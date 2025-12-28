Robot Việt nhảy múa, biểu diễn võ thuật trước sự chứng kiến của Tổng bí thư và Thủ tướng

Robot Việt gây ấn tượng mạnh với màn nhảy múa mượt mà, biểu diễn võ thuật uyển chuyển và tương tác thông minh trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Việc robot có thể tương tác, nhảy múa, biểu diễn võ thuật linh hoạt cho thấy trình độ tích hợp giữa phần cứng, phần mềm và thuật toán AI đã tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Điều đó cũng cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng mở của trí tuệ nhân tạo trong sản xuất và đời sống.

Màn trình diễn robot do người Việt lập trình tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc không chỉ mang ý nghĩa trình diễn công nghệ, mà còn là minh chứng sinh động cho năng lực làm chủ trí tuệ nhân tạo và robot của Việt Nam.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” tại một sự kiện chính trị – xã hội trọng đại thể hiện thông điệp rõ ràng về quyết tâm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo như một động lực then chốt cho phát triển đất nước.