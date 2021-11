Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Trương Quốc Cường

VietTimes – Ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế - về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.