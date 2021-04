“Bác sĩ thông thái của con” khẳng định kháng sinh không phải “thuốc tiên”

“Bác sĩ thông thái của con” là cuốn sách y học thường thức giúp xử lý an toàn và hiệu quả các bệnh thường gặp của tác giả - Tiến sĩ, bác sĩ Minh Nguyễn, vừa được NXB Phụ Nữ giới thiệu.

Làm bác sĩ đã nhiều năm, tuy không dám nhận mình có nhiều kinh nghiệm điều trị lâm sàng dày dặn như các bậc trưởng bối nhưng bác sĩ đông y Minh Nguyễn được biết tới không chỉ là Tiến sĩ – bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền, mà còn là một tâm hồn đầy xúc cảm, gắn bó với những trải nghiệm thú vị trong chuyên ngành chính là khoa Nhi.

Nói về kháng sinh, không phải như nhiều người thường định kiến cho rằng BS đông y sẽ bài xích tây y, BS Minh khẳng định trong thực tế kháng sinh đã cứu sống nhiều sinh mạng trên thế giới, góp phần cải thiện chất lượng sống, tăng tuổi thọ, giảm thiểu nguy cơ trẻ sơ sinh tử vong…

Tuy nhiên, điều bác sĩ Minh luôn lưu ý các bậc cha mẹ có con nhỏ, là không được phép lạm dụng kháng sinh: “Việc lạm dụng kháng sinh không thể đổ lỗi cho một yếu tố nào cụ thể. Vì là bác sĩ, đã được học hành bài bản thì việc khuyến cáo và đưa ra những lựa chọn sử dụng thuốc điều trị cho bệnh nhân thuộc đạo đức nghề nghiệp. Thế nên, khi biết bệnh nhân không nhất thiết phải dùng kháng sinh, hoặc chưa thực hiện kháng sinh đồ để xác định chính xác dòng vi khuẩn mà bệnh nhân mắc phải, thì tôi không bao giờ tuỳ tiện kê kháng sinh cho bệnh nhân sử dụng”.

“Nhưng không phải bác sĩ nào cũng như tôi, bởi môi trường học tập của chúng tôi khác nhau, và dù cho có học cùng trường thì quan điểm điều trị bệnh của chúng tôi cũng khác nhau. Mỗi bác sĩ có trường phái, nguyên tắc điều trị riêng dựa trên nền tảng phác đồ điều trị của tổ chức y tế thế giới khuyến nghị” – bác sĩ Minh nói.

Bác sĩ Minh giải thích, bản chất của kháng sinh xuất phát từ nguồn gốc sinh vật sống, những sinh vật này cũng có thể thức sinh sản bằng mã gen giống loài người chúng ta. Kháng sinh có thể giết chết vi khuẩn, và cũng có thể ảnh hưởng tới sinh vật sống chứa vi khuẩn. Đó là lý do thuốc điều trị bệnh luôn có tác dụng phụ đi kèm, nhẹ thì tiêu chảy, mẩn ngứa, nôn ói, nặng thì sốc phản vệ, trụy mạch, suy gan, suy thận…

“Cơ thể vốn dĩ luôn cân bằng trong trạng thái động. Khi có bất kỳ một yếu tố lạ nào xâm nhập, cơ thể sẽ phát hiện, đánh giá tính quen thuộc và khả năng gây hại của yếu tố đó, để đưa ra biện pháp xử trí phù hợp. Kháng sinh hay bất kỳ chất gì vào cơ thể chúng ta cũng đều được đánh giá như thế. 24 giờ trong 7 ngày, cơ thể bạn không xin nghỉ phép, không đòi lương, không than vãn kêu ca mệt mỏi, không lỗi mạng hay dừng hoạt động do mất điện. Thế nên, khi sử dụng kháng sinh không theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, hoặc tần suất cao hơn so với khả năng tự điều chỉnh cân bằng của cơ thể, chúng ta sẽ phải đối phó với sự “vỡ oà” của cơ thể” – BS Minh nhấn mạnh.

Trong cuốn sách, BS Minh kể lại một số ca lâm sàng đã bị sốc phản vệ điển hình, thậm chí suýt mất đi tính mạng chỉ vì dùng kháng sinh chưa đúng.

Kháng sinh không phải thuốc tiên chữa bách bệnh như nhiều người lầm tưởng. Nên mặc dù thời tiết những lúc chuyển mùa thường ảnh hưởng mạnh nhất đến người già và trẻ nhỏ, nhưng BS Minh khuyên các cha mẹ hết sức bình tĩnh, vì nhiều người cứ nằng nặc yêu cầu BS kê kháng sinh cho con tôi uống mà không phân biệt được sốt do virus khác với sốt do vi khuẩn thế nào, sốt nào thì điều trị kháng sinh, sốt nào tuyệt đối không sử dụng kháng sinh.

Bác sĩ Minh nhắc các phụ huynh hiểu đúng về sốt, biết bản chất của cơn sốt là quá trình tăng thân nhiệt giúp tăng sức đề kháng của cơ thể trong quá trình xử lý yếu tố gây bệnh chứ không phải bằng mọi cách cho bệnh nhân uống thuốc để cắt sốt ngay lập tức và lạm dụng thuốc hạ sốt quá nhiều lần trong ngày.

Bác sĩ Minh đặc biệt lưu ý phụ huynh có con nhỏ cần thực hiện đúng chỉ dẫn của bác sĩ với kháng sinh, và không được lạm dụng kháng sinh khiến cơ thể mất đi sức đề kháng tự nhiên và có thể gặp phải những phản ứng phản vệ nặng nề. Đặc biệt, với trẻ em, một số loại thuốc (như Tamiflu) có thể gây ảo giác, mê sảng, có hành vi bất thường và có xu hướng muốn tự gây thương tích cho chính mình.