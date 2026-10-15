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VDA 2026: Những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện tôn vinh giá trị thực của chuyển đổi số

Xuân Lực
Xuân Lực

Từ lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp, giải pháp tiêu biểu đến những trải nghiệm công nghệ tương tác, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 ghi dấu hành trình đưa công nghệ số vào thực tiễn, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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Chiều 14/10, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 được tổ chức tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Hà Nội. Trong ảnh, lãnh đạo Hội truyền thông số Việt Nam, Tạp chí VietTimes và đại diện các đơn vị nhận giải chụp hình check-in trước giờ diễn ra lễ trao giải.
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Đoàn khách mời Công an TP.Hà Nội tới dự Lễ trao giải VDA 2026 và nhận giải thưởng ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.
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PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện (bên phải robot) cùng cán bộ học viện tới dự sự kiện và nhận giải ở hạng mục "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc".
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Ông Vũ Kiêm Văn, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tương tác với công nghệ 360 Video Booth. Ảnh: XL.
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Tham dự Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 có hàng trăm đại biểu, khách mời. Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội không còn chỗ trống.
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Tham dự Lễ Trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam hôm nay có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các hiệp hội, và VDA.
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Tham dự Lễ Trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam có Nguyễn Quân, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA 2025, ông Lê Doãn Hợp, Nguyên ủy viên Trung ương đảng, Nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN (từ phải qua).
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Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (ngoài cùng bên phải) tới dự lễ trao giải.
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Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các hiệp hội, và VDA tham dự và theo dõi lễ trao giải cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh tại VDA 2026.
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Dự lễ trao giải còn có đại diện các đơn vị, cá nhân được vinh danh tại VDA 2026.
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Dự lễ trao giải còn có lãnh đạo đơn vị bảo trợ truyền thông; các thành viên trong hội đồng chấm giải; lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà tài trợ; các nhà báo, phóng viên truyền hình các cơ quan thông tấn báo chí.
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Mở đầu lễ trao giải là màn trình diễn múa tương tác laser mapping mang tên “Dòng chảy Việt Nam trong thế giới số”, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh công nghệ.
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Theo Ban Tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.
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Ông Lê Doãn Hợp và ông Nguyễn Đức Hiển trao giải "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" cho các cơ quan nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc và Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.
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Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork. Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đại diện nhận giải thưởng.
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UBND thành phố Đà Nẵng được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số của thành phố. Ông Trần Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đại diện nhận giải thưởng.
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UBND thành phố Huế được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Giải pháp chuyển đổi số quản lý, điều hành, phục vụ qua Hue-S và HueIOC. Ông Trần Trọng Hiếu – Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế đại diện nhận giải thưởng.
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UBND tỉnh Lạng Sơn được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng. Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đại diện nhận giải thưởng.
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Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng C06 đại diện nhận giải thưởng.
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Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành. Đại tá, Tiến sĩ Hồ Ngọc Duy – Chỉ huy trưởng Trung tâm 386 đại diện nhận giải thưởng.
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Đại tá, Tiến sĩ Hồ Ngọc Duy – Chỉ huy trưởng Trung tâm 386 đại diện nhận giải thưởng cho Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng được VDA 2026.
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Công an thành phố Hà Nội được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đại diện nhận giải thưởng.
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Sở Y tế thành phố Hà Nội được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Hệ sinh thái Y tế số Thủ đô. TS Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc điều hành Sở Y tế Hà Nội đại diện nhận giải thưởng.
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Tổng công ty Viễn thông MobiFone được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Bộ giải pháp MobiFone Smart Office và quản trị nguồn lực ERP. Ông Nguyễn Thành Công đại diện nhận giải thưởng.
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Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Ứng dụng quản lý khám chữa bệnh và phần mềm phục vụ điều hành. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc bệnh viện đại diện nhận giải thưởng.
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Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Bộ giải pháp gồm App TPBank, LiveBank 24/7, TPBank Biz và ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành. Ông Đinh Việt Hưng – Giám đốc Khối Công nghệ thông tin TPBank đại diện nhận giải thưởng.
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Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Giải pháp công nghệ logistics toàn trình, gồm IoT và camera giám sát vận tải, tổ hợp robot và hệ thống chia chọn thông minh, TMS, WMS. Ông Nguyễn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Công nghệ, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đại diện nhận giải thưởng.
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Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với giải pháp PVTrans Digital Portal. Ông Bùi Đình Giang – Giám đốc Chuyển đổi số PVTrans đại diện nhận giải thưởng.
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Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Bộ giải pháp App MIC và App MIC Pro. Ông Lê Văn Quân – Giám đốc Khối Bảo hiểm số kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm số MIC đại diện nhận giải thưởng.
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Ngân hàng TMCP Kiên Long được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với MyShop 5.0 – Giải pháp tài chính số toàn diện dành cho hộ kinh doanh. Ông Hoàng Ngọc Thuyết – Giám đốc Khối Ngân hàng số đại diện nhận giải thưởng.
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Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01. Bà Phùng Thu Hà – Trưởng ban Chuyển đổi số VietinBank đại diện nhận giải thưởng.
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Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Hệ sinh thái số Văn hóa – Du lịch. Ông Lê Vĩnh Chiến – Giám đốc Trung tâm đại diện nhận giải thưởng.
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Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Nền tảng LUMI – AI Customer Experience Platform. Bà Nguyễn Thị Vui – Thành viên Ban điều hành LPBank đại diện nhận giải thưởng.
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Học viện Ngân hàng được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Hệ sinh thái 25 nền tảng số. PGS.TS Nguyễn Thanh Phương – Phó Giám đốc Học viện đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Ứng dụng MyApp – Mcredit tài chính thông minh. Ông Fumitoshi Nakamura – Phó Tổng giám đốc thứ nhất Mcredit đại diện nhận giải thưởng.
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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, vận hành và kinh doanh. Ông Nguyễn Mạnh Trung – Giám đốc Phòng Dữ liệu và Phân tích ACB đại diện nhận giải thưởng.
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Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Nền tảng khai phá, trực quan dữ liệu động. Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đại diện nhận giải thưởng.
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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật số – Điều hành, quản lý y tế dự phòng trên nền tảng dữ liệu. Ông Đoàn Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm đại diện nhận giải thưởng.
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Tiết mục nghệ thuật “Hào khí Việt Nam”, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng, do ca sĩ Lê Phát cùng Vũ đoàn Fevery biểu diễn tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2026, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và niềm tự hào về những thành tựu mà cha ông đã gây dựng, để lại cho các thế hệ hôm nay.
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Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng với Hệ sinh thái số phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Ông Nguyễn Đức Phương đại diện nhận giải thưởng.
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Ngân hàng TMCP Nam Á được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng với Trạm Công dân Số tại Điểm giao dịch số Nam A Bank. Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Phó Tổng giám đốc ngân hàng đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng với Hệ sinh thái TNMath – Trạng Nguyên Toán. Bà Tống Thị Thuần – Tổng giám đốc công ty đại diện nhận giải thưởng.
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Trung tâm Dịch vụ số MobiFone – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng với Nền tảng Bình dân học vụ số mobiEdu-MOOCs. Ông Nguyễn Mậu Khuê – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud. Ông Phó Đức Kiên – Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành CMC Telecom đại diện nhận giải thưởng.
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Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với 3 giải pháp: Ứng dụng Quốc hội 2.0, Viettel Smart Hospital – Hệ sinh thái Bệnh viện thông minh Viettel và Viettel Tessel AI – Nền tảng AI phân tích, quản trị thực thi bán lẻ. Ông Trịnh Kim Trọng – Trưởng phòng Sản phẩm Y tế, Trung tâm Xã hội số Viettel Solutions đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global), Tổng công ty Viễn thông MobiFone được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Phần mềm báo động thông minh mSAP. Ông Đỗ Duy Quang – Giám đốc Trung tâm Giải pháp số đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Tập đoàn FPT được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với các giải pháp FPT Wi-Fi 7, ứng dụng FPT Play và Camera Brain. Bà Tô Nam Phương – Phó Tổng Giám đốc FPT Play đại diện nhận giải thưởng.
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Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Nền tảng Đánh giá và Phát triển Năng lực số toàn diện – DAI Academy. Bà Nguyễn Thị Cẩm Bình – Chủ tịch Hội đồng Viện đại diện nhận giải thưởng.
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Trung tâm Dịch vụ số MobiFone – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Giải pháp Tài chính số MobiScoring và Giải pháp Trường học số Quốc gia. Ông Nguyễn Xuân Huy đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty TNHH VNG Online được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Zalo Video – Nền tảng video dành cho người Việt. Ông Nguyễn Khánh Duy – Tổng giám đốc VNG Online kiêm Giám đốc Zalo Video đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Phần mềm giám sát, điều khiển nguồn điện mặt trời mái nhà. Ông Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty đại diện nhận giải thưởng.
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Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Giải pháp y tế thông minh app MediPay kết hợp bảo lãnh thông hành y tế Medifast. Ông Trịnh Minh Đức đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Giải pháp mới được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Hệ sinh thái quản trị báo chí, cổng thông tin và doanh nghiệp NS SUITE, gồm NS CMS, NS Publisher và NS Drive. Ông Trần Quang Đạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Bộ giải pháp Sapo 6870 và Sapo Enterprise. Bà Nguyễn Hoàng Thảo – Phó Giám đốc Khối Tăng trưởng Sapo đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Arobid.com – Hạ tầng xúc tiến thương mại, đầu tư trên môi trường số, tích hợp thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành dựa trên dữ liệu và AI. Ông Trần Văn Chín – Chủ tịch công ty đại diện nhận giải thưởng.
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Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Ngân hàng số toàn diện ABBank và ABBank Business. Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Ngân hàng số và Dữ liệu ABBank đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách hàng Viettel được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Tổng đài đa kênh hợp nhất OmniX và Hệ thống Quản lý tri thức KnowX Hub. Ông Cao Mạnh Huy – Giám đốc sản phẩm đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Công nghệ HANET được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Hệ sinh thái Camera AI HANET kiểm soát an ninh đô thị thông minh. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc AI đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Poma Việt Nam được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Hệ sinh thái giải pháp bán hàng và quản lý hợp đồng bất động sản Pomahome. Bà Lê Tuyết Hoa – Tổng giám đốc công ty đại diện nhận giải thưởng.
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Tổng công ty Mạng lưới Viettel được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Hệ thống Quản lý vùng phủ mạng vô tuyến. Ông Đinh Xuân Thực – Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng Công nghệ và Chuyển đổi số đại diện nhận giải thưởng.
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Tập đoàn Công nghệ G-Group được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Trung tâm Giám sát và Vận hành An toàn thông tin VSEC SOC. Ông Phan Hoàng Giáp – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Dịch vụ – Dữ liệu Công nghệ thông tin Vi Na được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với giải pháp GreenNode IDP. Ông Vũ Văn Ngọc – Giám đốc Kinh doanh GreenNode đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty TNHH Zalo Platforms được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ. Bà Lê Thị Kim Xuyến – Giám đốc Zalo Việt Nam đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Công nghệ Proton được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với giải pháp Javis Conversational Banking. Ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Giải pháp số hóa hệ thống bán lẻ qua ECO Merchant Tiệm Số Hóa. Ông Nguyễn Hoàng Vương – Phó Tổng giám đốc công ty đại diện nhận giải thưởng.
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Công ty Cổ phần Hunonic Việt Nam được VDA 2026 vinh danh ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với Giải pháp Nhà thông minh Hunonic. Ông Nguyễn Văn Quân – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển đại diện nhận giải thưởng.
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TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN và TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao giải "Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng" và "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc".
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Ở hạng mục Cá nhân chuyển đổi số xuất sắc, VDA 2026 vinh danh thiếu tướng Vũ Văn Tấn – Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an; thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone; và ông Nguyễn Hữu Thập – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.
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Do lịch công tác nước ngoài, thiếu tướng Vũ Văn Tấn không thể trực tiếp tham dự chương trình. Ban Tổ chức sẽ trao chứng nhận và cúp vinh danh đến ông trong thời gian tới.
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Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone, được vinh danh ở hạng mục Cá nhân chuyển đổi số xuất sắc.
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Ông Nguyễn Hữu Thập – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, được vinh danh ở hạng mục Cá nhân chuyển đổi số xuất sắc.
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Tại chương trình, Ban tổ chức đã trân trọng tri ân 15 đơn vị tài trợ đồng hành, góp phần vào thành công của sự kiện và lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng Việt Nam số phát triển bền vững. Đại diện các đơn vị tài trợ được mời lên sân khấu nhận hoa và kỷ niệm chương từ ông Lê Đức Sảo, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng Ban tổ chức.
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Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – VDA 2026, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng, nhấn mạnh thước đo cao nhất của chuyển đổi số không nằm ở số lượng công nghệ được ứng dụng, mà ở những giá trị thực sự mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Theo Chủ tịch VDCA, thước đo quan trọng nhất phải là những thay đổi thực chất trong đời sống và hoạt động kinh tế – xã hội.
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Các đại biểu MobiFone chụp hình lưu niệm sau khi nhận các giải thưởng.
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Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Proton (cầm hoa) và chụp hình lưu niệm cùng nhân sự công ty tới dự lễ trao giải.
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Đại diện Tổng Công ty Mạng lưới Viettel lưu lạnh khoảnh khắc sau khi nhận giải trên sân khấu của VDA 2026.
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Viettel có nhiều đơn vị được vinh danh tại VDA 2026.
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Phó tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Chiêm cùng ekip tham gia tổ chức chương trình VDA 2026 ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau khi góp phần làm nên thành công của Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm nay.

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