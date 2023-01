Lợi nhuận quý 4 năm 2022 của Samsung giảm 69%, thấp nhất trong 8 năm qua

Samsung Electronics cho biết hôm thứ Sáu rằng họ dự kiến ​​lợi nhuận hoạt động sẽ giảm gần 70% trong quý IV năm ngoái, do lạm phát tăng cao làm giảm nhu cầu đối với chất bán dẫn và điện thoại thông minh, hai nguồn doanh thu chính của công ty.

Công ty công nghệ Hàn Quốc cho biết trong báo cáo thu nhập rằng lợi nhuận hoạt động là 4,3 nghìn tỉ won (3,4 tỉ USD) trong ba tháng tính đến tháng 12, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận hoạt động thấp nhất trong 8 năm kể từ quý 3 năm 2014.

Trong cả năm 2022, Samsung dự kiến lợi nhuận hoạt động sẽ giảm 16% xuống 43,4 nghìn tỉ won so với năm trước, trong khi doanh thu tăng 7,9% lên 301,8 nghìn tỉ won.

Samsung cho rằng kết quả kinh doanh tuột dốc là do nhu cầu yếu đối với chip nhớ và điện thoại thông minh.

"Đối với mảng kinh doanh bộ nhớ, sự sụt giảm nhu cầu trong quý IV lớn hơn dự kiến do khách hàng điều chỉnh hàng tồn kho trong nỗ lực thắt chặt tài chính hơn nữa, do lo ngại về tâm lý người tiêu dùng xấu đi", công ty cho biết trong một tuyên bố. "Lợi nhuận từ mảng kinh doanh di động giảm do doanh số bán điện thoại thông minh đi xuống".

Công ty sẽ công bố thu nhập đầy đủ trong quý IV, bao gồm cả lợi nhuận ròng, vào cuối tháng này và tổ chức một cuộc họp cùng các nhà đầu tư.

Tuy vậy, báo cáo do Samsung đưa ra lại thực sự phù hợp với thị trường, dự báo lợi nhuận hoạt động của Samsung là 6,9 nghìn tỉ won và doanh thu là 72,8 nghìn tỉ won. FnGuide, một chuyên gia phân tích, đã thu thập dự báo từ 24 công ty môi giới.

Hiệu suất kém của nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới diễn ra khi các nhà kinh tế dự đoán nhiều quốc gia sẽ bước vào cuộc suy thoái trong năm nay. Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho biết hôm Chủ nhật rằng bà dự đoán rằng một phần ba thế giới sẽ suy thoái.

Roko Kim, nhà phân tích tại Hana Securities, cho biết: “Lý do chính dẫn đến hiệu suất kém là do nhu cầu giảm mạnh. Các lô hàng, giá của chất bán dẫn và điện thoại thông minh giảm sâu hơn dự kiến, ảnh hưởng xấu đến hiệu suất kinh doanh".

Mặc dù bị ảnh hưởng đến thu nhập, nhưng cổ phiếu của Samsung vẫn tăng 1,4% lên 59.000 won do kỳ vọng đàm phán về việc sáp nhập giữa nhà sản xuất chip Kioxia của Nhật Bản và Western Digital của Mỹ, nếu thành công, đây sẽ là cơ hội chấm dứt sự cạnh tranh trong lĩnh vực chip nhớ NAND mà Samsung vốn đang dẫn đầu.

“Đây là một tin tốt vì nó báo hiệu sự hợp nhất của ngành công nghiệp NAND toàn cầu,” nhà phân tích cấp cao Kim Dong-won của KB Securities cho biết vào thứ Sáu.

Bloomberg News đã báo cáo trong tuần này rằng Western và Kioxia đã có các cuộc thảo luận về việc sáp nhập, trích dẫn những chuyên gia hiểu biết về vấn đề này.

“Sự hợp nhất giữa những gã khổng lồ luôn có tác động tích cực đến ngành công nghiệp chip nhớ trong quá khứ”, Kim nói. "Những công ty sản xuất chip nhớ dự kiến sẽ tăng tốc hợp nhất thông qua M&A vì họ không thể tránh khỏi hiệu suất kém trong thời gian dài do việc cạnh tranh gay gắt".

Để hỗ trợ Samsung, SK Hynix và các công ty Hàn Quốc khác trong ngành công nghiệp bán dẫn, chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ tăng tín dụng thuế đối với các khoản đầu tư vào chất bán dẫn của các công ty này lên 15% từ 8% trong năm nay. Việc sửa đổi thuế vẫn phải được sự chấp thuận của Quốc hội, cơ quan lập pháp của đất nước.

Theo Nikkei Asia