về mặt con người. Tôi chưa bao giờ có ý định làm điều sai trái. Những ai hiểu tôi đều biết tôi coi trọng tinh thần thể thao, sự công bằng và trung thực. Từ trải nghiệm này, tôi nhận ra giá trị của sự cẩn trọng, trách nhiệm cá nhân và những người xung quanh”.

Tuy nhiên, phát biểu “mập mờ” này không những không nhận được sự thông cảm, mà còn bị công chúng chỉ trích là né tránh trách nhiệm và thiếu trung thực.

Thành tích nổi bật của Benedetta Pilato: Năm 2019, 14 tuổi, giành HCB 50m ếch tại Giải vô địch thế giới; năm 2022: Vô địch thế giới 100m ếch; 2019–2025: 5 kỳ giải thế giới liên tiếp, giành 2 HCB và 3 HCĐ ở nội dung 50m ếch; năm 2024: tại Olympic Paris, xếp thứ 4 nội dung 100m ếch.

Theo Sina