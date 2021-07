Cập nhật tin Covid-19 tối 23/7: Cả nước ghi nhận hơn 7.300 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Tin Covid-19 hôm nay 23/7 mới nhất

---

Tối nay 23/7, cả nước ghi nhận 7.307 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 19h ngày 23/7 có 3.409 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3397 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.083 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 23/7 có 7.307 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.295 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4913), Bình Dương (608), Long An (602), Đồng Nai (217), Tây Ninh (212), Đồng Tháp (129), Tiền Giang (95), Hà Nội (70), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Khánh Hòa (51), Đà Nẵng (47), Bình Thuận (47), Ninh Thuận (37), Cần Thơ (34), Phú Yên (30), Quảng Ngãi (26), Bến Tre (20), Trà Vinh (15), Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Đắk Nông (8 ), Bình Định (6), Đắk Lắk (4), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Nam (2), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (1), Hòa Bình (1), Kon Tum (1) trong đó có 1.274 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 23/7, Việt Nam có tổng 81.678 ca mắc, trong đó có 2.141 ca nhập cảnh và 79.537 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 77.967 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Bộ Y tế cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã trình Chính phủ tờ trình số 1097/TTr-BYT ngày 23/7/2021 về việc đề nghị đưa nội dung một số biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Khóa XV.

Tiếp tục tập trung lực lượng để hỗ trợ dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và một số địa phương đang có dịch trên cả nước. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt tiếp tục điều phối, phối hợp, hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thường xuyên bám sát các diễn biến thực tế, liên tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như thực hiện giãn cách, cách ly phù hợp theo mức độ nguy cơ trên nguyên tắc khoanh vùng rộng để lấy mẫu xét nghiệm và phong tỏa hẹp; thực hiện truy vết thần tốc, phát huy vai trò của các tổ chống dịch dựa vào cộng đồng; áp dụng các phương pháp xét nghiệm phù hợp với tình hình thực tế cho từng nhóm đối tượng và tổ chức tốt công tác điều phối lấy mẫu, xét nghiệm; thực hiện các hình thức cách ly phù hợp.

- 2.115 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23/7. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 15.536 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 166 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 19 ca. - Trong 24 giờ qua đã thực hiện 103.146 xét nghiệm cho 407.714 lượt người. - Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 5.008.871 mẫu cho 13.980.234 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.411.659 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.077.099 liều, tiêm mũi 2 là 334.560 liều.

---

Hà Nội phát hiện thêm 17 ca mắc COVID-19 mới nằm trong 7 chùm ca bệnh

Chiều nay, ngày 23/7, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 thuộc 7 chùm ca bệnh. Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 38 trường hợp dương tính kể từ đêm qua đến nay. Cụ thể:

3 bệnh nhân liên quan đến TP. Hồ Chí Minh

Bệnh nhân T.T.O, nữ, sinh năm 1998, sống ở Ứng Hòa, là F1 (vợ) của T.V.C (xác định ngày 22/7) cùng về từ TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH240, ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.N.K, nữ, sinh năm 1991, sống ở Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa do có bệnh nhân F0, ngày 20/7 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.H.C, nam, sinh năm 1986, sống ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, là người về từ TP Hồ Chí Minh, ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh Bắc Ninh là bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh năm 1949, sống ở Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 mẹ chồng của N.T.H.N, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngày 16/7 (âm tính). Ngày 22/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, khó thở được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6 bệnh nhân liên quan đến chùm Tân Mai, Hoàng Mai

Bệnh nhân C.T.H.Y, nữ, sinh năm 2020, sống ở An Thượng, Hoài Đức, là F1 của Đ.T.H (dương tính ngày 22/7), tiếp xúc lần cuối ngày 18/7, ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.H.H, nam, sinh năm 1981

Bệnh nhân T.T.B, nữ, sinh năm 1976

Cả hai bệnh nhân trên đều sống ở tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân là F1 đã được cách ly và xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.Đ.T, nam, sinh năm 2016, sống ở Tương Mai, Hoàng Mai, là F1 trong gia đình có 03 bệnh nhân dương tính (xác định trong ngày 21-22/7). Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh năm 1982, sống ở Sóc Sơn là F1 tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 20/7. Ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh năm 1985, sống ở Bắc Từ Liêm, là F1 của H.T.M (dương tính 22/7), ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng là bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh năm 1984, Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất. Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện ho, rát họng. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa là bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh năm 1967, sống ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng, là F1 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát

Bệnh nhân N.T.H.P, nữ, sinh năm 1975, sống ở Đống Đa, là F1 (mẹ) của N.T.D.H (xác định ngày 22/7), tiếp xúc lần cuối ngày 22/7, cùng ngày bệnh nhân cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân C.T.T, nam, sinh năm 1956, sống ở Thạch Thất, là F1 của P.T.Đ, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 22/7, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm

Bệnh nhân N.K.Q, nam, sinh năm 1980, sống ở Thạch Thất, là F1 của 03 bệnh nhân xác định dương tính ngày 22/7 tại 40 Thụy Khuê, Tây Hồ, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 22/7, kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.T.H, nam, sinh năm 2006, sống ở Thanh Xuân, là F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung. Ngày 22/7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân L.X.T, nam, sinh năm 1960, sống ở Đống Đa, là F1 của T.T.M.H, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 22/7, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 656 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 410 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly tập trung là 246 trường hợp.

---

Sáng nay 23/7, Hà Nội có 21 ca mắc COVID-19 mới

Sáng nay, ngày 23/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Thành phố đã phát hiện thêm 21 ca mắc COVID-19 mới.

21 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân N.T.D.H., nữ, sinh năm 2005, sống ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân là học sinh lớp 10, từ 16-19/7 bệnh nhân chỉ ở nhà. Ngày 19/7, bệnh nhân được bố đưa đi khám bệnh dạ dày tại phòng khám 52 Bà Triệu, Hoàn Kiếm. Ngày 21/7, bệnh nhân có sốt, mệt mỏi, rát họng đến khám tại BVĐK Medlatec được phân luồng vào phòng khám cách ly của bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (BVĐK Medlatec thực hiện).

Bệnh nhân P.V.T., nam, sinh năm 1954, sống ở Phố Huế, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là cán bộ hưu trí, 1 tháng nay bệnh nhân chỉ ở tại Hà Nội. Ngày 20/7, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt nhẹ và khai báo cho trạm y tế. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính ngày 22/7 (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Bệnh nhân T.Q.V., nam, sinh năm 1990, sống ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (chồng) bệnh nhân K.M. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Bệnh nhân H.T.D., nữ sinh năm 1995, sống ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (con dâu) bệnh nhân D.T.N.T. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Bệnh nhân T.V.C., nam, sinh năm 1996, sống ở Trường Thịnh, Ứng Hòa. Bệnh nhân về từ TP. HCM ngày 20/7 (chuyến bay QH240, ghế 37B) sau đó cách ly tại nhà. Ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 22/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân H.T.M.C., nữ sinh năm 1972, sống ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân trong khu vực phong tỏa CC Ecohome 2 - liên quan FO về từ TP. HCM, được lấy mẫu xét nghiệm (21/7) và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân P.T.M., nữ sinh năm 1946, sống ở Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1, tiếp xúc trong lúc mua hàng của FO ngày 18/7. Ngày 22/7, Bệnh nhân được lấy mẫu sau khi được xác định là F1 và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.H., nữ sinh năm 1974, sống ở Phùng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1, tiếp xúc F0 ngày 15/7. Ngày 22/7 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.T.H., nữ sinh năm 1996, sống ở Phùng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 (con) của F0. Ngày 22/7 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân V.V.Q., nam, sinh năm 1976, sống ở Liên Quan, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 (chồng) bệnh nhân N.T.T.T., (40 Thụy Khuê). Gia đình bệnh nhân có thuê cửa hàng tại 40 Thụy Khuê. Ngày 22/7 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân H.T.L., nữ, sinh năm 1987 và bệnh nhân C.T.H.P., nam, sinh năm 2014, sống ở Phùng Xá, Thạch Thất. 2 bệnh nhân là F1 (con dâu, cháu nội) của bệnh nhân P.T.Đ. Ngày 22/7, 2 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân Đ.T.B., nam, sinh năm 1974 và bệnh nhân Đ.T.M., nam, sinh năm 2006, sống ở Quang Trung, Đống Đa, 2 bệnh nhân là F1 (chồng, con) của bệnh nhân H.T.T. (Công ty Vận tải Hà Nội). Ngày 17/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly khu nhà sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Ngày 22/7, 2 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.N.H., nam, sinh năm 2011, sống ở La Phù, Hoài Đức, Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.M.D. (về từ TP HCM ngày 16/7), được XN lần 1 âm tính và chuyền cách ly tại khu nhà sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Ngày 22/7, bệnh nhân có sốt, tức ngực, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân L.Q.T., nữ sinh năm 1979, sống ở Mai Dịch, Cầu Giấy. Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp tại Công ty vận tải Hà Nội) của bệnh nhân T.T.D. Ngày 16/7, bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Ngày 22/7, bệnh nhân có sốt 38,5 độ C, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân P.T.H., nam, sinh năm 1974 và bệnh nhân P.B.A., nữ sinh năm 2015, sống ở Hạ Đình, Thanh Xuân, 2 bệnh nhân là F1 (chồng, con) của bệnh nhân N.T.Q., (hiệu thuốc Đức Tâm). Ngày 19/7, bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly Học viện Nông Nghiệp, Gia Lâm, Ngày 22/7, 2 bệnh nhân có triệu chứng bệnh và được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.M.T., sinh năm 2008, sống ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1(con) của bệnh nhân Đ.T.L.H. Bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly Học viện Nông Nghiệp, Gia Lâm, Ngày 22/7, bệnh nhân có triệu chứng bệnh và được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.T.H., nữ, sinh năm 1968, sống ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyền cách ly tại khu cách ly Học viện Nông Nghiệp, Gia Lâm, Ngày 22/7, bệnh nhân có triệu chứng bệnh và được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.A., nữ, sinh năm 1983, sống ở Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm tại nhà thuốc VitaGold- 95 Láng Hạ- là F1 của bệnh nhân V.T.H.N. (nhà thuốc Đức Tâm). Ngày 19/7, bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly Học viện Nông Nghiệp, Gia Lâm, Ngày 22/7, bệnh nhân có sốt nhẹ và được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

---

Sáng 23/7: Thêm 3.898 ca mắc COVID-19 mới

Tính từ 18h ngày 22/7 đến 6h ngày 23/7 có 3.898 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3.302), Long An (223), Đà Nẵng (47), Bình Dương (37), Tiền Giang (37), Tây Ninh (36), Đồng Nai (33), Đồng Tháp (31), Bình Thuận (23), Bến Tre (20), Ninh Thuận (19), Phú Yên (15), Hà Nội (14), Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Cần Thơ (10), Trà Vinh (9), Đắk Lắk (4), Quảng Nam (1), Lai Châu (1) trong đó có 191 ca trong cộng đồng.

Lai Châu kể từ đầu mùa dịch, lần đầu tiên ghi nhận có ca mắc mới tại cộng đồng trong giai đoạn này. Đây là ca bệnh có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 23/7, Việt Nam có tổng 78.269 ca mắc, trong đó có 2.129 ca nhập cảnh và 76.140 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 74.570 ca, trong đó có 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 13.421 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 131 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.905.725 xét nghiệm cho 13.572.520 lượt người.

Trong ngày có 43.720 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.411.659 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.077.099 liều, tiêm mũi 2 là 334.560 liều.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thay mặt Bộ Y tế tham gia và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN về COVID-19 chủ đề “Một năm sau đại dịch” dưới hình thức trực tuyến.

Nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong, đảm bảo cứu chữa người bệnh COVID-19 kịp thời, Bộ Y tế dự kiến lập gần 30 trung tâm hồi sức tích cực của vùng và 5 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia đặt tại các bệnh viện Bạch Mai, Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Đa khoa Trung ương Huế, Chợ Rẫy và Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 TP. Hồ Chí Minh, mỗi trung tâm có 500-1000 giường bệnh.

Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương phối hợp chỉ đạo thực hiện thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị ban đầu cho nhóm bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại các địa điểm như khu ký túc xá, trường học, sân vận động..., với các trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân và thuốc thiết yếu.