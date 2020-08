Bệnh viện C chính thức được dỡ bỏ phong tỏa sau 14 ngày cách ly

Mặc dù cổng bệnh viện mở, nhưng các chốt chặn phía bên ngoài bệnh viện vẫn được giữ nguyên, toàn bộ bệnh nhân không được ra ngoài, chỉ có một số cán bộ nhân viên y tế có mặt trước cổng bệnh viện để ghi lại thời khắc ý nghĩa này.

Bệnh viện C Đà Nẵng là nơi phát hiện ca mắc COVID-19 (bệnh nhân 416) đầu tiên ở Đà Nẵng trong đợt dịch COVID-19 lần 2 khởi phát vào ngày 24/7. Và với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh xảy ra sau đó, bắt đầu từ 0h ngày 28/7, Bệnh viện C và 2 bệnh viện khác của Đà Nẵng được phong tỏa, cách ly y tế.

Các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện C nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Phổi để điều trị. Đồng thời, Bệnh viện C được phong tỏa, cách ly và làm sạch.

Sau 14 ngày, cách ly, phong tỏa, đúng 0h ngày 8/8, bệnh viện được dỡ lệnh phong tỏa để đón bệnh nhân trở lại, góp phần làm giảm áp lực khám chữa bệnh cho các bệnh viện khác.

Đúng 0h ngày 8/8, cánh cổng chính Bệnh viện C Đà Nẵng đã được mở trở lại sau 14 ngày phong tỏa

BSCK2 Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C - cho biết, trong ngày 7/8, toàn bộ bệnh viện đã được tổng vệ sinh, khử trùng và làm sạch. Cán bộ y tế đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công tác khám, chữa bệnh. “Để đảm bảo an toàn cho đón tiếp và điều trị đối với bệnh nhân trong mùa dịch, bệnh viện đã tổ chức phân luồng bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh nhân ngoại trú, nội trú và bệnh nhân cấp cứu đều có lối đi riêng. Ngay cả nhân viên bệnh viện cũng được phân luồng lối đi riêng” – Giám đốc Bệnh viện C chia sẻ.

Một số hình ảnh thời điểm Bệnh viện C được tháo dỡ lệnh phong tỏa:

Bệnh viện C trước thời khắc dỡ bỏ phong tỏa

Tuy nhiên, hệ thống rào chắn bên ngoài vẫn được giữ

Bệnh viện C đã chính thức được mở trở lại

Tuy nhiên, khu vực vẫn hạn chế người qua lại

Các nhân viên y tế xếp hàng chào người dân ngay sau khi bệnh viện được dở bỏ phong tỏa

Nhân viên y tế bệnh viện từ bên trong nhìn ra