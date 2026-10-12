Giá vàng sáng 12/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới nhích tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 12/10 giao dịch ở mức 4.197 USD/ounce, tăng khoảng 3 USD/ounce so với mức 4.194 USD/ounce ghi nhận sáng 10/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.070 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,9 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 100.000 đồng/lượng so với mức 131,8 triệu đồng/lượng ghi nhận sáng 10/10.

Giá vàng thế giới sáng 12/10 tăng lên 4.197 USD/ounce, cao hơn khoảng 3 USD/ounce so với sáng 10/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.145 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 52 USD/ounce, tương đương 1,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 121 USD/ounce, tương đương 2,8%.

Giá vàng thế giới duy trì trên mốc 4.190 USD/ounce sau đợt phục hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng so với sáng 10/10 khá khiêm tốn, cho thấy giá chưa có thêm biến động đáng kể. Diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là những yếu tố có thể tác động đến xu hướng ngắn hạn.

Giá vàng trong nước sáng 12/10

Trước giờ mở phiên giao dịch sáng 12/10, giá vàng miếng SJC neo tại SJC và DOJI cùng ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 141-144,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 3,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 140,3-144,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. SJC và DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 700.000 đồng/lượng.