Bị cây gỗ đâm xuyên mặt vì say rượu đi xe máy

Các bác sĩ ở Khoa Liên chuyên khoa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - vừa tiếp nhận nam bệnh nhân đa chấn thương, bị cây gỗ đâm xuyên thấu vùng mũi- mặt do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân là anh N.Đ.C., 27 tuổi, sống ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Sau khi uống rượu say rồi lái xe máy, anh C. đã đâm vào bụi cây. Sau đó, anh đã được sơ cứu tại Trung tâm y tế Huyện.

Anh C. vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng ý thức lơ mơ, kích thích vật vã, vết thương xuyên thấu vùng mũi - mặt do dị vật là cây gỗ, xây xát nhiều vùng đầu, mặt. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, khám sơ bộ và chỉ định làm các chụp chiếu, xét nghiệm. Anh C. được chẩn đoán bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông với vết thương xuyên thấu vùng mũi - mặt, còn dị vật trên mặt.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật chỉnh hình vùng mũi - hàm mặt để lấy dị vật cho bệnh nhân.

BS. Cù Ngọc Quang – Khoa Liên Chuyên Khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - cho biết: Bệnh nhân C. rất may mắn vì không bị chấn thương sọ não, chấn thương vỡ xương. Tuy nhiên, người bệnh có chấn thương phần mềm phức tạp, dị vật bằng cây gỗ khiến vết thương bị nhiễm bẩn rất nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao. Vì thế, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã làm sạch vết thương gắp dị vật và phẫu thuật chỉnh hình cho bệnh nhân.

Sau 2 tiếng đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật đã thành công, cây gỗ đã được lấy ra khỏi vùng mũi - mặt của người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc với vùng hàm mặt đã được chỉnh hình ổn định, ý thức dần hồi phục.

Hiện, sức khoẻ anh C. đã ổn định, chuẩn bị được xuất viện.