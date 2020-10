Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện ở Đà Nẵng kích hoạt đội cơ động để hỗ trợ y tế cho Quảng Nam sau bão lũ

Những ngày qua, các địa phương khu vực miền Trung liên tiếp xảy ra mưa, bão và lũ lớn kéo dài, đặc biệt tại Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Nhiều khu vực đã xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Theo dự báo, khu vực này tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu trở lại và mất an toàn các hồ đập, nhất là hồ đập nhỏ, khu vực xung yếu.

Để chủ động ứng phó, nhằm giảm thiệt hại trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngập lụt, hôm nay (29/10), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công điện yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên khẩn trương triển khai công tác y tế ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9; theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến của thời tiết, tình hình mưa, lũ để sẵn sàng ứng phó.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trực cấp cứu, các tổ đội cơ động, sẵn sàng thu dung để cấp cứu nạn nhân do ảnh hưởng của mưa, lũ lụt gây ra và báo cáo kịp thời về Bộ Y tế.

Riêng ở Quảng Nam, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẩn trương tổ chức lực lượng phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của địa phương để kịp thời cấp cứu nạn nhân; có phương án để quản lý tốt tử thi; báo cáo nhu cầu hỗ trợ về Bộ Y tế.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cần “kích hoạt” các đội cơ động sẵn sàng đến hỗ trợ ngành y tế Quảng Nam khi có lệnh của Lãnh đạo Bộ Y tế. Viện Pháp y Trung ương, Trung tâm Pháp y Khu vực miền Trung chủ động hỗ trợ về chuyên môn, vật tư để bảo quản, nhận dạng tử thi tại huyện Nam Trà My.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát các cơ sở y tế có nguy cơ mất an toàn và có phương án di dời các cơ sở y tế ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở; khẩn trương khắc phục các cơ sở y tế bị ngập (điện, nước sạch …) để sớm khám , chữa bệnh cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 7h - 13h hôm nay (29/10), các tỉnh khu vực Bắc Bộ , các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa , nhiều nơi mưa to đến rất to.

Các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam , đặc biệt tại các huyện : Nghệ An : Hưng Nguyên , Nam Đàn , Thanh Chương , Đô Lương , Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò Hà Tĩnh : Hương Khê , Hương Sơn , Vũ Quang Quảng Bình : Quảng Ninh, Bố Trạch , Quảng Trạch , Tuyên Hóa , Minh Hóa , Lệ Thủy , thành phố Đồng Hới ; Quảng Trị : Cam Lộ , Triệu Phong , Hải Lăng , thị xã Quảng Trị Quảng Nam : Đại Lộc , Điện Bàn , Duy Xuyên , thành phố Hội An có nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp .