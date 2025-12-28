close Đăng nhập

Robot Việt nhảy múa, biểu diễn võ thuật trước sự chứng kiến của Tổng bí thư và Thủ tướng

Anh Lê
Anh Lê

Robot Việt gây ấn tượng mạnh với màn nhảy múa mượt mà, biểu diễn võ thuật uyển chuyển và tương tác thông minh trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Việc robot có thể tương tác, nhảy múa, biểu diễn võ thuật linh hoạt cho thấy trình độ tích hợp giữa phần cứng, phần mềm và thuật toán AI đã tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Điều đó cũng cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng mở của trí tuệ nhân tạo trong sản xuất và đời sống.

Màn trình diễn robot do người Việt lập trình tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc không chỉ mang ý nghĩa trình diễn công nghệ, mà còn là minh chứng sinh động cho năng lực làm chủ trí tuệ nhân tạo và robot của Việt Nam.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” tại một sự kiện chính trị – xã hội trọng đại thể hiện thông điệp rõ ràng về quyết tâm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo như một động lực then chốt cho phát triển đất nước.

Từ khóa:

#AI #Trí tuệ nhân tạo #Robot AI

Đừng bỏ lỡ

Viettimes Media

VietTimes gieo điều thiện, trao yêu thương

VietTimes gieo điều thiện, trao yêu thương

Từ những phần quà Tết, học bổng đến căn nhà tình nghĩa, những năm qua VietTimes cùng bạn đọc đã lan tỏa yêu thương, tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn, thắp lên hy vọng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

10 năm kiến tạo giá trị bằng dữ liệu, trí tuệ và trách nhiệm

10 năm kiến tạo giá trị bằng dữ liệu, trí tuệ và trách nhiệm

10 năm qua Tạp chí điện tử VietTimes đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt: làm báo chuyên sâu, trung thực và có trách nhiệm, với khát vọng kiến tạo giá trị bằng công nghệ, dữ liệu và phản biện bằng tri thức. VietTimes không ngừng đổi mới, từng bước trở thành tạp chí điện tử có sức ảnh hưởng và tương tác cao hàng đầu tại Việt Nam.

Người mua nhà trả góp "đuối sức" khi lãi vay tăng cao

Người mua nhà trả góp "đuối sức" khi lãi vay tăng cao

Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm. 

Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới

Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới

TS Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực không lỗi thời mà cần nâng lên tầm cao mới, trở thành nền tảng giúp đất nước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.