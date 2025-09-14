Vietjet Sports Day 2025 - thể thao xuyên biên giới, cầu nối văn hoá

Vietjet Sports Day 2025 – sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của hãng hàng không thế hệ mới Vietjet diễn ra tại Hạ Long vừa khép lại với những trận đấu kịch tính, ấn tượng và giây phút vinh danh đầy cảm xúc của gần 600 cán bộ, nhân viên.

Trên sân thi đấu, tinh thần thể thao không biên giới đã được Vietjet kết nối, lan toả tới không chỉ các vận động viên tham dự mà cả những người hâm mộ. Tinh thần đồng đội, sự quyết tâm và nụ cười chiến thắng tại Vietjet Sports Day 2025 đã tạo nên bức tranh rực rỡ đầy màu sắc và hơn thế nữa là cầu nối văn hoá, thể thao ý nghĩa giữa các quốc gia, các dân tộc.

Các cổ động viên yêu thích môn thể thao vua – bóng đá hào hứng với các trận đấu kịch tính.

Vietjet Sports Day quy tụ các vận động viên đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Vương quốc Anh, Iceland… cùng các đối tác hàng không, tranh tài ở 5 môn thể thao hấp dẫn là Quần vợt, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng đá và Pickleball.

Sàn đấu bóng rổ nóng lên với những cú ném ăn điểm chuẩn xác, tốc độ và sự phối hợp ăn ý.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, các bộ môn thi đấu đã tìm ra các nhà vô địch xứng đáng.

Vietjet United Team với các thành viên đến từ Văn phòng Miền Bắc Vietjet và đoàn tiếp viên đã xuất sắc vô địch môn bóng đá. Đội Vietravel giành ngôi Á quân, các đội Petrolimex và Vietjet Miền Trung lần lượt xếp thứ ba và tư.

Trong môn bóng rổ, đội vô địch là Vietjet Hà Nội, đội Horizon là Á quân. Đội của khối Khai thác bay giành hạng ba và giải phong cách thuộc về đội Học viện Hàng không Vietjet.

Các trận tennis, cầu lông và pickleball ghi dấu ấn bằng sự bền bỉ, tinh thần fair-play và loạt pha bóng gay cấn đến nghẹt thở.

Ngôi vô địch đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ trong môn thi đấu cầu lông, tennis, pickleball cũng đã tìm được các chủ nhân xứng đáng, cống hiến rất nhiều pha bóng đẹp, những giây phút thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem.

Không khí sôi nổi, đoàn kết và những nụ cười chiến thắng đã tạo nên một ngày hội thể thao đầy màu sắc, để lại dấu ấn khó quên cho các “chiến binh bầu trời” Vietjet và các đối tác, bạn bè trong nước và quốc tế.