Từ “tâm dịch” ở Hải Dương, BS. Nguyễn Trung Cấp nói gì về biến chủng mới của virus SARS-CoV-2?

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã ghi nhận 11 người nhiễm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tên là B.1.1.7 được ghi nhận ở Anh.

Theo các nhà khoa học, biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu. Hiện, biến chủng B.1.1.7 đã xuất hiện ở 60 nước (tính đến ngày 17/1).

Liên quan đến chủng B.1.1.7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đã công bố kết quả giải mã bộ gen virus SARS-CoV-2 ở bệnh nhân 1660 có yếu tố dịch tễ liên quan đến Hải Dương. Kết quả, bệnh nhân này mang tới 17 gen đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.1.7.

Diễn biến lâm sàng nhanh hơn so với chủng cũ

Nhằm thông tin rõ hơn về biến chủng của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở Anh, PV VietTimes đã liên hệ với BS. Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trao đổi với PV về biến chủng của virus SARS-CoV-2 từ tâm dịch ở Hải Dương, BS. Cấp cho hay: Kết quả xét nghiệm, phân lập virus cho thấy các bệnh nhân Hải Dương đã nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 từ Anh.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương, các bác sĩ đang điều trị cho tổng cộng 165 bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên số bệnh nhân có thể tiếp tục gia tăng. Dự kiến, bệnh viện có thể thu nhận tối đa 210 bệnh nhân.

Hiện, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã chuyển một số nhỏ ca bệnh mắc COVID-19 nhiễm biến chủng virus ở Anh về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiến hành xét nghiệm chuyên sâu và nghiên cứu về mặt lâm sàng.

Tuy nhiên, do số ca mắc COVID-19 còn khá ít nên các bác sĩ chưa rút được ra những kết luận chắc chắn. Qua nghiên cứu sơ bộ, BS. Cấp cho hay: “Tôi cảm thấy rẳng với chủng virus này, các diễn biến lâm sàng xảy ra sớm hơn so với những bệnh nhân nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 cũ.”

Trước thắc mắc về việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm biến chủng mới của virus có điểm khác biệt so với những bệnh nhân nhiễm chủng virus cũ, BS. Cấp cho biết: Do chưa có khẳng định chắc chắn về sự khác biệt, nên việc điều trị bệnh nhân nhiễm chủng mới vẫn tuân thủ theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. Do lo ngại những bệnh nhân nhiễm chủng virus ở Anh có diễn biến lâm sàng nhanh hơn, nên việc theo dõi diễn biến bệnh nhân cần phải sâu sát hơn bình thường.

Nỗ lực điều trị cho bệnh nhân từ tâm dịch

Những ngày vừa qua, Hải Dương được coi là “điểm nóng” của dịch COVID-19 khi hàng loạt bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 được phát hiện. Chia sẻ về những khó khăn mà các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân phải đối mặt, BS. Cấp bày tỏ: “Khó khăn lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt là quá trình chuyển đổi từ Trung tâm Y tế Chí Linh thành Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương chỉ trong thời gian rất ngắn - từ 10h đêm hôm trước đến 8h sáng hôm sau.”

Cùng với thời gian chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến ngắn, đội ngũ nhân viên y tế ở Trung tâm Y tế Chí Linh khá mỏng, lại phải phân tán phần lớn lực lượng ra phục vụ các Khu cách ly F1 nên nhân lực còn lại yếu. Thực tế, chỉ có một vài bác sĩ chuyên khoa 1 trở lên, còn lại đa số là các bác sĩ đa khoa mới ra trường hoặc những chuyên khoa không liên quan đến truyền nhiễm.

Chính vì thế, BS. Cấp cùng đồng nghiệp phải tổ chức tập huấn cấp tốc, cử nhân viên vào làm cùng để hướng dẫn trực tiếp.

Hiện, các bác sĩ đã tổ chức bệnh viện thành 4 đội điều trị, mỗi đội chịu trách nhiệm từ 40-60 giường bệnh. Cơ cấu mỗi đội gồm 4 bác sĩ, 8 y tá trong vòng 1 trực tiếp điều trị bệnh nhân.

Vòng 2 có 1 bác sĩ có kinh nghiệm và 1-2 bác sĩ phụ việc chịu trách nhiệm cho chỉ định điều trị.

Vòng 3 là các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chịu trách nhiệm hội chẩn và hướng dẫn điều trị trên từng ca bệnh cụ thể để đảm bảo tất cả các bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị chuẩn cho người bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, ở Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương, các trang thiết bị cùng cơ sở vật chất còn đủ. Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân liên tục gia tăng nên các tiêu hao về trang thiết bị phòng hộ, đặc biệt là mạng che mặt, khẩu trang N95 vẫn tiếp tục gia tăng nên cần được bổ sung tiếp.