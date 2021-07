Chậm trễ khám lại vì sợ COVID-19, thiếu niên 14 tuổi bị teo cơ, biến dạng khớp gối

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Vào cuối tháng 6, em N.S.H., 14 tuổi, sống Thanh Hóa đến viện trong tình trạng vẹo ngoài cẳng chân phải. Cách đây 2 năm, em H. bị ngã gãy xương đùi, được mổ tại bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, sau mổ xương đùi không liền nên em đã phải mổ lại 2 lần. Lần cuối mổ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cách đây 8 tháng.

Sau phẫu thuật, do bó bột lâu nên chân em H. ngày càng bị vẹo trục, bị teo cơ và cứng khớp gối khiến cho em không thể đi lại, chỉ di chuyển được trong nhà với sự trợ giúp của nạng.

TS.BS. Ngô Bá Toàn - Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết: Các chấn thương vào vùng sụn phát triển của trẻ em đều có thể gây rối loạn phát triển chiều dài và trục xương, khi đã bị vẹo trục chân cần phải đến khám để có kế hoạch điều trị ngay tránh các biến chứng phức tạp (biến dạng chi, cứng khớp, teo cơ). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bệnh nhân e ngại không đến Bệnh viện nên thời gian khám lại bị chậm, khiến cho việc điều trị khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, bệnh nhân đã trải qua nhiều lần phẫu thuật khi còn nhỏ tuổi khiến làm cho khớp bị xơ dính, hỏng hệ thống mạch máu phần mềm tại chỗ dẫn đến vết mổ chậm liền, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và xuất hiện các biến chứng như biến dạng chi, cứng khớp, teo cơ,.... Trước mổ, chân phải bệnh nhân bị biến dạng, khớp gối vẹo ngoài trên 40 độ, hạn chế vận động gấp tối đa 70 độ, cơ vùng đùi và cẳng chân bị teo nhỏ so với chân lành, mọi sinh hoạt với chân phải đau, việc điều trị chỉnh trục chân rất khó khăn. Vì thế, phẫu thuật chỉnh hình là giải pháp tốt nhất. Các bác sĩ sẽ cố định xương sau mổ phải vững chắc để bệnh nhân có thể sớm tập phục hồi chức năng.

Sau khi chẩn đoán cho người bệnh, các bác sĩ đã phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, xương đùi của bệnh nhân được đục sửa trục hình chêm, ghép xương và cố định bằng nẹp vít khóa Titan với sự hỗ trợ của máy chụp C-arm trong mổ. Sau phẫu thuật, trục chân của bệnh nhân đã được chỉnh trục thẳng trở lại, được xuất viện sau mổ 4 ngày và tiếp tục tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Theo TS. Toàn, đây là một ca mổ khó bởi chân bệnh nhân bị biến dạng nặng do khám lại chậm trễ. Lý do của việc chậm đến Bệnh viện mà bệnh nhân đưa ra là do diễn biến dịch COVID-19 và tâm lý e ngại của gia đình. Tuy nhiên, bệnh nhân và gia đình có thể liên hệ với Bệnh viện và đặc biệt với bác sĩ điều trị của mình để có lời khuyên hữu ích, tránh những biến chứng đáng tiếc.