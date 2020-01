Cảnh giác lây bệnh từ động vật sang người

PGS.TS. Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai - chuyên gia đầu ngành về bệnh truyền nhiễm.



Không phải SARS, không lây từ người sang người

Chia sẻ với VietTimes báo cáo mới nhất về bệnh viêm phổi lạ tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, PGS.TS. Đỗ Duy Cường cho biết: “Tính đến 3/1/2020, có 44 người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân đã được báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong số 44 ca thì có 11 ca tiến triển rất nặng, 33 bệnh nhân khác vẫn tương đối ổn định”. Như vậy, chỉ có khoảng ¼ số người mắc bệnh rơi vào tình trạng nặng, chưa có trường hợp nào tử vong.

PGS.TS. Đỗ Duy Cường cũng thông tin, sở dĩ gọi là bệnh viêm phổi lạ vì WHO chưa rõ nguyên nhân gây ra bệnh, kết quả xét nghiệm cho thấy virus gây bệnh không giống với bất cứ tác nhân, virus nào trong y văn có gây bệnh viêm phổi.

Mặc dù người dân lo ngại dịch SARS quay trở lại, nhưng các nhà chức trách đã có kết quả phân lập virus gây bệnh, cho thấy không phải là virus gây bệnh SARS, căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng kinh hoàng xảy ra vào đầu năm 2003 ở châu Á làm hơn 8.000 người mắc và cướp đi sinh mạng của hơn 900 người.

"Các phân tích virus học cũng cho thấy bệnh viêm phổi lạ hoành hành ở TP Vũ Hán xảy ra ở những người sống tại khu vực chợ, có liên quan đến việc buôn bán động vật, hải sản, v.v… Ngoài ra, virus gây bệnh không nằm trong nhóm các bệnh viêm phổi thường gặp như cúm, virus hợp bào hô hấp, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV), v.v…” – PGS.TS. Đỗ Duy Cường cho biết.

Nhân viên y tế Trung Quốc thực hiện các biện pháp chống dịch viêm phổi lạ (Ảnh: Internet)



Báo cáo của WHO cũng cho biết chưa thấy mối liên hệ nào giữa bệnh viêm phổi lạ và virus gây cúm gia cầm. Do đó, WHO khẳng định chưa có bằng chứng loại virus này lây từ người sang người.

Đánh giá tổng quan tình hình, PGS.TS. Đỗ Duy Cường cho rằng không nên quá lo lắng trước căn bệnh viêm phổi này, vì bệnh không lây từ người sang người, tỷ lệ các ca bệnh nặng ở mức thấp.

Chủ động phòng dịch bệnh từ nguồn động vật

Tuy nhiên, chuyên gia đầu ngành về bệnh truyền nhiễm cho rằng không nên chủ quan, bởi phòng chống dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp luôn là vấn đề cấp thiết mà nhân loại phải đối mặt hàng năm.

Tại Việt Nam, thời tiết đông xuân đang tạo điều kiện thuận lợi cho các virus lây truyền bệnh đường hô hấp phát triển, ví dụ cúm, sởi, thủy đậu, quai bị. Đặc biệt là dịch cúm đang hoành hành ở Hà Nội, mỗi ngày có hàng chục người mắc phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Sân bay Đà Nẵng được Sở Y tế đưa vào tầm kiểm soát, chống dịch nhóm A (Ảnh: Xuân Mai)



Vì vậy, PGS.TS. Đỗ Duy Cường khuyến cáo, mỗi người dân nên chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, tránh nơi đông người, che miệng khi ho, giữ gìn vệ sinh, ăn uống đủ chất, tăng sức đề kháng cơ thể.

Khi có triệu chứng nghi ngờ của viêm đường hô hấp, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, phát hiện và điều trị kịp thời; không nên có thái độ nước đến chân mới nhảy, bệnh xảy ra rồi mới lo chữa…

"Trước đây chúng tôi đã có kinh nghiệm trong phòng chống dịch SARS, do vậy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó trong trường hợp dịch có thể lan rộng đến Việt Nam" - PGS.TS. Đỗ Duy Cường cho biết.

Thực tế cũng cho thấy các bệnh dịch lây từ súc vật sang người rất nguy hiểm, để lại hậu quả rất lớn (cúm gia cầm A H5N1, bệnh dại, liên cầu lợn). Trong khi đó, tình trạng nhập lậu thịt gia súc, gia cầm, buôn bán chó, mèo không có dấu kiểm dịch, tiêm phòng vẫn diễn ra, khiến cho nguy cơ bùng phát bệnh dịch rất lớn; vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Vì vậy, muốn ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả, các nhà chức trách nên cảnh giác và kiểm soát chặt nguồn bệnh từ động vật, các trại chăn nuôi, nhập khẩu gà vịt, lợn, chó, mèo... ngoài việc tăng cường cảnh báo người dân, thực hiện một số biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, ví dụ kiểm dịch biên giới; kiểm soát cửa khẩu, hải quan; cách ly, sàng lọc những người có biểu hiện ốm, sốt để phát hiện, cách ly và điều trị kịp thời tránh lây lan.

Còn WHO khuyến cáo, chính quyền địa phương nên áp dụng các biện pháp y tế công cộng, giám sát chặt chẽ dịch cúm và các trường hợp mắc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng.

WHO cũng chưa có khuyến cáo nào hạn chế du lịch tới Trung Quốc. Tuy nhiên, người dân nên chú ý tới các dịch vụ y tế và chia sẻ thông tin khi đi du lịch, bệnh sử cho cơ sở y tế địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe.