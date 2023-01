Trung Quốc: gần 60.000 người chết vì COVID-19 trong một tháng

Gần một tháng sau khi từ bỏ chính sách “Zero Covid” nghiêm ngặt, Cơ chế Liên phòng của Quốc Vụ viện Trung Quốc ngày 14/1 đã tổ chức một cuộc họp báo, thông báo rằng từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1/2023, có tổng cộng 59.938 ca tử vong liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2 đã xảy ra trong các cơ sở y tế trên cả nước.

Bà Tiêu Nhã Huy (Jiao Yahui), Vụ trưởng Y chính của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, cho biết: trong đó 5.503 trường hợp tử vong là do suy hô hấp do nhiễm SARS-CoV-2 và 54.435 trường hợp tử vong là do các bệnh tiềm ẩn kết hợp với nhiễm SARS-CoV-2. Tuổi bình quân của số người tử vong là 80,3, người từ 65 tuổi trên chiếm 90,1%, trong đó 56,5% tuổi từ 80 trở lên và hơn 90% trường hợp tử vong có bệnh lý nền.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức công bố số ca tử vong liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2 sau khi Trung Quốc ban hành "Mười biện pháp mới" vào ngày 7/12/2022. Về vấn đề này, bà Tiêu Nhã Huy giải thích rằng chính quyền yêu cầu các cơ sở y tế thu thập và báo cáo các trường hợp tử vong liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2 từ ngày 8/2 đến ngày 29/12. "Do lượng thông tin dữ liệu tương đối lớn, để phản ánh khoa học, khách quan và chân thực hơn tình hình tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc, với tinh thần trách nhiệm với nhân dân, chúng tôi đã tổ chức các chuyên gia tiến hành phân tích một cách có hệ thống các trường hợp tử vong, vì vậy cần có một thời gian dài."

Trung Quốc lần cuối cùng thông báo số người chết hàng ngày do SARS-CoV-2 là hôm 9/1. Trong tháng qua, chính quyền Trung Quốc luôn thông báo số ca tử vong ở mức một con số mỗi ngày. So sánh các tin tức và hình ảnh gần đây từ các bệnh viện và cơ sở tang lễ, cũng như cảnh hàng dài người xếp hàng tại lò hỏa táng, dữ liệu chính thức được cho khác xa với tình hình thực tế.

Các chuyên gia y tế quốc tế dự đoán hơn 1 triệu người ở Trung Quốc sẽ chết vì các bệnh liên quan đến nhiễm COVID-19 trong năm 2023. Tuy nhiên, kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 đến nay, Trung Quốc trước đó báo cáo chỉ có hơn 5.000 ca tử vong, là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong được báo cáo thấp nhất thế giới.

Số ca nhiễm mới đã tăng vọt trong vài tuần sau khi Trung Quốc từ bỏ chính sách "zero-Covid" nghiêm ngặt vào giữa tháng 12. Vào ngày 20/12/2022, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc đã xác nhận thu hẹp phạm vi tử vong do COVID-19, chỉ những trường hợp được chẩn đoán tử vong chính là "viêm phổi và suy hô hấp do SARS-CoV-2 gây ra" mới được xếp vào danh sách tử vong do COVID-19, trong khi những trường hợp tử vong do các bệnh nền khác gây ra không được tính là tử vong do COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới vào tuần trước đã chỉ trích định nghĩa hạn hẹp của Trung Quốc và nhắc lại lời kêu gọi Bắc Kinh báo cáo nhanh hơn và toàn diện hơn các dữ liệu về dịch COVID-19. Sự gia tăng nhanh chóng về số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc cũng đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Nhiều quốc gia EU đã yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc phải xuất trình văn bản kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Các nước Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản…cũng đã thực hiện các hạn chế tương tự.

Ông Michael Ryan, quan chức phụ trách các trường hợp khẩn cấp của WHO, cho rằng: "WHO vẫn cho rằng Trung Quốc đang báo cáo quá thấp về số ca tử vong". Ông phê phán Trung Quốc định nghĩa quá hẹp về tử vong do COVID-19 và nói: “Cần khuyến khích các bác sĩ trong hệ thống y tế công cộng báo cáo về những trường hợp tử vong này, chứ không phải ngăn cản họ làm như vậy."

Với việc Trung Quốc dỡ bỏ kiểm dịch bắt buộc đối với người nhập cảnh và mở lại biên giới vào ngày 8/1/2023, người dân Trung Quốc cũng bắt đầu khôi phục đi du lịch vào đêm trước Tết Nguyên đán. Theo thống kê của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, kể từ đầu mùa du lịch Tết Nguyên đán, lưu lượng hành khách đã phục hồi đạt khoảng 63% so với năm 2019.

Ông Tống Chí Dũng (Song Zhiyong), Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, hôm 13/1 cho biết sự phục hồi nhanh chóng của các hoạt động bay đang đặt ra thách thức về khả năng đảm bảo an toàn bay cần hết sức coi trọng các nguy cơ do dịch bệnh gây ra. Ông cũng nhấn mạnh ngành hàng không cần “hiểu rõ tính đặc thù và phức tạp của công tác vận chuyển hành khách Tết Nguyên đán 2023”.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự đoán rằng tổng lưu lượng hành khách trong mùa vận chuyển hành khách Tết (Xuân vận) năm nay sẽ vào khoảng 2,095 tỉ lượt người, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm 2022 và phục hồi 70,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại Macao nơi cờ bạc phát triển hôm vào thứ Sáu (13/1) đã có ​​46.000 lượt người nhập cảnh, nhiều nhất kể từ đầu năm 2020, hầu hết trong số họ đến từ Trung Quốc đại lục. Chính quyền Ma Cao kỳ vọng du lịch sẽ bùng nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, các ca lây nhiễm dự kiến ​​sẽ gia tăng ở các vùng nông thôn khi mà hàng trăm triệu người từ các thành phố lớn trở về nhà đón Tết. Tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra cảnh báo về những nguy cơ do du lịch nghỉ lễ gây ra.

Trang mạng Trung Quốc Caixin đưa tin, ông Tăng Quang (Zeng Guang), cựu Trưởng dịch tễ học của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, nói tại một cuộc hội thảo gần đây rằng tỷ lệ mắc bệnh cao nhất của đợt dịch này ở Trung Quốc dự kiến ​​​​sẽ kéo dài trong 2 đến 3 tháng. Ông cho rằng mặc dù đỉnh dịch ở Bắc Kinh đã qua nhưng đỉnh của các ca bệnh nặng vẫn chưa kết thúc.

Theo dự đoán của ông Tăng Quang, đỉnh dịch trên toàn quốc sẽ kéo dài trong 2-3 tháng, và đỉnh của các ca nặng sẽ còn kéo dài hơn.

Ông cũng kêu gọi quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh ở các vùng nông thôn. Tăng Quang chỉ ra rằng có một số lượng lớn người "già, yếu, bệnh tật" bị bỏ ở lại các vùng nông thôn và nền tảng y tế và điều kiện bảo vệ còn kém". Điều đầu tiên chúng ta chú ý đều là các thành phố lớn. Bây giờ cần quan tâm nhiều hơn đến nông thôn. Các chiến lược phòng ngừa và kiểm soát ở nông thôn được viết thì rất hay. Vấn đề là sách lược thực hiện như thế nào. Đây là một vấn đề lớn."

Cũng theo trang tin Caixin.com, một báo cáo do nhóm nghiên cứu của Viện Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh công bố cho thấy, dịch bệnh COVID-19 ở nhiều nơi trên cả nước đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 20/12 năm ngoái và đến cuối tháng 12, tình hình lây nhiễm ở các địa phương đã qua đỉnh điểm. Tính đến ngày 11/1/2023, tỷ lệ người nhiễm COVID-19 trên toàn Trung Quốc đã đạt khoảng 64% và tổng số người nhiễm bệnh đã lên tới khoảng 900 triệu người.