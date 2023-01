Apple ra mắt HomePod Gen 2 sau một thời gian vắng bóng

Hai năm sau khi phiên bản đầu tiên ngừng sản xuất, HomePod thế hệ thứ hai đã được ra mắt như thổi một luồng sinh khí mới vào khát vọng nhà thông minh của Apple. Công ty tự hào với bộ xử lý mới, chất lượng âm thanh được cải thiện cùng với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, tự động hóa nhà thông minh đơn giản hơn và hỗ trợ Matter - tiêu chuẩn giúp các thiết bị thông minh trong gia đình có thể tương tác với nhau.

HomePod Gen 2 có giá 299 USD - đắt hơn khá nhiều so với các dòng loa cùng phân khúc. Được biết, HomePod Gen 2 đã có sẵn để đặt hàng trước và chính thức lên kệ vào ngày 3 tháng 2.

Được bọc trong vải lưới với bề mặt cảm ứng có đèn nền ở trên, HomePod mới trông giống hệt với phiên bản tiền nhiệm. Loa thông minh của Apple cũng nhỏ và nhẹ hơn so với đời đầu khi cao 168 mm, nặng 2,3 kg so với 172 mm và 2,5 kg. Đường kính của cả hai đều là 142 mm. HomePod Gen 2 có hai màu trắng và đen. Về phần cứng, máy chỉ có 5 loa tweeter, ít hơn so với 7 loa của thế hệ trước. Số micro cũng giảm từ sáu xuống còn bốn. Loa siêu trầm vẫn có kích thước 4 inch.

Những cải tiến đáng chú ý hơn là ở bên trong. HomePod mới được trang bị bộ xử lý S7 dành cho âm thanh tính toán được cho là một bản nâng cấp lớn từ chip A8 trên phiên bản tiền nhiệm. Apple tin rằng, khi con chip này được kết hợp cùng hệ thống loa của HomePod sẽ đem đến cho người dùng một “trải nghiệm nghe đột phá”.

HomePod Gen 2 được trang bị một công nghệ cảm biến phòng mới với khả năng nhận biết âm thanh phản xạ từ các bề mặt gần đó, HomePod có thể xác định xem nó dựa vào tường hay đứng độc lập và điều chỉnh âm thanh theo vị trí cụ thể trong phòng để có âm thanh rõ hơn.

HomePod Gen 2 tích hợp cảm biến mới có thể đo nhiệt độ và độ ẩm trong nhà tương tự HomePod mini. Mẫu loa thông minh mới sẽ có thêm tính năng nhận dạng âm thanh từ các thiết bị cảnh báo cháy, khói và gửi thông báo đến iPhone của người dùng. Được biết, các tính năng này cũng đã có trên loa thông minh của Google và Amazon).

Với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm mới, HomePod Gen 2 có thể đo môi trường trong nhà. Người dùng có thể sử dụng dữ liệu này để cài đặt tự động hóa, chẳng hạn như bật điều hòa hoặc đóng rèm khi phòng đạt đến một nhiệt độ nhất định.

Như thường lệ, người dùng thể hỏi Siri hầu như bất cứ điều gì và nhận một số câu trả lời từ trợ lý giọng nói và cũng có thể sử dụng nó để điều khiển các thiết bị thông minh khác. Khi các thiết bị được điều khiển không ở gần, Apple sẽ thêm âm báo xác nhận để người dùng biết lệnh của mình đã được thực hiện. Với việc hỗ trợ Matter, giờ đây người dùng có thể ghép nối và điều khiển nhiều loại phụ kiện hơn với HomePod khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho chủ sở hữu iPhone, những người trước đây cảm thấy bị giới hạn bởi số lượng sản phẩm hỗ trợ HomeKit.

Theo Wired