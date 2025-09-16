Vì sao ngày càng nhiều du khách chọn chơi Ba Na Hills vào chiều tối?

Khác với không khí sôi động vào buổi sáng, những trải nghiệm thú vị và độc đáo tại Sun World Ba Na Hills vào khung giờ chiều và tối đang trở thành xu hướng được nhiều du khách yêu thích và lựa chọn.

Với mức giá vé cáp treo siêu ưu đãi dành riêng cho khách Việt Nam kéo dài đến hết 30/9, đây chính là thời điểm vàng để bạn khám phá một Bà Nà hoàn toàn khác biệt.

Show "After Glow" - Đắm chìm trong nghệ thuật Cabaret

Chắc chắn, điểm nhấn không thể bỏ lỡ cho chuyến đi buổi chiều tối của bạn chính là show diễn “After Glow” – show Cabaret đương đại đầu tiên tại Đà Nẵng. Lấy cảm hứng từ hoàng hậu Pháp Marie Antoinette và vẻ đẹp về đêm đầy khác biệt của Bà Nà, show diễn này không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn, mà còn là một cuộc phiêu lưu nghệ thuật đầy mê hoặc với đa dạng trải nghiệm độc đáo, cuốn hút và vô cùng mới mẻ.

Trước khi bước vào thế giới huyền bí của “After Glow”, bạn sẽ được tham gia một hành trình trải nghiệm, tìm hiểu về nghệ thuật Cabaret, khám phá hậu trường nơi các nghệ sĩ hóa thân, và được chọn một chiếc mặt nạ để đeo trong suốt quá trình thưởng thức show.

Show After Glow

Tại đây, âm nhạc, vũ đạo, thời trang và hiệu ứng sân khấu tinh tế hòa quyện, đưa bạn vào một câu chuyện kỳ bí. Show diễn được biểu diễn hai lần mỗi ngày, vào các khung giờ 13h30-14h00 và 19h00 – 19h30 (trừ thứ Ba) tại Beer Plaza. Đặc biệt, nếu lựa chọn combo Ba Na By Night, bạn sẽ được thưởng thức show diễn này miễn phí ở khung giờ 19h00 – 19h30.

Bên cạnh việc thưởng thức show, Sun World Ba Na Hills còn mang đến các gói combo ẩm thực kèm vé xem show với phong cách ẩm thực hoàng gia, giúp trải nghiệm của bạn thêm phần trọn vẹn. Có ba gói combo để bạn lựa chọn, từ Set "La Petite Tentation" (100.000 đồng), Set "La Tentation Élégante" (250.000 đồng) cho đến Set "Le Péché Royal" (600.000 đồng).

Du khách sẽ có hành trình trải nghiệm nghệ thuật vô cùng thú vị với Show “After Glow”

Khám phá Chợ Chiều Bà Nà và check in với quả bí ngô khổng lồ

Khi mặt trời bắt đầu lặn, hãy dạo bước đến Chợ Chiều Bà Nà tại lối vào Quảng trường Beer Plaza. Đây là thiên đường dành cho những tín đồ ẩm thực đường phố, với gần 10 gian hàng đồ ăn Á - Âu hấp dẫn. Từ Tokbokki Oppa Kim, Bánh mì Ông Đức, cho đến BBQ thơm lừng nhà Thành Cừu Quay, bạn có thể thỏa sức "foodtour" và thưởng thức những đặc sản đường phố ngon bá cháy. Một điều thú vị nữa là tên của các gian hàng chính là tên của các đầu bếp và bartender tài ba của Sun World Ba Na Hills. Chợ hoạt động hàng ngày từ 15h00 đến 18h30, rất phù hợp cho một bữa ăn nhẹ trước khi bắt đầu hành trình khám phá đêm Bà Nà.

Bà Nà đang có “triển lãm” đặc biệt với gần 10 tấn bí ngô tươi

Ngoài ra, mùa thu này, đừng quên ghé qua Quảng trường Vĩnh Cửu để chiêm ngưỡng “triển lãm” trưng bày gần 10 tấn bí ngô tươi, trong đó có cả quả bí ngô nặng kỷ lục tới 171 kg. Đây là một địa điểm check-in cực "chất" và độc đáo, mang đến không khí lễ hội Halloween sớm cho du khách.

Trải nghiệm tốc độ và cảm giác mạnh với máng trượt siêu tốc

Không khí mát mẻ buổi chiều cũng là thời điểm lý tưởng để bạn khám phá trò chơi tốc độ tại Ba Na Hills và ngắm toàn cảnh không gian núi rừng Bà Nà từ trên cao. Được mệnh danh là một trong những trò chơi hấp dẫn nhất tại đây, máng trượt sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu kịch tính với tốc độ lên tới 40 km/h, vượt qua những khúc cua ngoạn mục và hai vòng xoắn kép đầy phấn khích. Trải nghiệm này không chỉ mang lại cảm giác "vút bay giữa mây ngàn" mà còn cho phép bạn vượt qua giới hạn của bản thân để tận hưởng những cảm xúc phiêu lưu giữa mây trời đầy phấn khích.

Máng trượt luôn có sức cuốn hút đặc biệt với du khách đến Bà Nà

Đặc biệt, trò chơi còn có hệ thống chụp ảnh tự động chất lượng cao, giúp bạn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Giá vé cho người lớn chỉ 70.000 đồng.

Tận hưởng vẻ đẹp khác biệt của "Ba Na By Night"

Ba Na By Night đã trở thành một sản phẩm du lịch đêm đặc sắc và thu hút khách của Đà Nẵng. Khi màn đêm buông xuống, Làng Pháp khoác lên mình một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo và lãng mạn. Bạn sẽ được dạo bước giữa những con phố như bước ra từ một bản tình ca, ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của các công trình châu Âu và thưởng thức không khí lễ hội sôi động. Trong không gian huyền ảo và lãng mạn của Ba Na By Night, show “After Glow” với vô vàn trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, mới mẻ là một lựa chọn lý tưởng để bạn có một chuyến du ngoạn về đêm đầy lý thú trên đỉnh Bà Nà.

Ba Na By Night mang đến những cảm xúc thật khác biệt

Ngoài ra, bạn còn được hòa mình vào không khí tưng bừng của chương trình đốt lửa trại và nhảy múa cùng các vũ công quốc tế. Combo Ba Na By Night có mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/1 người, bao gồm xe bus đưa đón hai chiều, vé vào cổng khu du lịch, buffet tối kèm bia tươi miễn phí. Đây là lựa chọn lý tưởng để bạn khám phá Bà Nà về đêm mà không cần phải lo lắng về chi phí đi lại và chi phí lưu trú qua đêm. Xe bus miễn phí đưa đón du khách tại khu vực Da Nang Downtown (đường 2/9) luôn sẵn sàng với các khung giờ đi 15h-17h-18h và trở về lúc 20h30-21h30-22h30. Điều tuyệt vời hơn là với chính sách điều chỉnh khung giờ Ba Na By Night mới áp dụng, du khách lựa chọn khung giờ cáp treo lúc 18h sẽ được hưởng mức giá siêu ưu đãi là 500 ngàn đồng, thay vì phải chọn khung giờ muộn hơn (19h) như trước đây.

Đặc biệt, với du khách check in Bà Nà vào khung giờ chiều thì đừng bỏ lỡ chương trình ưu đãi lớn dành riêng cho khách nội địa áp dụng từ nay đến hết ngày 30/9. Giá vé cáp treo cho ngườiớn chỉ còn 550.000 đồng (giá gốc 950.000 đồng) và cho trẻ em/người cao tuổi chỉ còn 350.000 đồng (giá gốc 750.000 đồng).

Với một hành trình thú vị và độc đáo từ ẩm thực, nghệ thuật, trò chơi cảm giác mạnh cho đến không khí lễ hội sôi động từ chiều đến đêm, dễ hiểu vì sao Sun World Ba Na Hills ngày càng được yêu thích để hẹn hò và khám phá vào khung giờ chiều và tối.