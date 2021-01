TP.HCM phát hiện gần 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM vừa cho biết, chiều ngày 13/1, Đội Quản lý An toàn thực phẩm liên quận Bình Tân – Tân Phú – Tân Bình (thuộc Đội 6 Ban An toàn thực phẩm TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ 89 Đường số 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Đoàn kiểm tra phát hiện lô hàng 5.594 kg thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và các phụ phẩm động vật gồm 4.400 kg lá lách bò, 760 kg trứng gà non, 342 kg heo ba chỉ, 42 kg sụn gà, 50 kg cá thác lác.

Khi đoàn công tác yêu cầu cung cấp giấy tờ của lô hàng nói trên, cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản với các hành vi vi phạm nêu trên và tiến hành tiêu hủy lô hàng (5.594kg) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định. Chủ hàng đã thừa nhận hành vi vi phạm trên.

Theo trình bày của chủ hàng cho biết chi tiết, lô hàng được thu mua từ các tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Nha Trang và mua từ nhiều nguồn khác nhau nên không có hóa đơn, chứng từ.

Ngoài việc tiêu hủy lô hàng, hành vi vi phạm kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc dự kiến sẽ bị xử phạt với số tiền 90.000.000 đồng.

Bà Phạm Khánh Phong Lan lưu ý, câu chuyện về mối nguy hiểm có thể ngộ độc thực phẩm luôn thường trực. Thời điểm trước Tết nguyên đán, việc kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ được cơ quan chức năng tăng cường đẩy mạnh hơn nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng cho người dân đón Tết Tân Sửu an toàn.