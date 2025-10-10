257 doanh nghiệp vẽ nên Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2025

257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong năm đầu tiên xây dựng. Tất cả 23 bản đồ sẽ được cung cấp miễn phí và được cập nhật liên tục trên nền tảng online.

Tối 9/10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ vinh danh Top 10 và công bố Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025. Sự kiện đánh dấu hành trình 12 năm phát triển của chương trình “Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam”.

Trong năm 2025, năm đầu tiên xây dựng và công bố Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ. Trong đó, 81 doanh nghiệp tham gia Chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được xác thực với các dữ liệu đầy đủ, sắp xếp vào 169 vị trí trên bản đồ của 23 lĩnh vực. Tất cả 23 Bản đồ sẽ được công bố và cung cấp miễn phí cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, sử dụng.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh việc VINASA ra mắt bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là một hoạt động hết sức ý nghĩa.

Thứ trưởng cho rằng đây là hoạt động giúp cho các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam xác định được rõ vị thế của mình trong bản đồ Việt Nam là mình đang ở đâu, mang lại bức tranh toàn cảnh về năng lực của ngành công nghệ số Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA - cho biết Bản đồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp doanh nghiệp định vị trong lĩnh vực hoạt động, so sánh tương quan với các doanh nghiệp khác trong cùng chuyên ngành, hoạch định chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển. Đồng thời, Bản đồ giúp đối tác lựa chọn được đơn vị cung cấp, doanh nghiệp đầu tư phù hợp; và giúp các cơ quan quản lý hoạch định chiến lược, xây dựng chương trình phát triển ngành, phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Ban tổ chức cũng cho biết thêm, giai đoạn tới, Bản đồ sẽ được cập nhật liên tục trên nền tảng online. Doanh nghiệp có thể gửi dữ liệu đánh giá định kỳ; các chuyên gia sẽ đánh giá và hệ thống sẽ cập nhật vị thế trên bản đồ nhanh chóng.

Qua đó, các khách hàng và doanh nghiệp có thể theo dõi trực quan - sinh động - kịp thời: lọc theo lĩnh vực, nhóm vị thế, tiêu chí, xem hồ sơ năng lực, sản phẩm, chứng chỉ; đặt lịch kết nối. Đây sẽ là ‘hạ tầng thông tin’ cho thị trường công nghệ Việt Nam – mở, minh bạch và có thể đo lường.

Theo Ban tổ chức, để đánh giá và lập Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Ban tổ chức sử dụng phương pháp đánh giá VINASA Techmap, xây dựng dựa theo phương pháp Magic Quadrant của Gartner. Việc đánh giá, định vị doanh nghiệp dựa trên 2 trục Tầm nhìn và Thực thi.

Trong đó, trục Tầm nhìn có 5 tiêu chí: Đổi mới, chiến lược thị trường, hệ sinh thái, bền vững, tương thích. Trục Thực thi có 5 tiêu chí: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng, chiến lược phát triển, thị phần, Tài chính.

Phương pháp chấm điểm và định vị doanh nghiệp trên bản đồ được thực hiện theo các bước: Chuyên gia chấm điểm độc lập; Chuẩn hoá điểm để đảm bảo các điểm của chuyên gia chấm được quy về cùng 1 khung tham chiếu; Xây dựng ma trận quyết định; Xác định trọng số; Sử dụng TOPSIS để định vị doanh nghiệp trên bản đồ dựa trên tương quan với điểm tối ưu tích cực và tiêu cực của từng trục đánh giá.

Khi hiển thị theo từng Bản đồ, sẽ hình thành các nhóm cụ thể.

Nhóm Đầu tàu: Doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, vừa có tầm nhìn xa vừa có khả năng thực thi tốt.

Nhóm Thực lực: Doanh nghiệp có năng lực triển khai mạnh, tập trung vào hiệu quả thực tế.

Nhóm Lợi thế chuyên ngành: Doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực cụ thể, phát triển theo hướng chuyên sâu.

Nhóm Khai phá: Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ mới nhưng khả năng thực thi còn đang phát triển.