BN1440 chính thức bị khởi tố vụ án lây nhiễm COVID-19

Thông tin mới nhất chiều hôm nay ngày 19/1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với BN1440 – (tên L.T.T, 32 tuổi, bệnh nhân 1440) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Vừa mới cách đây 1 ngày, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho hay, kết quả xét nghiệm của BN1440 lần đầu tiên đã âm tính. Đây là lần xét nghiệm thứ 14 của BN này. Trước đó, BN1400 đã nhận 13 lần kết quả dương tính (cách một ngày xét nghiệm một lần) liên tiếp kể từ khi nhập viện điều trị COVID-19.

Liên quan đến kết quả xét nghiệm của BN1440, bà Hồ Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đánh giá, việc BN COVID-19 dương tính rồi âm tính và có thể dương tính lại là hoàn toàn có thể diễn ra. Cho nên, nếu trong trường hợp BN1440 nhận kết quả âm tính tới lần thứ 3 thì sau đó BN vẫn được tiếp tục cách ly tập trung để theo dõi.

Chính vì BN1440 vẫn đang trong quá trình cách ly điều trị COVID-19, cho nên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra nhưng việc tiếp cận đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn. “Cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc”, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng cho biết.

Hồ sơ của cơ quan điều tra ghi nhận, trước đó ngày 24/12/2020, L.T.T. (32 tuổi, cư trú Vĩnh Long, BN1440) cùng một nhóm người Việt đã nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào tỉnh An Giang. Sau đó L.T.T. cùng nhóm người này đã di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau để về các địa phương. Trong đó L.T.T. về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Tối hôm đó, người thân của L.T.T. đã báo tin cho cơ quan chức năng, thanh niên tên T. được đưa đi cách ly và nhận mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19, trở thành BN1440.

Còn những người khác trong nhóm nhập cảnh trái phép, sau đó đã lần lượt có thêm 3 bệnh nhân nữa là BN1451, BN1452, BN1453.

Nam thanh niên BN1451, được biết là N.Q.H, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại địa chỉ chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM; sống cùng BN1440 tại Myanmar, sau đó, cả hai đã cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở tại biên giới. Hiện BN1451 đang được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

BN1452 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Nữ công dân cùng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở tại biên giới tỉnh An Giang rạng sáng ngày 24/12/2020 (cùng với BN1440, BN1451), sau đó di chuyển về tỉnh Đồng Tháp. Hiện BN đang được điều trị tại BV Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp).

Ca bệnh 1453 (BN1453) là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440, BN1451, BN1452), sau đó di chuyển về quận 9 TP. Hồ Chí Minh.Nam công dân 23 tuổi dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Liên quan đến bệnh nhân 1440, và nhóm 5 người đưa đón nhập cảnh trái phép, đến nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can để điều tra về tội “Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép” liên quan đến BN1440.