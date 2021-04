Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định giúp Vĩnh Long nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19

“Trong vòng bao lâu, Viện Pasteur TP.HCM có thể hỗ trợ Vĩnh Long nâng cao năng lực xét nghiệm?”- GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đặt câu hỏi tại cuộc làm việc giữa Bộ Y tế và UBND tỉnh Vĩnh Long chiều 27/4. Trả lời câu hỏi này, GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, trong 2 ngày tới, Viện sẽ thiết lập hoàn thành labo xét nghiệm tại CDC Vĩnh Long.

GS.TS Nguyễn Thanh Long đánh giá cao tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; Bộ Y tế. Trong đó, công tác truy vết và cách ly làm rất tốt, mặc dù nguồn lực của tỉnh có hạn. Vì thế, đến nay trên địa bàn tỉnh không có ca lây nhiễm chéo COVID-19 trong khu cách ly.

“Trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng đã làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên có những vấn đề cần khắc phục như nâng cao năng lực xét nghiệm, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ”- Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

Lưu ý tình hình dịch bệnh tại các nước láng giềng đang diễn biến phức tạp nên khả năng xâm nhập rất cao, trong khi đó qua giải trình tự gene cho thấy các ca bệnh nhập cảnh ở khu vực này có mang biến thể Anh và Nam Phi, GS.TS Nguyễn Thanh Long nói: “Chúng ta phải nêu cao ảnh giác, không được chủ quan lơ là bất cứ lúc nào trong phòng chống dịch. Biết đâu một ca bệnh nhập cảnh trái phép xuất hiện, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Do đó, tỉnh Vĩnh Long một mặt vừa tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ phòng chống dịch, kiên trì thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế nhưng cũng nên có biện pháp xử phạt người không tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng”.

Không riêng Vĩnh Long mà các địa phương trong khu vực cần lưu ý đến việc nâng cao năng lực xét nghiệm, đó là lý do Bộ Y tế yêu cầu ngay lập tức Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh phải hỗ trợ Vĩnh Long trong thiết lập labo xét nghiệm.

Về công tác xét nghiệm, GS.TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết hiện nay do CDC Vĩnh Long thiếu máy xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, do vậy Viện Pasteur TP.HCM sẽ thiết lập hệ thống xét nghiệm tại CDC Vĩnh Long với tốc độ “thần tốc” trong 2 ngày tới.

Ngoài Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Viện Pasteur rà soát lại vấn đề xét nghiệm của toàn bộ khu vực mỗi tỉnh phải có một phòng xét nghiệm.

“Riêng công tác điều trị tuân thủ nguyên tắc 4 tại chỗ, hạn chế chuyển bệnh nhân, đề nghị BV Chợ Rẫy đánh giá rà soát lại, thiết lập đơn vị hồi sức cấp cấp (ICU), song song với rà soát, chuyển giao kỹ thuật lọc thận cho BVĐK tỉnh”- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của tỉnh về công tác y tế và các hoạt động triển khai phòng chống dịch COVID-19 cũng như những đề xuất của địa phương liên quan đến vấn đề tiếp tục chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cao cho BVĐK tỉnh Vĩnh Long, kết nối khám chữa bệnh từ xa cũng như đào tạo nhân lực y tế cho địa phương… Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế và địa phương đã có những trao đổi, đề xuất cách tháo gỡ.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay: “Trong những năm qua, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã giao BV Chợ Rẫy giúp chuyển giao thành công các kỹ thuật cao cho BVĐK tỉnh Vĩnh Long như: chấn thương chỉnh hình, ngoại tiêu hoá, ngoại gan mật tuỵ… Tới đây, BV Chợ Rẫy sẽ triển khai kỹ thật chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch não, mạch chủ bụng; kỹ thuật ngoại lồng ngực, ngoại thần kinh, chấn thương cột sống… “Chúng tôi tin tưởng từ nay đến cuối năm 2024, nếu nỗ lực thì những kỹ thuật cao này có thể được BV Chợ Rẫy chuyển giao cho BVĐK Vĩnh Long”.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê khẳng định: “Qua rà soát, nếu BVĐK tỉnh đạt yêu cầu về nhân lực, chuyên môn và thực hiện kỹ thuật chuyên sâu thì có thể nâng hạng và trở thành BV tuyến cuối hoặc tương đương tuyến cuối của Bộ Y tế tại địa phương”.

Liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ ngành y tế Vĩnh Long, trong đó có BVĐK tỉnh, TS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc BV Chợ Rẫy cho biết, từ năm 2008 đã tiến hành hợp tác, hỗ trợ BVĐK tỉnh Vĩnh Long. “Năm 2021, BV Chợ Rẫy có kế hoạch đào tạo, hỗ trợ cho BVĐK tỉnh Vĩnh Long về các lĩnh vực: tim mạch can thiệp (can thiệp động mạch vành qua da); rối loại nhịp (đặt máy tạo nhịp tim); hồi sức cấp cứu (tim phổi nhân tạo - ECMO); thận nhân tạo. Trong giai đoạn 2022-2025, BV Chợ Rẫy sẽ triển khai hỗ trợ tiếp cho BVĐK tỉnh Vĩnh Long về các lĩnh vực: Chẩn đoán hình ảnh (can thiệp mạch máu não, can thiệp mạch tạng); Ngoại lồng ngực (phẫu thuật lồng ngực mạch máu); Ngoại thần kinh (phẫu thuật chấn thương cột sống và thoát vị đĩa đệm); Chấn thương chỉnh hình (phẫu thuật nội soi khớp)”.

“Hợp tác giữa BV Chợ Rẫy và BVĐK tỉnh Vĩnh Long dựa trên khảo sát trực tiếp nhu cầu thực tế tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long nên hoàn toàn khả thi và sẽ được thực hiện hiệu quả”- TS Nguyễn Trí Thức khẳng định.

Theo TS Nguyễn Tri Thức, hiện BV Chợ Rẫy đã thực hiện việc đọc phim oline cho các BV tuyến tỉnh, do đó, tới đây ngoài BVĐK Vĩnh Long, chuyên gia của BV Chợ Rẫy sẽ có thể giúp đọc được phim của các cơ sở y tế tuyến huyện ở Vĩnh Long nếu kết nối qua Telehealth với BV Chợ Rẫy.

PGS.TS Lê Đình Thanh - Giám đốc BV Thống Nhất cho biết BV Thống Nhất đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ BVĐK Vĩnh Long và có thể giúp thêm BV tuyến huyện khi được giao nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, ngoài BV Chợ Rẫy và BV Thống Nhất được giao hỗ trợ ngành y tế Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế giao thêm BVĐK TW Cần Thơ lên phương án trao đổi với ngành y tế Vĩnh Long để triển khai hỗ trợ cho cơ sở y tế tuyến huyện trên địa bàn. Về việc kết nối hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa-telehealth giữa các BV tuyến trên với các cơ sở y tế tuyến huyện của Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu trong 2 tuần đầu của tháng 5/2021, Văn phòng Bộ Y tế và đơn vị cung cấp thiết bị kết nối đầu cuối phải hoàn thành.

Cũng tại buổi làm việc Bộ Y tế đã trao tặng ngành y tế tỉnh Vĩnh Long 2 máy thở Bennet 840; 37 máy thở VFS 410 và 35 máy thở EliciaeEliciae MV20; 5 máy theo dõi bệnh nhân; 5 bơm kim tiêm điện và 1 tủ bảo quản vắc xin. Trước đó, thực hiện uỷ quyền của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, sáng ngày 27/4, đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 và khám chữa bệnh tại trạm y tế xã An Phước - huyện Măng Thít và Trung tâm y tế huyện Măng Thít.