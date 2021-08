579 nhóm cộng đồng dân cư xã, phường, thị trấn thiết lập “vùng xanh” trên không gian mạng

Bên cạnh các “vùng xanh” ở địa phương tại Hà Nội để bảo vệ an toàn cho người dân trước dịch bệnh, “vùng xanh” trên mạng xã hội đang được tuổi trẻ thủ đô phủ rộng giúp đỡ nhân dân qua môi trường mạng.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội cho biết, đây là hệ thống kết nối phục vụ tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội Facebook của tổ chức Đoàn đầu tiên. Chiến dịch có quy mô lớn, huy động lực lượng cán bộ Đoàn các cấp tham gia quản trị, vận hành đồng nhất với 1.223 đồng chí. Các nhóm cộng đồng cư dân thu hút đông đảo lượt tham gia và đóng góp, tương tác tích cực từ người dân, thanh thiếu niên thủ đô.

Theo đó, trong vòng 1 tháng sau khi triển khai, hàng trăm group do Đoàn Thanh niên Công an Thành phố và 30 quận, huyện, thị trên địa bàn thủ đô phối hợp vận hành đã thu hút hàng triệu lượt tương tác. Qua không gian mạng, các chiến sĩ trẻ thủ đô góp phần hỗ trợ, định hướng kịp thời cho giới trẻ về cách tiếp cận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, những phản ánh của người dân về khó khăn được chia sẻ trên các nhóm sẽ được lực lượng Công an, tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất.

Bên cạnh việc kịp thời giúp đỡ nhân dân, các nhóm này cũng đã nhanh chóng tuyên truyền, phản bác, đính chính thông tin trên không gian mạng, thông tin truyền miệng không chính xác, giúp nhân dân an tâm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng chia sẻ: “Việc triển khai các nhóm Facebook cộng đồng dân cư đã nhận được sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, chúng tôi còn chủ trương đăng tải kịp thời các thông tin mới của thành phố về phòng chống dịch. Nhiều người dân đánh giá đây là một cách làm hay, giúp gắn kết hơn cộng đồng dân cư tại mỗi địa phương”.

Trong thời gian giãn cách thực hiện chỉ thị 16 tại Hà Nội, nhu cầu sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin ngày càng tăng cao. Thành đoàn Hà Nội đã chủ trương phối hợp với các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố để thực hiện tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, quy định về công tác phòng chống dịch trên mạng xã hội. Hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô trong đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời, góp phần đảm bảo môi trường an ninh, an toàn trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội.