Cuộc thi Sáng tạo UAV PV GAS Cup 2025: Khởi nghiệp công nghệ UAV “Made in Vietnam”

Sáng 3/12, tại sân vận động C500, Học viện An ninh, lễ khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV PV GAS Cup 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương” đã mở ra bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái công nghệ bay không người lái tại Việt Nam.

Khai mạc “Cuộc thi Sáng tạo UAV CUP PV GAS 2025: Vùng trời quê hương"

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, UAV (thiết bị bay không người lái) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giao hàng tự động, giám sát nông nghiệp, cứu hộ, vận chuyển y tế khẩn cấp, tự động hóa sản xuất và kiểm soát môi trường. Những công nghệ này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho con người mà còn giúp giải quyết các thách thức toàn cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai hay dịch bệnh.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển quốc gia. Các chính sách hiện hành nhấn mạnh việc làm chủ các sản phẩm chiến lược như UAV, robot, camera AI, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức nhằm tìm kiếm các giải pháp ứng dụng UAV hiệu quả, thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-7/12/2025, với vòng bảng từ ngày 3-5/12 và vòng chung kết từ ngày 6-7/12.

Sản phẩm UAV của các đội thi

Các thí sinh sẽ tranh tài để giành các giải thưởng hấp dẫn, gồm: giải Nhất 200 triệu đồng, giải Nhì 100 triệu đồng, giải Ba 80 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng. Sân chơi này không chỉ là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo mà còn tạo điều kiện kết nối học thuật, đầu tư, góp phần xây dựng hệ sinh thái UAV bền vững tại Việt Nam.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Thông qua UAV Cup PV GAS 2025, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng cầu nối bền vững giữa giới học thuật - doanh nghiệp - cộng đồng khoa học, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, triển khai thực tế và phát triển thành các sản phẩm công nghệ có giá trị. Không chỉ dừng lại ở phần thưởng, Ban Tổ chức còn cam kết sẽ đồng hành lâu dài với các ý tưởng xuất sắc. Điều này biến UAV Cup không chỉ là một cuộc thi, mà còn là bệ phóng cho khởi nghiệp công nghệ UAV “Made in Vietnam”.