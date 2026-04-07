Điều tra vụ hai phụ nữ đánh nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng

Dù được lực lượng gác chắn liên tục cảnh báo khi tàu sắp đi qua, hai phụ nữ vẫn cố vượt đường ray, sau đó lao vào hành hung hai nhân viên đang làm nhiệm vụ tại TP Đà Nẵng.

Sáng 7/4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận đang làm rõ vụ việc hai nhân viên gác chắn tàu bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào khoảng 20h ngày 6/4, khi rào chắn đường sắt đã kéo qua, đèn tín hiệu bật đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe tìm cách vượt qua.

Dù được hai nhân viên gác chắn liên tục cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành, vẫn tiến sát khu vực đường ray. Chưa dừng lại, người này cùng một phụ nữ khác bất ngờ lao vào hành hung hai nữ nhân viên gác chắn.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ đã được nhân viên dùng đá chèn lại nhằm ngăn phương tiện luồn lách. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tự ý lấy đá ra để vượt rào chắn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt để xử lý, làm rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đơn vị này, thời điểm xảy ra vụ việc tại Km788+515, đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ nhưng người phụ nữ vẫn cố lạng lách vượt qua, áp sát đường ray khi tàu đang đến gần.

Hai nhân viên gác chắn đã cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà còn lao vào hành hung. Vụ việc khiến hai nữ nhân viên bị ảnh hưởng sức khỏe, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.