“Chống hàng giả, làm sạch thị trường, bảo vệ niềm tin” - việc cần làm ngay

Chương trình giúp cộng đồng nhận diện rõ hơn thực trạng, hệ lụy và đề xuất giải pháp căn cơ, bền vững trong công tác đấu tranh phòng chống sản phẩm giả.

Tọa đàm có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Nam - Phó cục trưởng Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước; ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường TP.HCM; ông Trần Giang Khuê - Phó trưởng đại diện văn phòng TP.HCM Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam; bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM cùng các phòng ban lãnh đạo khác.

Về phía lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, có sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), ông Nguyễn Viết Hồng – Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM, nhà báo, TS Tô Đình Tuân – Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Kinh doanh vùng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng đại diện doanh nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí…

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chào mừng khách mời và các doanh nghiệp tham dự tọa đàm.

Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng bủa vây, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của các doanh nghiệp, tác động xấu đến hoạt động kinh doanh, tính minh bạch của thị trường hàng hoá, ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, hệ thống nhà thuốc Long Châu cùng báo Người Lao Động và các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp đã đồng hành tổ chức tọa đàm "Chống hàng giả, hàng gian - Làm sạch thị trường, bảo vệ niềm tin".

Tại tọa đàm, các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng nhau phân tích thực trạng, nhận diện các thủ đoạn ngày càng tinh vi của hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy lùi vấn nạn này. Nội dung thảo luận nhấn mạnh mục tiêu hướng tới một thị trường minh bạch, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thương hiệu doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng an toàn, bền vững.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước phát biểu tại sự kiện. “Chúng tôi quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Công điện, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Song song đó, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới. Cục cũng đã xây dựng, triển khai nhiều chuyên đề kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, chúng tôi cũng chú trọng phát triển thị trường theo hướng bền vững, không chỉ dừng lại ở khuyến khích "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", mà tiến tới "phải dùng hàng Việt Nam" nhằm bảo vệ sản xuất trong nước”, ông Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS.DS Phạm Khánh Phong Lan, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM bày tỏ: “Tôi rất thấu hiểu nỗi vất vả của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, khi chỉ cần một mặt hàng bán chạy sẽ lập tức có đối tượng làm giả để trục lợi do siêu lợi nhuận. Thị trường còn nhiều “cỏ dại”, khiến ngay cả các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín cũng than phiền khó tiếp cận. Hàng giả không phải vấn đề mới, nhưng khi tích tụ đủ lớn sẽ gây ra các vụ việc nghiêm trọng.”

Người tiêu dùng được khuyến nghị chỉ nên mua hàng tại các địa chỉ uy tín, nhất là đối với những mặt hàng có giá trị cao hoặc liên quan trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm. Cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, mã QR, hóa đơn chứng từ khi mua hàng. Nếu phát hiện dấu hiệu hàng giả, hàng nhái, nên báo ngay cho lực lượng QLTT để kịp thời xử lý.

Trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không chỉ tập trung loại bỏ các sản phẩm vi phạm mà còn luôn nhấn mạnh việc ủng hộ, khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm thật, chính hãng, hợp pháp. Người tiêu dùng thực phẩm, nếu muốn xác minh một sản phẩm có hợp pháp hay không, hoàn toàn có thể tra cứu thông tin trên website của Sở An toàn thực phẩm hoặc Cục An toàn thực phẩm.

Bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Kinh doanh vùng Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu

Tại sự kiện, bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Kinh doanh vùng Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu phát biểu: “Trước thực trạng thuốc và thực phẩm chức năng giả ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin và sức khỏe cộng đồng, Long Châu xác định minh bạch và kiểm soát chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi là hệ thống bán lẻ đầu tiên ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia – Bộ Y tế, đơn vị kiểm nghiệm cấp cao nhất của ngành y tế hiện nay. Viện đóng vai trò như trọng tài cấp quốc gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm nghiệm định kỳ hoặc đột xuất các sản phẩm TPCN, thực phẩm tăng cường vi chất mà Long Châu kinh doanh. Đồng thời, hai bên cũng phối hợp trong quá trình chuyển đổi số y tế, từ quản lý dữ liệu sản phẩm đến nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hiện tại, Long Châu đang thực hiện cơ chế “kiểm tra kép”: vừa kiểm tra hồ sơ pháp lý theo quy định, vừa kiểm định thực tế chất lượng sản phẩm tại cả đầu vào và điểm bán.”

Từ tháng 4/2025, Long Châu cũng đã triển khai chiến dịch “Xuất xứ minh bạch – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, không chỉ minh bạch thông tin trên hóa đơn mà còn để người dân tra cứu thông tin sản phẩm và các giấy tờ liên quan ngay tại nhà thuốc, trên website và ứng dụng. Điều này giúp khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Bà Thanh Thảo tin rằng, việc minh bạch không chỉ là cách để bảo vệ người tiêu dùng, mà còn là nền tảng xây dựng một hệ sinh thái y tế an toàn, công bằng và phát triển bền vững, với sự đồng hành của cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

Các đại biểu và doanh nghiệp đồng hành chung tay vì một thị trường minh bạch

Sự kiện kết thúc thành công với tinh thần phối hợp chặt chẽ và hành động đồng bộ giữa các bên. Tọa đàm kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công cuộc làm sạch thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng gian, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Đây là nền tảng quan trọng để hướng đến một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.