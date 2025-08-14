Bà Nà ra mắt combo ẩm thực kèm vé show “After Glow”

Show After Glow (Dư âm) chính thức trình làng trên đỉnh Bà Nà với hành trình trải nghiệm độc đáo được “đo ni đóng giày” cùng combo vé show kèm ẩm thực “độc quyền” dành cho du khách xem show chỉ từ 120.000 đồng.

Không chỉ là xem show…

Ngay khi ra mắt đầu tháng 6/2025, show Cabaret “After Glow” đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng nghệ thuật” có sức hút đặc biệt của Bà Nà Hills về đêm. Show diễn cũng đồng thời thổi một luồng gió mới mẻ vào những trải nghiệm du lịch đêm ở Đà Nẵng.

Và hơn cả việc chỉ đơn thuần là mang đến cho du khách một show diễn để xem, Sun World Ba Na Hills đã kiến tạo một hành trình trải nghiệm show vô cùng đặc biệt. Đây có lẽ cũng là cách xem show khá mới mẻ và hiếm thấy ở Việt Nam.

Du khách sẽ được tìm hiểu về nghệ thuật Cabaret và hậu trường show diễn

Trước khi cánh cửa dẫn vào thế giới đầy bí ẩn của show "After Glow" chính thức mở ra, du khách sẽ được dừng chân tại khu vực Pre-show để tìm hiểu về nghệ thuật Cabaret cũng như thấu hiểu hành trình sáng tạo đầy đam mê phía sau hậu trường show diễn…

Trải nghiệm và check in khu vực bàn trang điểm, tìm hiểu và khám phá nơi những nghệ sĩ hóa thân trước khi bước ra ánh hào quang, từ ý tưởng, đạo cụ, phục trang cho đến “bàn tay ma thuật” của những nghệ sĩ tài hoa là những dấu nhấn tiếp theo của hành trình tìm hiểu về show diễn.

Chiếc gương nơi hậu trường gợi nhớ câu nói nổi tiếng của hoàng hậu Pháp Marie Antoinette- nhân vật được lấy cảm hứng để xây dựng nên show diễn- "Mảnh gương vỡ cho thấy một phần của bản thân...", và du khách sẽ thấy mảnh vỡ đó sẽ được hé lộ theo cách không ngờ nhất khi xem show "After Glow”.

Du khách sẽ có hành trình trải nghiệm Pre-show đầy thú vị

Điều thú vị nhất trong hành trình trước show là việc du khách sẽ được lựa chọn mặt nạ để đeo trong suốt quá trình thưởng thức show. Và cuối cùng, trước khi ánh đèn sân khấu "After Glow" được bật lên, một món quà “secret box” bất ngờ sẽ được gửi tặng đến các vị khách– như lời mời gọi đầu tiên để cùng khám phá hành trình khám phá nghệ thuật kỳ ảo mang tên "After Glow".

…mà còn là một hành trình ẩm thực và giải trí

Không chỉ mang đến hành trình trải nghiệm trước show đầy mới lạ, Sun World Ba Na Hills đã xây dựng các gói vé show diễn kèm ẩm thực được thiết kế riêng cho khán giả tại Beer Plaza. Các gói combo này cho phép du khách vừa xem show vừa thưởng thức những trải nghiệm ẩm thực mang phong cách hoàng gia, tận hưởng một hành trình thưởng thức nghệ thuật đẳng cấp và mới mẻ chưa từng có.

Sân khấu được thiết kế độc đáo, thu hút mọi ánh nhìn của du khách

Hiện có ba gói vé show kèm ẩm thực, mỗi gói được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và sở thích khác nhau của du khách, bao gồm: Set "La Petite Tentation" (Cám dỗ nhỏ) trị giá 120,000 đồng; set "La Tentation Élégante" (Sự Cám dỗ thanh lịch) trị giá 300,000 đồng hay set "Le Péché Royal" (Tội lỗi hoàng gia) trị giá 700.000 đồng.

Với mỗi lựa chọn, khán giả sẽ được phục vụ những dịch vụ ẩm thực theo nhu cầu riêng, mang đến những trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thượng hạng, đồng thời giúp du khách có cảm giác như được hóa thân thành nhân vật trong show diễn, để hiểu và cảm nhận sâu sắc câu chuyện ly kỳ mà các nghệ sĩ kể lại thông qua vũ đạo, thời trang và hiệu ứng sân khấu tinh tế.

Du khách xem show sẽ được thưởng thức bữa ăn đậm chất Hoàng gia

Trong giai đoạn ra mắt show, Ba Na Hills sẽ áp dụng mức giá ưu đãi 15% cho các gói vé show kèm ẩm thực, cụ thể mức giá sau giảm là 100.000 đồng, 250.000 đồng và 600.000 đồng cho các set ẩm thực tương ứng.

“Đây không phải lần đầu tiên tôi được xem show ở Bà Nà, nhưng lần này thật sự phải thốt lên “wow” vì không ngờ “After Glow” lại hấp dẫn như vậy. Vũ đạo cuốn hút, trang phục lộng lẫy, diễn viên đẹp và kịch bản thì thật sự khiến người ta phải tò mò muốn xem đến phút cuối. Chưa kể show còn đem đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách ở trước và trong show, ẩm thực thì được bài trí vô cùng đẹp mắt, đem lại cảm giác vô cùng thú vị và trọn vẹn”- du khách Lương Thị Hoài Thanh (TP Huế) bày tỏ.

Show sẽ được trình diễn 2 lần mỗi ngày

Kể từ ngày 16/7, show “After Glow” chính thức được trình diễn 2 khung giờ mỗi ngày, 15h00 - 15h30 và 18h30 - 19h00 (Trừ thứ 3), tạo điều kiện cho tất cả du khách đam mê nghệ thuật đều có cơ hội được thưởng thức. Đặc biệt, những du khách mua combo Ba Na By Night sẽ được thưởng thức miễn phí show ở khung giờ 18h30 - 19h00, chỉ cần mua gói ẩm thực kèm show nếu muốn tận hưởng cảm xúc trọn vẹn về show diễn Cabaret đẳng cấp này.

Nghệ sĩ, diễn viên vui vẻ giao lưu với du khách sau show

“After Glow" không chỉ là một show diễn, mà đó là một cuộc phiêu lưu nghệ thuật đầy mê hoặc, đưa khán giả đắm chìm vào thế giới Cabaret đương đại – một phiên bản rất riêng, quyến rũ, táo bạo và đầy nghệ thuật trên đỉnh Bà Nà.

Cabaret, loại hình nghệ thuật nền tảng để xây dựng nên "After Glow", ra đời tại Paris vào cuối thế kỷ 19, không chỉ đơn thuần mang đến một sân khấu biểu diễn mới mẻ, mà còn là nơi âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch và thời trang hòa quyện vào một không gian phóng khoáng, nổi loạn và đầy sức sống.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật biểu diễn đẳng cấp, hành trình trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cùng ẩm thực tinh tế, "After Glow" đã và đang mang đến một sản phẩm du lịch độc đáo, mới mẻ và khác biệt cho du lịch Đà Nẵng trong mùa hè này.