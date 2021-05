Giải mã gen: Chủng virus SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng là chủng Anh, còn ở các tỉnh phía Bắc là chủng Ấn Độ

Kết quả giải mã gene virus SARS-CoV-2 của một số bệnh nhân mắc COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng liên quan đến ổ dịch Khách sạn Phú An, vũ trường New Phương Đông, khu An Thượng 32, Thẩm mỹ viện AMIDA,... đều là chủng virus Anh B.1.1.7, cùng chủng virus ở tỉnh Hà Nam. Còn tất cả các tỉnh ở phía Bắc là chủng virus ở Ấn Độ.

Cũng theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC TP Đà Nẵng- ngày 3/5, Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên và đến nay đã hơn 10 ngày, số ca mắc đã lên đến 115 ca, nhưng vẫn chưa xác định được nguồn lây trong đợt dịch này. Chính vì chưa xác định được nguồn lây, nên vẫn còn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Vì thế, sau khi phát hiện F0, cơ quan y tế phải tiếp tục truy vết, cách ly và mở rộng xét nghiệm để phát hiện các ca mắc mới

“Hiện rất khó xác định được ca nào là F1 của ca nào. Đơn cử như trường hợp BN3545 (nữ nhân viên trực tổng đài Công ty CP Trường Minh, Khu công nghiệp An Đồn), đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Công ty này. Sau đó, ngành y tế lấy mẫu của tất cả nhân viên Công ty và phát hiện thêm nhiều ca mắc”- Giám đốc CDC TP Đà Nẵng cho hay.

Được biết, quá trình điều tra dịch tễ, nhiều trường hợp ban đầu khi truy vết được cho là F1 của BN3545, tuy nhiên thực tế nhiều bệnh nhân có triệu chứng trước BN3545 nhưng không đi khám mà tự dùng thuốc. Còn BN3545 đến bệnh viện khám và được phát hiện trước nên buộc cơ quan y tế phải lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện sớm và cách ly, điều trị kịp thời.

Liên quan đến việc một số địa phương có ca bệnh và cho rằng nguồn lây từ Đà Nẵng, Giám đốc CDC Đà Nẵng cho rằng: “Việc một số địa phương có ca bệnh, cho rằng nguồn lây từ Đà Nẵng là không chính xác. Chưa chắc nguồn lây từ Đà Nẵng mà có thể từ nơi khác".

Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 5.282 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế). Từ ngày 3/5 đến ngày 14/5, Đà Nẵng đã xét nghiệm 97.736 trường hợp.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng diễn ra ngày 14/5, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã yêu cầu CDC Đà Nẵng khẩn trương giải mã bộ gene của chủng virus gây ra dịch COVID-19 trên địa bàn để làm rõ việc một số địa phương xem Đà Nẵng là ổ lây lan dịch khi chưa có kết luận khoa học.