Giải khát bằng dung dịch màu hồng, thiếu niên 15 tuổi bị khó thở, suy hô hấp

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Trung tâm vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 15 tuổi, bị ngộ độc sau khi uống dung dịch màu hồng để giải khát ở trong tủ lạnh. Dung dịch màu hồng chính là chất methadone được sử dụng trong chương trình kiểm soát bệnh nhân nghiện ma túy.

Người nhà bệnh nhân cho hay: Khoảng 12h trưa ngày 19/4, em H.Q.Đ., 15 tuổi, sống ở Hà Nội đi học về, mở tủ lạnh thấy chai nước dung dịch màu hồng liền lấy để uống giải khát. Sau vài tiếng, em Đ. bị khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa toàn thân, phù nề mi mắt kèm theo các biểu hiện ngộ độc.

Em Đ. được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, được đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp. Sau một ngày điều trị tích cực, giải độc, tình trạng của em đã ổn định trở lại, qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, em Đ. vẫn phải tiếp tục được theo dõi chặt chẽ bởi các nhân viên y tế.

Theo BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai – em Đ. không phải là trường hợp đầu tiên bị ngộ độc do uống nhầm methadone. Trước đó, Trung tâm Chống độc cũng đã tiếp nhận và điều trị cho một số trường hợp khác cũng bị ngộ độc do uống nhầm methadone. Các cháu uống nhầm dung dịch methadone tại gia đình do tưởng là nước dâu hay nước ngọt.

Methadone là chất trong nhóm opioids, được dùng thay thế cho ma túy, đặc biệt là heroin trong chương trình quản lý bệnh nhân cai nghiện. Với người nghiện, uống dung dịch methadone vào sẽ đỡ lên cơn vật nhưng với người bình thường, khi uống chất này rất dễ gây ngộ độc kéo dài nhiều ngày, có thể dẫn tới ngừng thở, hôn mê, tử vong. Những trường hợp ngộ độc methadone rất nặng, độc tính giống heroin nhưng thời gian ngộ độc còn kéo dài hơn.

Từ trường hợp của thiếu niên trên, BS. Nguyên nhấn mạnh: Hiện trạng này cho thấy methadone cần được quản lý rất chặt chẽ. Hiện những người nghiện được quản lý tại Trung tâm, được cấp phát thuốc methdone để uống tại chỗ. Sắp tới, nếu người nghiện được phép mang chất này về nhà sử dụng, uống tại gia đình thì việc quản lý cần chặt chẽ hơn nếu không sẽ có nhiều trường hợp bị ngộ độc do uống nhầm, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất dễ nhầm lẫn.

Trong trường hợp phát hiện người thân uống nhầm methadone, nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì có thể cho uống nước và gây nôn. Trường hợp bệnh nhân có biểu hiện chậm chạp, thở khò khè, cần tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ theo điều kiện sẵn có và nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.