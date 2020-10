Quảng Nam: Các hồ chứa thủy lợi đầy nước, nhiều khả năng phải xả lũ

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, hiện tại 12 hồ chứa thủy lợi đã đầy nước gồm Đá Vách, An Long, Thạch Bàn, Phú Lộc, Cây Thông, Hương Mao, Nước Rôn, Phước Hà, Khe Tân, Đông Tiến, Cao Ngạn, Hố Giang.

Bên cạnh đó, 4 hồ thủy điện trên địa bàn đạt mức gần ngang bằng mực nước dâng khi thiết kế hồ. Cụ thể, mực nước tại hồ thủy điện sông Tranh 2 đạt 168m (thiết kế 175m), hồ thủy điện A Vương đạt 370,3m (thiết kế 380m), hồ thủy điện Đak Mi 4 đạt 215,40m (thiết kế 258m), hồ thủy điện sông Bung 4 đạt 216,10m (thiết kế 225m).

Trong những ngày tới, dự báo hoàn lưu bão có xu hướng dịch chuyển dần ra phía bắc, gây mưa lớn với lượng 500 – 700 mm tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế. Nguy cơ tái diễn lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương này hiện đang ở mức báo động.

Ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - cho biết: “Hiện tại, chúng ta đang tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn các công trình như hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong diễn biến mưa lớn dự kiến còn kéo dài. Bắc Trung Bộ được dự báo là khu vực tiếp theo chịu ảnh hưởng của mưa lớn, tuy nhiên hệ thống hồ hiện tại đang trong tình trạng đầy nước. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng yếu tới đây là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân tại các vùng hạ lưu".

Bộ NN&PTNT cùng Bộ Công Thương phối hợp với Ban Chỉ huy 6 tỉnh vận hành các hồ chứa một cách khoa học trong vùng trọng điểm mưa lũ, đặc biệt các hồ nhỏ đang xuống cấp, không để sự cố đáng tiếc xảy ra.

Hiện tại, đơn vị chức năng và chính quyền tại địa phương đang tiến hành triển khai rà soát phương án bảo đảm an toàn các hồ đập, kiểm tra hệ thống cảnh báo lũ, thông tin liên lạc đối với vùng hạ du để chủ động sơ tán, di dời người dân nhằm đảm bảo an toàn khi xả lũ.

Trước bão, hàng loạt hồ thủy điện tại miền Trung đã bố trí phương án xả lũ, đảm bảo an toàn trước nguy cơ mưa lớn tái diễn. Cụ thể, Bắc Trung Bộ có 7 hồ, Nam Trung Bộ có 13 hồ, Tây Nguyên có 20 hồ đang xả qua tràn.

Về hồ thủy lợi, Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, đã tích 75-95% dung tích, trong đó có 55 hồ xung yếu, 41 hồ đang thi công. Nam Trung Bộ có 517 hồ, đã tích 30-90% dung tích, trong đó có 26 hồ xung yếu và 32 hồ đang thi công. Tây Nguyên có 1.246 hồ, đã tích 75-96% dung tích, trong đó có 41 hồ xung yếu và 43 hồ đang thi công.