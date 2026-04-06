Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tuyệt đối

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục tái đắc cử sau khi nhận được tín nhiệm cao của các đại biểu trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội thông qua sáng 6/4 với 100% đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo đó, 491/491 (100%) đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết, tán thành bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Với việc thông qua nghị quyết này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục tái đắc cử và đảm nhiệm cương vị quan trọng này trong khóa mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội.

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiến hành nghi lễ tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là Tiến sĩ Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Trong quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn có thời gian dài làm công tác đoàn tại các địa phương Hậu Giang và Cần Thơ.

Từ tháng 7/1994, ông làm Chánh Văn phòng, sau đó lần lượt nắm giữ các vị trí Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Cần Thơ.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng có hơn 4 năm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào năm 2018.

Tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, sau đó được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Đầu tháng 5/2024, ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng đầu năm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV và tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI sau khi nhận được tín nhiệm cao của các đại biểu trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới.