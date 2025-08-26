Vincom Shophouse Diamond Legacy: Không gian sống chuẩn quốc tế giữa trung tâm Thành Vinh

Tại phường Thành Vinh (Nghệ An), lần đầu tiên, một tổ hợp thương mại, dịch vụ, lưu trú chuẩn 5 sao quốc tế được kiến tạo ngay lõi trung tâm đô thị. Vincom Shophouse Diamond Legacy mang đến không gian sống hiện đại, tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân đẳng cấp, thiết lập chuẩn sống mới cho tầng lớp tinh hoa xứ Nghệ.

Nơi khởi đầu của phong cách sống quốc tế độc tôn tại Nghệ An

Là quần thể thương mại, dịch vụ, lưu trú đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Nghệ An, Vincom Shophouse Diamond Legacy hội tụ những cái tên biểu tượng: khách sạn Sheraton 5 sao, Vincom Plaza, tòa căn hộ cao cấp Lotus Residence và 61 căn shophouse phiên bản giới hạn.

Trong đó, Sheraton Vinh - thương hiệu thuộc Tập đoàn Marriott International, không chỉ mang đến trải nghiệm lưu trú chuẩn toàn cầu, mà còn đánh dấu bước tiến vượt bậc trong hạ tầng dịch vụ cao cấp. Khách sạn 5 sao cao nhất Nghệ An là nơi tổ chức các hội nghị quốc tế, tiếp đón doanh nhân, chuyên gia và tầng lớp tinh hoa, góp phần tạo nên một chuẩn mực sống mới giữa lòng Thành Vinh.

Liền kề Sheraton Vinh là Vincom Plaza - trung tâm thương mại biểu tượng, quy mô hàng đầu Nghệ An. Không gian này quy tụ chuỗi thương hiệu thời trang, ẩm thực, giải trí hàng đầu, mang đến trải nghiệm tiêu dùng thời thượng trong vài bước chân từ nơi cư trú.

Bên cạnh đó, không gian sống cao cấp tại Lotus Residence trở thành nơi khởi nguồn cho nhịp sống đầy cảm hứng. Tại đây, các cư dân được tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như bể bơi, khu gym, vườn cảnh quan… trong môi trường riêng tư, tiện nghi, kết nối.

Tâm điểm đáng chú ý tại Vincom Shophouse Diamond Legacy còn có chuỗi shophouse phiên bản giới hạn, chỉ 61 căn. Mỗi căn vừa có thể là nơi an cư sang trọng, vừa là không gian kinh doanh đắt giá nhờ vị trí hồng tâm của TP. Vinh (cũ), dòng khách cao cấp sẵn có từ Sheraton, Vincom Plaza, và cộng đồng cư dân Lotus Residence. 61 căn shophouse tạo thành hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng, làm việc hoàn chỉnh, kiến tạo chất sống quốc tế đầy kiêu hãnh lần đầu hiện diện tại Thành Vinh.

Khi chuẩn sống sang trọng trở thành di sản cá nhân

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thế hệ thành đạt mới không ngừng mở rộng tư duy, gia tăng nhu cầu về nơi ở. Họ không chỉ tìm kiếm nơi an cư đơn thuần, mà cần một môi trường sống có chiều sâu, phản ánh vị thế, đẳng cấp và tầm nhìn cá nhân. Vincom Shophouse Diamond Legacy là dự án hiếm hoi trên địa bàn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này.

Ông Dũng Nguyễn, một doanh nhân Việt kiều gốc Nghệ An đang sở hữu một căn shophouse trong dự án, chia sẻ. “Không gian sống nói lên rất nhiều điều về chủ nhân. Tại Việt Nam, các dự án do Vingroup phát triển được ví như những tấm danh thiếp của những giới thành đạt. Đó là lý do tôi chọn Vincom Shophouse Diamond Legacy. Vị trí trung tâm không thể nhân bản cùng số lượng khan hiếm của dự án càng khiến giá trị của tài sản tăng lên gấp bội”.

Mỗi căn shophouse được thiết kế đa công năng linh hoạt, phục vụ cả mục đích ở và kinh doanh

Điểm nhấn khiến Vincom Shophouse Diamond Legacy trở nên khác biệt chính là chuỗi tiện ích và dịch vụ vận hành theo chuẩn quốc tế - điều hiếm thấy tại thị trường bất động sản miền Trung. Mỗi cư dân đều sở hữu “đặc quyền tận hưởng tại chỗ”, mọi nhu cầu sống, giải trí, làm việc đều được đáp ứng ngay trong vài bước chân. Không cần rời khỏi khuôn viên, chủ nhân có thể tiếp khách tại Sheraton, gặp gỡ đối tác tại các quán café hay nhà hàng cao cấp trong Vincom Plaza, hoặc đơn giản là tận hưởng thời gian thư giãn cùng gia đình tại các tiện ích đẳng cấp nội khu.

Điều đặc biệt khác là cộng đồng cư dân nơi đây: những người thành công, có cùng đẳng cấp và chung hệ giá trị sống. Sống tại đây, mỗi cá nhân không bị hòa lẫn, mà là một phần của cộng đồng dẫn dắt. Mỗi mối quan hệ đều có giá trị, mỗi cuộc gặp gỡ đều khởi nguồn cho những hành trình thịnh vượng kế tiếp. Đó cũng chính là những giá trị vô hình, vượt lên trên những tiện ích vật chất thông thường mà Vincom Shophouse Diamond Legacy mang lại.

Vincom Shophouse Diamond Legacy hiện chỉ còn dưới 10 căn đang chờ những chủ nhân danh giá

Bên cạnh đó, các căn shophouse còn sở hữu tiềm năng kinh doanh đắt giá nhờ thiết kế 4 tầng linh hoạt, đa công năng, mặt tiền từ 7 - 9m thoáng rộng. Nhà đầu tư thuận tiện để phát triển tại đây các mô hình kinh doanh cao cấp, như thời trang, spa, showroom, nhà hàng… tại tầng 1, 2 trong khi vẫn có không gian an cư riêng tư dành cho gia đình ở các tầng trên.

Vincom Shophouse Diamond Legacy không chỉ là bước tiến của Thành Vinh trên hành trình tiệm cận chuẩn sống toàn cầu, mà còn là di sản sống sang trọng được thiết kế riêng cho giới thành đạt. Không gian sống mang đậm dấu ấn thịnh vượng này là nơi mọi khát vọng về cuộc sống lý tưởng đều được hiện thực hóa - ngay tại trái tim xứ Nghệ.