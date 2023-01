Apple cho ra mắt bộ đôi Macbook mới: M2 Pro và M2 Max

Sau khi ra mắt chip máy tính M2 vào tháng 6 năm ngoái, Apple tiếp tục cho ra mắt 2 biến thể mới với tên gọi M2 Pro và M2 Max. Động thái này cũng tương tự khi Apple cũng đã cho ra mắt bộ đôi chip M1 Pro và M1 Max vào năm 2021, nâng cấp từ thế hệ chip máy tính M1 được ra mắt trước đó.

Đây là thành quả từ quyết định của gã khổng lồ công nghệ vào năm 2020 về việc sử dụng chip bán dẫn tự thiết kế sau 15 năm phụ thuộc vào công nghệ của Intel.

Mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch với chip mới nhất có giá khởi điểm 1.999 USD, so với mức giá 1.299 USD của mẫu 13 inch trang bị M2 Chip.

Apple cho biết chip M2 Pro được trang bị từ 10 đến 12 lõi xử lý trung tâm, đi kèm vi xử lý đồ họa 19 lõi, cho hiệu suất xử lý đồ họa mạnh hơn 30% so với chip M2 trước đây. Khả năng xử lý các phần mềm đồ họa như Photoshop, 3D, xử lý video… đều nhanh hơn gấp nhiều lần so với chip xử lý Core i9 của Intel. Khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo, phân tích video và xử lý hình ảnh cũng nhanh hơn 40% so với thế hệ chip M2 trước đây. M2 Pro cho phép máy tính hỗ trợ bộ nhớ RAM 32GB.

Trong khi đó, chip M2 Max được trang bị 12 lõi xử lý, bao gồm 8 lõi xử lý hiệu suất cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng, cho khả năng xử lý tổng thể tăng thêm 20% so với chip M1 Max trước đây. Đáng chú ý, M2 Max có thể tích hợp card xử lý đồ họa lên đến 38 lõi, hỗ trợ máy tính với bộ nhớ RAM tối đa lên đến 96GB. Khả năng xử lý phần mềm đồ họa của M2 Max cũng nhanh gấp 6 lần so với chip Intel Core i9 và nhanh hơn 30% so với thế hệ chip M1 Max…

Ngoài hiệu suất ấn tượng, MacBook Pro 2023 cũng mang đến nhiều cải tiến khác. Sản phẩm vẫn đi kèm 3 cổng Thunderbolt 4 cùng MagSafe 3 để sạc và khe cắm thẻ SDXC, nhưng cổng HDMI giờ đây đã hỗ trợ màn hình 8K lên đến 60 Hz và màn hình 4K lên đến 240 Hz.

Bên cạnh đó, MacBook Pro 2023 cũng hỗ trợ Wi-Fi 6E nhằm mang đến khả năng kết nối mạng không dây nhanh hơn. Apple cho biết, nếu người dùng có router phù hợp có thể thấy lượng băng thông cao gấp đôi. Thời lượng pin hiện lên đến 22 giờ, tùy thuộc vào cấu hình.

Các mẫu Macbook Pro mới đã được mong đợi trong nhiều tháng, nhưng các vấn đề về chuỗi cung ứng khiến việc ra mắt bị trì hoãn từ năm ngoái sang đầu năm 2023, Bloomberg News đưa tin vào tháng 10.

Theo báo cáo của Gartner, Apple đã thay thế nhà sản xuất chip Nvidia trở thành một trong mười nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu tính theo doanh thu vào năm ngoái.

"Chúng tôi ước tính rằng giá trị của những con chip (Apple) này tương đương với 17,6 tỉ USD trong năm 2022. Sự tăng trưởng đến từ chi phí ngày càng tăng của những con chip phức tạp hơn", Andrew Norwood, Phó chủ tịch phân tích tại Gartner cho biết.

Việc công bố sản phẩm mới vào thời điểm này là khá bất ngờ bởi lẽ Apple thường tổ chức sự kiện đầu tiên trong năm vào tháng 3, khi hãng tung ra các mẫu iMac và phụ kiện mới. Do đó nhiều khả năng vào sự kiện mùa xuân năm nay nhà Táo sẽ cho ra mắt mẫu kính thực tế ảo được chờ đợi từ lâu, Bloomberg News đưa tin vào đầu năm nay.

