TP.HCM chỉ đạo theo dõi lịch sử đi lại của người bệnh sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), 5 tháng đầu năm, Thành phố ghi nhận 11.722 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số bệnh nhân nặng là 209 ca, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021 (28 ca).

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM nói riêng và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam khi số ca mắc liên tục tăng cao. Đáng chú ý, các ca bệnh nặng cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Các chuyên gia cảnh báo, năm nay dịch sốt xuất huyết bùng phát lớn theo chu kỳ, do đó người dân không nên chủ quan.

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết đã phải sử dụng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu để điều trị cho một bệnh nhi 7 tuổi, được chuyển đến từ Cà Mau do mắc sốt xuất huyết nặng. Trước đó, bệnh nhi sốt 4 ngày liên tục, được điều trị tại Trung tâm y tế huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Đáng chú ý, bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia và đã từng mắc sốt xuất huyết Dengue vào năm 2018. Sau khi nhập viện, các bác sỹ ghi nhận men gan của bệnh nhi tăng cao hơn 10 lần so với bình thường. Bệnh nhi dần rơi vào tình trạng hôn mê, vàng da, gan to kèm men gan tiếp tục tăng cao hơn 100 lần so với bình thường.

Tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, chống phù não, điều trị suy gan cấp nặng lọc máu liên tục, truyền máu và chế phẩm máu để ổn định chức năng đông máu tránh xuất huyết nặng. Dù được điều trị tích cực nhưng bé vẫn hôn mê sâu, mức độ tổn thương gan diễn tiến xấu gây suy gan nặng và rối loạn đông máu. Các bác sỹ đã hội chẩn quyết định thay huyết tương thể tích lớn kết hợp với lọc máu liên tục cho bé để thay thế chức năng gan và ổn định chức năng đông máu. Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi tiến triển dần và hồi phục sức khỏe.

Một trường hợp khác, do người nhà chủ quan, nhầm lẫn với bệnh lý khác, bé L.A.S. (12 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM) trước khi nhập viện có biểu hiện sốt cao liên tục, ói tiêu chảy phân đen 4 đến 5 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì đưa trẻ đến bệnh viện, người nhà nghĩ trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên tự mua thuốc uống. Sau khi thấy trẻ có dấu hiệu khó thở, gia đình mới đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ xác định bệnh nhi sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng do nhập viện muộn. Các bác sỹ đã truyền dịch cao phân tử chống sốc, phối hợp nhiều giải pháp điều trị tích cực và hỗ trợ hô hấp bằng phương pháp thở áp lực dương liên tục, điều chỉnh rối loạn đông máu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết, trong đó có nhiều trường hợp nặng. Bệnh nhi không chỉ nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch mà còn có tình trạng suy đa tạng, nhất là suy gan cấp nặng gây hôn mê gan, xuất huyết nặng có thể dẫn đến tử vong.

Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng mắc sốt xuất huyết nặng được ghi nhận trong thời gian qua. Bệnh viện Quân y 175 cho hay vừa phải can thiệp ECMO để cứu sống một bệnh nhân sốt xuất huyết. Anh T.Đ.P (sinh năm 1986, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốc, tổn thương đa cơ quan.

Các bác sĩ đã phải tiến hành đặt ECMO vừa thay máu, lọc máu liên tục cho người bệnh. Bệnh nhân được lọc máu liên tục 12 lần, thay huyết tương cấp cứu tới 14 lần với tổng thể tích huyết tương thay thế là 56 lít, tương đương 280 đơn vị máu tươi; đồng thời phải mất đến 47 ngày chăm sóc, điều trị tích cực mới có thể thoát khỏi "cửa tử” do sốt xuất huyết gây ra.

Theo các bác sỹ, thông thường một người có thể mắc sốt xuất huyết đến 4 lần do có 4 chủng virus Dengue. Khi mắc một chủng virus Dengue thì cơ thể sẽ tạo miễn dịch với chủng này nhưng vẫn có nguy cơ mắc các chủng khác ở lần sau; lần mắc thứ 2 thường sẽ nặng hơn lần một. Do đó, người dân không nên chủ quan.

Bác sỹ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm TP.HCM lý giải, từ 2019 đến 2022 là hơn 3 năm tức là bệnh đang nằm đúng chu kỳ bùng phát dữ dội, cũng trong thời gian qua, người dân và các cấp chính quyền đều chỉ tập trung chống dịch COVID-19 nên đã khiến số ca mắc bệnh tăng vọt, bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết cũng tăng nhiều hơn các năm trước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong thời gian qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các địa phương có số ca mắc cao như: huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn…

Các bác sĩ nhấn mạnh, vào mùa mưa, khi trong gia đình có người sốt liên tục từ 2-3 ngày cần nghĩ đến sốt xuất huyết và đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Sau khi xác định mắc sốt xuất huyết, có thể theo dõi, chăm sóc tại nhà nhưng phải nhập viện ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo như sốt li bì hoặc vật vã, chân tay lạnh, đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, xuất huyết niêm mạc, nôn ra máu…

Cảnh giác với sốt rét “nhập khẩu”

TP.HCM bắt đầu ghi nhận các ca sốt rét “nhập khẩu” (dữ liệu ghi nhận từ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM), Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân từ các vùng có sốt rét lưu hành về cần nghĩ ngay đến bệnh sốt rét và tiến hành xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét.

Sở Y tế TP cho biết thêm, bệnh sốt rét nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ xuất hiện các biến chứng nặng - thể sốt rét ác tính (như biến chứng não gây hôn mê sâu, co giật; suy gan, suy thận, thiếu máu nặng, tiểu huyết cầu tố do vỡ hồng cầu hàng loạt...) và khi đó nguy cơ tử vong rất cao. Những người chưa từng bị sốt rét (chưa có miễn dịch) là nhóm có nguy cơ cao xuất hiện các biến chứng nặng và tử vong khi nhiễm ký sinh trùng sốt rét. Nhóm này cần được phát hiện sớm, điều trị đúng và kịp thời.

Về mặt chẩn đoán và điều trị, Sở Y tế TP yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận một trường hợp có sốt cần chú ý khai thác yếu tố tiền sử đi lại của bệnh nhân.

Khi bệnh nhân đi từ các vùng có sốt rét lưu hành về thì cần nghĩ ngay đến bệnh sốt rét và tiến hành xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét (test nhanh hoặc nhuộm lame máu) để kịp thời điều trị, ngăn ngừa biến chứng nặng và tử vong.