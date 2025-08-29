Gian hàng Hòa Phát gây ấn tượng mạnh với khách tham quan nhờ hàng loạt các sản phẩm thép chất lượng cao, đặc biệt là mẫu thép cuộn cán nóng (HRC), thép ray, thép hình ở vị trí trung tâm.

Ấn tượng Hòa Phát tại triển lãm A80

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Với chủ đề “Thép tôi ý chí – Vững bước cùng non song”, tại triển lãm, Tập đoàn Hòa Phát giới thiệu hành trình 33 năm xây dựng và phát triển. Từ những bước khởi đầu đầy thách thức, Hòa Phát đã vươn lên trở thành doanh nghiệp thép số 1 Đông Nam Á, tương đương Top 30 thế giới với công suất thiết kế thép đạt 16 triệu tấn/năm từ cuối năm 2025, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ thép quốc tế.

Thiết kế gian hàng tái hiện lại các mốc thành tựu chính trong lịch sử của Tập đoàn về lĩnh vực, dự án đã và đang đầu tư, mạng lưới nhà máy, văn phòng trên toàn quốc.

Nhiều khách hàng quan tâm tới sản phẩm thép ray, thép hình của Hòa Phát trưng bày tại triển lãm

Hòa Phát trưng bày các sản phẩm HRC, cáp thép dự ứng lực và các loại thép chất lượng cao như thép chế tạo, đặc biệt là thép ray và thép hình. Tại Việt Nam, chưa có doanh nghiệp nào ngoài Hòa Phát sản xuất được các sản phẩm này. Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu, nắm giữ thị phần số 1 Việt Nam như thép xây dựng, ống thép các loại cũng được giới thiệu tại đây.

Đặc biệt, Ống thép Hòa Phát tự hào cung cấp 10.000 tấn ống thép cỡ lớn gia công kết cấu mái vòm và khoảng 180 tấn cáp thép dự ứng lực vào dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Thăm quan gian hàng của Hòa Phát, ông Trương Xuân Cơ, Giám đốc Phát triển kinh doanh và Dự án, Tập đoàn Đại Dũng đánh giá: Gian hàng của Hòa Phát hôm nay tại triển lãm rất ấn tượng thể hiện đúng chất thép của Hòa Phát với hệ thống sản phẩm chất lượng, trong đó có những sản phẩm ống thép đã được sử dụng để thi công Triển lãm này.

Chị Vũ Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Công ty Chế tạo Kim loại Hòa Phát tự hào là đơn vị duy nhất sản xuất cáp thép dự ứng lực tại Việt Nam.

Ngoài ống thép cỡ lớn, thép dự ứng lực của Hòa Phát cũng đã cung cấp để xây dựng Trung tâm Triển lãm.

Chị Vũ Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Công ty Chế tạo Kim loại Hòa Phát cho biết, Công ty tự hào là đơn vị duy nhất sản xuất cáp thép dự ứng lực tại Việt Nam. Sản phẩm của Hòa Phát đã phủ sóng tại nhiều công trình trọng điểm trên cả nước và xuất khẩu đi rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Mỹ, Canada, Brazil và Mexico.

Giới thiệu với khách tham quan gian hàng về sản phẩm thép dự ứng lực của Hòa Phát

Chị Nguyễn Thu Huyền, Giám đốc kinh doanh Văn phòng đại diện GS Global Corp ấn tượng với hệ thống các sản phẩm thép trưng bày của Hòa Phát

Chị Nguyễn Thu Huyền, Giám đốc kinh doanh Văn phòng đại diện GS Global Corp tại Hà Nội, đối tác xuất khẩu của Hòa Phát, chia sẻ: Gian hàng của Hòa Phát thật hoành tráng với hệ thống các sản phẩm thép sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển từ những ngày đầu tiên như ống thép, thép xây dựng, thép chất lượng cao, thép dự ứng lực, HRC và cả thép ray, thép hình cho dự án đường sắt cao tốc. Công ty chúng tôi đã cung cấp các loại sản phẩm thép của Hòa Phát cho các đối tác trên toàn thế giới và được các thị trường phản hồi tốt về chất lượng.

Hai Phó Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất - chị Nguyễn Thị Tố Hoài (bên trái) và chị Vương Ngọc Linh checkin cạnh cuộn HRC tại gian hàng

Đại diện Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất, chị Nguyễn Thị Tố Hoài, Phó Giám đốc Công ty hào hứng cho biết: Hôm nay, đến với triển lãm A80, tôi rất tự hào khi Tập đoàn Hòa Phát và Công ty Thép Dung Quất đã mang đến những sản phẩm thép giá trị, phục vụ đa dạng các ngành nghề và góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của Việt Nam. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và sản xuất thép hình, thép ray, và đặc biệt là thép ray cao tốc, những sản phẩm không chỉ có giá trị cao, bền vững mà còn phục vụ đắc lực cho các công trình và sự phát triển của đất nước.

Gian hàng Hòa Phát được thiết kế mở giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin

Gian hàng Hòa Phát được thiết kế mở, sử dụng màn hình LED 3D naked-eye và hệ thống tablet tương tác giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin. Trên các vách giới thiệu, Hòa Phát tái hiện hành trình từ năm 1992 qua hình ảnh, các mốc đầu tư, các dự án tiêu biểu và mã QR liên kết dữ liệu chi tiết. Các khu vực được bố trí khoa học theo từng nhóm sản phẩm, gắn với công nghệ sản xuất và ứng dụng trong thực tiễn.

Chị Trần Thị Thu Hiền, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, Ban giám đốc các Công ty thành viên và trưởng phó các bộ phận trước cuộn HRC - sản phẩm mà chưa doanh nghiệp Việt Nam nào sản xuất được ngoài Hòa Phát

Triển lãm thành tựu 80 năm “Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra từ 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Gian hàng của Hòa Phát nằm ở sảnh 2, ô H2-029, đối diện cổng 1 của Triển lãm.