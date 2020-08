Bệnh nhân đầu tiên của Đà Nẵng - BN416 tổn thương phổi như BN91, tiên lượng nặng

“Ca này tổn thương phổi không thua gì BN91” - Bác sĩ CKII Trần Thanh Linh, Phó trưởng Khoa HSCC BV Chợ Rẫy, từ khu điều trị đặc biệt BN nặng COVID-19 tại “tâm dịch” Đà Nẵng thông tin.



BN416 là BN nhiễm COVID-19 được phát hiện đầu tiên tại Bệnh viện C Đà Nẵng hôm 20/7. BN nhập viện Bệnh viện C Đà Nẵng từ ngày 20 đến sáng 24/7 với chẩn đoán viêm phổi. Tới ngày 24/7, bệnh nhân được chuyển sang BV Đà Nẵng với chẩn đoán viêm đường hô hấp cấp do nhiễm SARS-CoV 2 (COVID-19), hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn.

Ekip thực hiện ECMO (tim phổi nhân tạo) của BV Chợ Rẫy ra tới Đà Nẵng hôm 24/7 và bắt đầu can thiệp ECMO cho BN416 ngay lập tức vì bệnh nhân diễn biến tăng nặng rất nhanh.

“Từ ngày 24/7 cho tới hôm nay, BN416 vẫn còn rất nặng, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và hệ thống ECMO. Tổn thương phổi, nhiễm trùng vẫn còn rất xấu, đa nhiễm như nấm, vi trùng đa kháng, đòi hỏi quá trình chăm sóc rất lâu dài” – BS Linh cho hay.

BS Trần Thanh Linh cho biết về tình hình BN416 tổn thương phổi rất nặng nề

BN416 có bệnh nền là tăng huyết áp. BS Linh cho biết chi tiết: “Nhờ xử lý kịp thời với hệ thống ECMO nên tới hôm nay huyết áp của BN cũng đã ổn định hơn, mức độ tổn thương phổi cũng như phụ thuộc vào ô xy, ECMO đã giảm đi. Tiên lượng mức độ phục hồi của BN này vẫn còn rất nặng. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại đáp ứng sau khi kiểm soát bởi ECMO, mục tiêu tiếp theo, từng bước một điều chỉnh dần cải thiện ô xy máu và sau đó giảm các chỉ số của ECMO”.

Để có thể tiến tới cai ECMO phải phụ thuộc vào những đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân phải tốt hơn. Hiện tại, BS Linh tiên lượng BN416 còn nặng, và mới chỉ đáp ứng tốt hơn so với trước khi can thiệp ECMO nhưng vẫn chưa thể đưa BN đi chụp CT Scan để đánh giá chính xác mức độ tổn thương của phổi đang ở cấp độ nào.

Còn nhớ lần đầu chụp CT Scan cho BN91 đã ghi nhận phổi BN chỉ còn 10% có thể hoạt động. Như thế, để thấy rằng BN416 hiện nay tổn thương phổi nặng nề không thua gì BN91, phi công người Anh trước kia.

“Nếu thời điểm đó, chúng ta không thực hiện kịp thời ECMO ngay trong đêm 24/7, thì bệnh nhân chắc chắn đã không qua khỏi” – BS Linh bày tỏ.

BS Trần Thanh Linh cùng các BS đang điều trị rất nhiều bệnh nhân nặng COVID-19



“Đợt này rất nhiều BN có bệnh nền, suy tim, bóng tim rất to, suy thận, tăng huyết áp, đái tháo đường... Những BN như thế này ngay cả khi không mắc COVID-19 thì nguy cơ tử vong đã rất cao, luôn cần theo dõi chặt chẽ” – BS Linh chia sẻ.

Các BS đã cố gắng cao nhất, dốc toàn lực điều trị để mang lại cơ hội cho từng người bệnh. “Đây là một BN đã 80 tuổi, ông cụ bị suy tim, suy thận mãn, hội chứng thận hư. Hôm trước diễn tiến của BN cũng rất xấu, nguy cơ phải lọc máu. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh bằng thuốc nội khoa, tình trạng BN hôm nay đã khá hơn, không phải lọc máu nữa, bỏ luôn ô xy. Xét nghiệm của BN này cũng đã âm tính lần thứ nhất” – BS Linh cho hay.

Những ca COVID-19 với tuổi cao, có bệnh nền nặng như suy tim, suy thận, đái tháo đường… nhưng đã có thể phục hồi, đang dần tiến triển tốt chính là nguồn động lực mạnh mẽ cho các BS trong khu cách ly điều trị đặc biệt ở “tâm dịch” Đà Nẵng trong cuộc chiến đấu căng thẳng dự kiến vẫn còn kéo dài.