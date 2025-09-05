Điện lạnh Hòa Phát nâng thời gian bảo hành lên 3 năm cho tủ đông, tủ mát dung tích lớn

Từ tháng 8/2025, Công ty Điện lạnh Hòa Phát triển khai chính sách bảo hành đặc biệt 36 tháng đối với các dòng tủ đông và tủ mát dung tích trên 400 lít. Khách hàng được hỗ trợ đổi mới sản phẩm trong 30 ngày đầu nếu phát sinh lỗi do nhà sản xuất.

Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu trữ đông thực phẩm ngày càng tăng, đặc biệt tại các hộ kinh doanh, nhà hàng và cơ sở chế biến. Các thiết bị có dung tích lớn, khả năng vận hành ổn định và độ bền cao đang ngày càng được ưa chuộng. Ngoài các yếu tố kỹ thuật, người tiêu dùng hiện nay cũng quan tâm nhiều hơn đến chính sách hậu mãi khi lựa chọn sản phẩm.

Từ 1/8/2025, Điện lạnh Hòa Phát chính thức triển khai chính sách mở rộng thời gian bảo hành từ 24 tháng lên 36 tháng cho dòng tủ đông, tủ mát dung tích lớn trên 400 lít. Đối với các dòng tủ dung tích dưới 400 lít, chế độ bảo hành vẫn tiếp tục duy trì 24 tháng như hiện tại.

Từ tháng 8/2025, các dòng tủ đông dung tích lớn của Hòa Phát chính thức được nâng thời gian bảo hành lên 3 năm.

Bên cạnh đó, khách hàng được đổi mới sản phẩm trong 30 ngày đầu nếu phát sinh lỗi kỹ thuật từ phía nhà sản xuất. Chính sách không áp dụng với các trường hợp sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng sai hướng dẫn, va đập, thấm nước hoặc từng bị can thiệp sửa chữa ngoài hệ thống bảo hành ủy quyền.

Hiện tại, Điện lạnh Hòa Phát sở hữu mạng lưới 108 trạm bảo hành trên toàn quốc. Nhờ hệ thống rộng khắp, các sự cố kỹ thuật đều được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, giúp thiết bị luôn hoạt động ổn định, không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của người dùng.

Chị Nguyễn Thị Hà, chủ một sạp chuyện bán hải sản khô tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết: “Nhà tôi đang dùng tủ đông Hòa Phát hơn 500 lít được gần 5 năm rồi. Tủ chạy gần như suốt ngày để trữ cá khô, mực khô mà vẫn chạy êm. Vợ chồng tôi đang có dự định mua thêm tủ để mở rộng sạp vào tháng sau, biết hãng bắt đầu áp dụng chính sách bảo hành 3 năm cho tủ lớn, nên chúng tôi càng tin tưởng lựa chọn. Làm nghề buôn bán, hãng nào dùng bền, với bảo hành lâu là mình dùng thôi”.

Với bề dày 24 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh, Hòa Phát luôn chú trọng kiểm soát chất lượng đầu ra, đồng thời đầu tư bài bản vào công nghệ sản xuất nhằm mang đến sản phẩm bền bỉ và phù hợp với người dùng tại Việt Nam. Chính sách bảo hành 3 năm thể hiện rõ định hướng của Điện lạnh Hòa Phát cho thấy thương hiệu không dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, mà chú trọng đến việc đồng hành và hỗ trợ khách hàng lâu dài.

Thông tin chi tiết về chương trình, tham khảo tại link: https://dienmay.hoaphat.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty/dien-lanh-hoa-phat-tung-chinh-sach-bao-hanh-1-doi-1--tang-thoi-han-len-36-thang.html