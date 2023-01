Samsung sẽ khai tử dòng Plus trên Galaxy S24 do doanh số ảm đạm

Tất cả các nhà sản xuất điện thoại thông minh đều sửa đổi dòng sản phẩm của họ theo thời gian. Samsung cũng không ngoại lệ. Bạn có thể thích các mẫu Galaxy S Plus. Nhưng sự thật là thiết bị này không thực sự hiệu quả về mặt doanh số. Do vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Samsung sẽ khai tử mẫu Plus trên Galaxy S24, The Elec đưa tin.

Báo cáo được đưa ra bởi The Elec cho biết, dự án Galaxy S24 được gọi là DM với hai tiểu dự án DM1 và DM3, tương ứng hai phiên bản tiêu chuẩn và Ultra. Vì thiếu DM2 nên nhiều khả năng mẫu Plus không tồn tại trong dòng sản phẩm này. Dĩ nhiên, Samsung vẫn có thể bổ sung DM2 về sau, đặc biệt trong bối cảnh công ty vẫn còn khoảng hơn một năm nữa mới ra mắt Galaxy S24.

Mặt khác, ngay cả khi Samsung hủy bỏ các mẫu Plus, điều đó cũng khá hợp lý bởi doanh số của sản phẩm này không quá ấn tượng. The Elec cho biết, thị trường đã trưởng thành và hầu hết người dùng mua mẫu cao cấp hoặc bình dân ở các nước phát triển. Điều này cũng đã thể hiện trong mẫu Plus của iPhone 14 khi đó là đây là mẫu có doanh số kém ấn tượng nhất trong dòng iPhone năm nay.

Có thể dễ dàng khẳng định mẫu Plus không phổ biến bằng hai mẫu còn lại trong sê-ri và có doanh số bán hàng kém. Trích dẫn số liệu của Gfk, báo cáo rằng chỉ có 5,5 triệu chiếc Galaxy S22 Plus được bán ra vào năm ngoái, chiếm khoảng 17% tổng số lô hàng Galaxy S22. Ngược lại, dòng máy cơ sở và siêu cao cấp lần lượt chiếm 38% và 45% trong số lô hàng năm 2022.

Ngoài ra, Samsung cũng được cho là đang xem xét các cách để giảm số lượng model trong dòng Galaxy A cấp thấp. Thương hiệu này được cho là sẽ tiếp tục ra mắt các mẫu mới trong dòng Galaxy A1x, A3x và A5x. Tuy nhiên, hãng có thể ngừng dòng A2x. Bằng cách giảm số lượng điện thoại thông minh hoạt động kém (về mặt doanh số), Samsung có thể cải thiện lợi nhuận của mình. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến sẽ hồi sinh dòng Galaxy FE vào năm sau để giải quyết thị trường sản phẩm giá rẻ. Được biết, lợi nhuận quý 4 trong năm qua của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã giảm gần 70% - mức lợi nhuận thấp nhất trong 8 năm qua.

Theo Gizmochina, Gizchina