Bộ Y tế kiểm tra công tác bầu cử ở 2 “thành trì” quan trọng nhất trong cuộc chiến chống COVID-19

Đánh giá về điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là một điểm bầu cử đặc biệt, nhân dân cả nước đều dành tình cảm sâu sắc cho Bệnh viện bởi đây là "thành trì" quan trọng chống dịch COVID-19. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và đồng hành với Bệnh viện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay: Hiện Bệnh viện có tổng cộng 705 cử tri, trong đó có 280 bệnh nhân F0, 57 bệnh nhân mắc bệnh nặng, 20 bệnh nhân thở oxy, 2 bệnh nhân phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, Bệnh viện đã trang bị cho điểm bầu cử 2 máy camera giám sát an ninh, kết nối trực tuyến với điểm cầu bầu cử ở xã Kim Chung. Tính đến 10h30 sáng nay, công tác bầu cử đã hoàn thành được 80%.

Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, công tác bầu cử tại Bệnh viện phải đảm bảo chống dịch và quyền lợi của cử tri, an toàn cho thầy thuốc, cử tri. “Nếu Bệnh viện gặp khó khăn gì thì phải đề xuất để Bộ Y tế hỗ trợ. Bởi Bệnh viện nhận điều trị nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nặng của các tỉnh” – ông Khuê nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện K, với hơn 2.000 cử tri, Bệnh viện đã chia ra nhiều khu vực bầu cử khác nhau để đảm bảo công tác chống dịch COVID-19.

Những bệnh nhân mắc bệnh nặng được nhân viên y tế mang hòm phiếu đến tận phòng bệnh để thực hiện quyền bầu cử. Hiện, Bệnh viện K cơ sở 1 đã hoàn thành 80% công tác bầu cử với hơn 1.000 bệnh nhân và 800 nhân viên y tế bầu cử trong sáng nay.

Theo PGS. TS. Lương Ngọc Khuê, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Bệnh viện K phải tiên lượng được số bệnh nhân nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, đồng thời, rà soát và làm sạch từng khoa; chuẩn bị chiến lược đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên y tế, xét nghiệm cho bệnh nhân. Khi được mở cửa thì Bệnh viện phải đảm bảo an toàn 100%.