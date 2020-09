Bào tử của vi khuẩn cực độc trong pate Minh Chay có thể tồn tại ở mật ong

Theo báo cáo khẩn về kết quả điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm do pate Minh Chay của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố đã có hơn 1.000 người mua pate Minh Chay chứa vi khuẩn Clostridium botulinum của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới. Hiện, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đang tích cực điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi cùng ăn 1 lọ pate Minh Chay. Tại Quảng Nam sáng nay đã có 3 người phải nhập viện để điều trị sau khi ăn pate Minh Chay; 1 bệnh nhân nguy kịch, phải thở máy do ăn pate Minh Chay đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi phát hiện nhiều người bị ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã gửi công văn tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị điều tra, xử lý vụ pate Minh Chay có độc tố cực mạnh của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.