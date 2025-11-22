UBND phường Hai Bà Trưng phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, thúc đẩy kỹ năng số cho cán bộ

UBND phường Hai Bà Trưng vừa tổ chức thành công chương trình phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và tập huấn về chuyển đổi số – trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn phường.

Chương trình do IGB Media trực tiếp triển khai, hướng dẫn theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, giúp học viên nắm bắt kiến thức mới một cách thực tiễn, dễ hiểu và hiệu quả ngay trong buổi học.

Buổi tập huấn nhận được sự tham dự đông đảo của cán bộ viên chức và giáo viên trong địa bàn

Trong bối cảnh chính quyền đô thị ngày càng đặt ra yêu cầu cao về ứng dụng công nghệ, UBND phường Hai Bà Trưng xác định năng lực số của đội ngũ cán bộ là yếu tố then chốt. Chương trình “Bình dân học vụ số” được thiết kế nhằm giúp cán bộ tiếp cận kiến thức nền tảng về:

- Kỹ năng sử dụng các công cụ chuyển đổi số trong quản lý, điều hành

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong soạn thảo, báo cáo, tổng hợp số liệu

- Quy trình làm việc điện tử, tối ưu hóa hiệu suất công việc

- Bảo mật dữ liệu và kỹ năng nhận diện rủi ro số

Khóa tập huấn được xây dựng theo phương châm “học để làm được ngay”, chú trọng thực hành, thao tác trực tiếp trên máy tính và các nền tảng số mà phường đang triển khai.

Buổi tập huấn được xây dựng và thực hiện theo đúng phương châm cầm tay chỉ việc

Là đơn vị truyền thông – công nghệ phụ trách tổ chức và đào tạo, IGB Media mang đến chương trình được tối ưu hóa cho cán bộ cấp cơ sở. Điểm nhấn của buổi tập huấn là phương pháp “cầm tay chỉ việc”, minh họa từng bước, từng thao tác cụ thể để học viên tự tin ứng dụng vào công việc hằng ngày.

Nội dung hướng dẫn tập trung vào các chủ đề thực tiễn:

- Soạn thảo văn bản nhanh chóng bằng trợ lý AI

- Tạo báo cáo, bảng thống kê, kế hoạch công tác bằng công cụ thông minh

- Ứng dụng AI trong tuyên truyền địa phương, thiết kế ấn phẩm – hình ảnh

Nhiều cán bộ đánh giá chương trình sát thực tế, dễ tiếp thu và hữu ích ngay lập tức, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng “số hóa – hiện đại – gần dân hơn”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết tâm đưa chuyển đổi số trở thành công cụ đắc lực trong phục vụ người dân. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ phải chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ. Chương trình hôm nay mở đầu cho chuỗi hoạt động nâng cao năng lực số mà phường sẽ triển khai trong thời gian tới.”

Việc phát động phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ là một hoạt động đào tạo đơn lẻ mà là bước khởi đầu cho quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thành thạo công nghệ, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Với tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số cấp cơ sở, UBND phường Hai Bà Trưng khẳng định việc phát động phong trào “Bình dân học vụ số” chỉ là bước mở đầu cho chiến lược dài hạn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành thạo công nghệ. Phường đặt mục tiêu duy trì thường xuyên và mở rộng các lớp tập huấn, cập nhật liên tục các xu hướng công nghệ mới – đặc biệt là chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo – dành cho cả cán bộ chuyên môn và lãnh đạo chủ chốt.

Lãnh đạo phường cho biết đây sẽ là một chương trình xuyên suốt, tạo nền tảng để đội ngũ cán bộ luôn chủ động đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại và phục vụ người dân hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.